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Русия задържа германски гражданин в Санкт Петербург заради дарение към организацията на Навални

Русия задържа германски гражданин в Санкт Петербург заради дарение към организацията на Навални

19 Август, 2026 20:54, обновена 19 Август, 2026 21:04 759 38

  • русия-
  • германия-
  • санкт петербург-
  • дарение-
  • организация-
  • навални

41-годишният мъж е заподозрян, че е превел 900 рубли на организация, обявена от Москва за екстремистка

Русия задържа германски гражданин в Санкт Петербург заради дарение към организацията на Навални - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германското министерство на външните работи косвено потвърди информацията, че руски власти са задържали германски гражданин в Санкт Петербург, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорител на дипломатическото ведомство заяви, че властите са запознати със случая и полагат усилия за предоставяне на консулско съдействие.

„Въпреки това не коментираме конкретни консулски случаи, при които оказваме съдействие на германски граждани“, добави говорителят.

По-рано германските издания „Велт“ и „Шпигел“ съобщиха, че 41-годишен германец е бил задържан по подозрение, че е дарил 900 рубли - около 10 долара - на организацията на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални.

Според публикациите задържаният, който е управител на фитнес зала в Санкт Петербург, е обвинен в предоставяне на финансови средства на организация, определена от руските власти като екстремистка.

Говорителят на германското външно министерство заяви, че от началото на руската военна агресия срещу Украйна властите в страната реагират безмилостно на всякакви форми на съпротива.

„Проблемът тук е, че се твърди, че на организацията на Навални са били дарени пари. Това напълно се вписва в цялостната картина“, каза той.

По думите му случващото се е показателно за настоящата ситуация в Русия.

„Това е не просто тенденция, това е реалността на ежедневния живот в Русия“, заяви говорителят на германското дипломатическо ведомство.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Охоооо

    11 12 Отговор
    Спонсор на тероризма хванали

    Коментиран от #8, #12, #13

    21:05 19.08.2026

  • 2 Хванали са германеца за обмяна

    7 8 Отговор
    Има арестувани руски шпиони в Германия!

    21:06 19.08.2026

  • 3 мдааааа

    14 5 Отговор
    Роззнаци , сър ...

    21:07 19.08.2026

  • 4 Нямат край

    15 9 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    21:08 19.08.2026

  • 5 А защо дава пари на

    14 9 Отговор
    организация обявена за екстремистка ?

    Коментиран от #19, #30

    21:09 19.08.2026

  • 6 Едно германче кацна в Москва

    11 10 Отговор
    на Червеният площад с малко самолетче преди 40 години! Уволнени бяха 10 генерала и 28 полковника заради лоша противовъздушна система! СССР рухна!

    21:09 19.08.2026

  • 7 Хазарите ръша

    12 11 Отговор
    Хазари татари печенеги буряти диви племена това са руснаците

    21:10 19.08.2026

  • 8 Тов. ЧЛЕНИН

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Охоооо":

    Таваришч , колкото и да смотаме абтаятеллствата , терориста е ясен ...

    21:10 19.08.2026

  • 9 Така си е

    13 11 Отговор
    Случващото се е показателно за настоящата ситуация в Русия. Никакви компромиси с терористите и техните атлантически спонсори !

    21:11 19.08.2026

  • 10 Хи ихи их

    10 4 Отговор
    Що не пробва някой да даде пари за СВО? Просто парите не могат да бъдат преведени по банков път. "Свободния свят" има други методи, "демократични".

    21:12 19.08.2026

  • 11 Въпрос

    10 3 Отговор
    Карбовски каза ли нещо за другата гледна точка?

    21:13 19.08.2026

  • 12 вова

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Охоооо":

    друг е терориста

    21:13 19.08.2026

  • 13 ИСТИНАТА

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Охоооо":

    ДГИ-Движение Граждански Инициативи

    Българи! Да действаме! Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г

    Да направим всички паметни плочи с петолъчки на чакъл!

    Коментиран от #16

    21:15 19.08.2026

  • 14 Kaлпазанин

    5 3 Отговор
    Направо ни побъркване вееч с тъпотиите си ,аман

    21:16 19.08.2026

  • 15 Тъпото руско говедо

    11 8 Отговор
    Бягайте от тази кочина русия, закривайте консулствата си и да ви няма със 200, какви ги дирите в тази пропаднала страна във всяко едно отношение и в морално отношение също е супер пропаднала???

    Коментиран от #17, #25

    21:20 19.08.2026

  • 16 Ти първо

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "ИСТИНАТА":

    Ционизма обяви за престъпен па после петолъчките щото ционистките организации са били точно с петолъчки и разните му там земеделски и други инструменти

    21:22 19.08.2026

  • 17 Гледаш пич обаче

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "Тъпото руско говедо":

    Че още Русия не може да се отърве от разни навлеци от Германия и къде ли не

    21:23 19.08.2026

  • 18 Нищо ново

    10 4 Отговор
    Нема разлика от фашистката монгольяк секта у кремля ( УЛУС МУХША) и концлагера на Ким!!
    Там човешки права немат!
    До битък

    21:24 19.08.2026

  • 19 Голям майтап

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "А защо дава пари на":

    Защото не е екстремистка... толкова е елементарно... тези които се обявиха против войната и избиването на млати момчета, младежи в цвета на силите си ги изкараха екстремисти, тези които са за свят без войни били екстремисти, то по тая логика и римският папа е екстремист или пък майка Тереза... тя трябва да е супер екстремист... Нещастници руски, вие имате ли мозък, изобщо можете ли да разсъждавате?

