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АЕК подготвя трансфер на бивш гръцки национал преди реванша с Левски

АЕК подготвя трансфер на бивш гръцки национал преди реванша с Левски

20 Август, 2026 16:51 497 0

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  • серия а

Атинският гранд се прицели във ветеран от Серия А

АЕК подготвя трансфер на бивш гръцки национал преди реванша с Левски - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

АЕК Атина е напът да привлече добре познато име от европейските терени. Според авторитетни източници от южната ни съседка, столичният клуб е постигнал принципна договорка с Хараламбос Ликоянис – 32-годишен бивш национал на Гърция, който до неотдавна защитаваше цветовете на Болоня в италианската Серия А.

Ликоянис, който се изявява като ляв бек, е истински ветеран на европейските терени. През последните години той натрупа над 170 мача в най-силното първенство на Италия, носейки екипите на Каляри и Болоня. След като се раздели с последния си клуб, гръцкият защитник вече е свободен агент и е готов за ново предизвикателство.

Преговорите между АЕК и Ликоянис са в напреднала фаза, като се очаква в близките дни да бъде подписан двугодишен контракт. Ако сделката се финализира, това ще бъде сериозен трансферен удар за атинския гранд, особено преди важния реванш срещу Левски.

Освен впечатляващата си визитка в Италия, Ликоянис е носил фланелките на австрийския Щурм Грац, както и на родните Олимпиакос, Левадиакос и Ерготелис.


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