    Коментиран от #22

    21:25 19.08.2026

  • 20 Отец Дионисий

    9 3 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    21:26 19.08.2026

  • 21 пешо

    4 7 Отговор
    агент изпратен да предизвиква размирици

    21:27 19.08.2026

  • 22 Ти ли си тоя

    2 6 Отговор

    До коментар #19 от "Голям майтап":

    дето решава коя организация е екстремистка и коя не? Нещо усещане нямаш ли че ти липсва компетентност ?

    21:29 19.08.2026

  • 23 Христо Грозев

    3 7 Отговор
    Кога ще го гепнат и него че е много подла шушумига

    21:30 19.08.2026

  • 24 Алекс

    4 5 Отговор
    Да го пращат в Сибирска наказателна колония до живот.

    21:30 19.08.2026

  • 25 аz СВО Победа 81

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "Тъпото руско говедо":

    Извънредно!
    След слуховете за предстояща мобилизация в РФ десетки хиляди руски граждани в мобилизационна възраст започнаха да преминават границата с Грузия.
    🤣🤣🤣

    21:33 19.08.2026

  • 26 Глад баце в Германия ..

    4 4 Отговор
    Задържаният е 41-годишен германец, работещ в сметосъбирането в Санкт Петербург.
    Случаят беше съобщен от германски медии като „Шпигел“ и „Велт“, а германското Външно министерство потвърди за оказано консулско съдействие. Новината бе отразена и от БТА.

    Коментиран от #31

    21:34 19.08.2026

  • 27 Ганю- простия

    1 9 Отговор
    Браво на Путин, нашия Освободител. Сега на фашагата 10 години затвор или поне да го убият. Ура.

    Коментиран от #29

    21:34 19.08.2026

  • 28 Всякаква сган от западни мигранти

    2 6 Отговор
    напълзяха Русия от глад. Ей го на и тоя. Отишъл на гурбет

    Коментиран от #32

    21:38 19.08.2026

  • 29 Муш муш

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ганю- простия":

    Кога сефте разбра,че си падаш по батковци и чичковци?

    Коментиран от #33

    21:40 19.08.2026

  • 30 хаха🤣

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "А защо дава пари на":

    според дядо Вовчик и Гугъл е екстремистка организация 🤣 затова направо резна нета на руските крепостни 🤣

    21:42 19.08.2026

  • 31 И аз това гледам

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Глад баце в Германия ..":

    Съкращения на работни места в Bosch: гигантът в производството на електроуреди ще затвори фабриката си за перални машини близо до Берлин. Общо 1400 работни места ще бъдат съкратени в BSH. В допълнение към Науен, заводът в Бретен в Баден-Вюртемберг също ще бъде затворен. Посочената причина е намаляващото търсене. Производството на електрически печки, перални машини и абсорбатори ще бъде прехвърлено в други европейски заводи в бъдеще.....

    Коментиран от #38

    21:42 19.08.2026

  • 32 АБЕ мани....

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Всякаква сган от западни мигранти":

    Хихихихи
    Кога си чул надничар на Пияната и коце пен ДЕЛА а се засили към... УЛУС МУХША?!?
    Хехехехе
    Отчаян си ного, пен ДЕЛ
    Хехехехе

    Коментиран от #34

    21:44 19.08.2026

  • 33 Ганю- простия

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Муш муш":

    Току-що, от тебе, явно разбирач си по тези работи.Бравос.

    21:44 19.08.2026

  • 34 Кво мани бре

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "АБЕ мани....":

    Оня бумнатият ресторант само франсета и италианци се оказа че слугуват и мият чинии, тоя пък в сметоизвозваща фирма работил... кво мани ?

    21:48 19.08.2026

  • 35 Да се разстреля на място!

    2 0 Отговор
    Те така германците платиха за болшевишката революция! Още им сърбаме попарата!

    21:49 19.08.2026

  • 36 Олеееееее

    1 2 Отговор
    Според публикациите задържаният, който е управител на фитнес зала в Санкт Петербург.... чистил залата бре къв управител? Сметоизвозване. Но е все тая, отишъл на гурбет

    21:53 19.08.2026

  • 37 Брей

    0 0 Отговор
    "говорителят на германското дипломатическо ведомство" ... Германското министерство на външните работи косвено потвърди информацията..... (работили косвено бре )! ...

    22:00 19.08.2026

  • 38 Приключи Bosch

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "И аз това гледам":

    Поголовно на всякъде затваря. Той и в България затваря. Сега продават сградата на Цариградско за 410 евро метъра и пак няма кой да я купи

    22:03 19.08.2026

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