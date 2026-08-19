Русия задържа германски гражданин в Санкт Петербург заради дарение към организацията на Навални

Германското министерство на външните работи косвено потвърди информацията, че руски власти са задържали германски гражданин в Санкт Петербург, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорител на дипломатическото ведомство заяви, че властите са запознати със случая и полагат усилия за предоставяне на консулско съдействие.

„Въпреки това не коментираме конкретни консулски случаи, при които оказваме съдействие на германски граждани“, добави говорителят.

По-рано германските издания „Велт“ и „Шпигел“ съобщиха, че 41-годишен германец е бил задържан по подозрение, че е дарил 900 рубли - около 10 долара - на организацията на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални.

Според публикациите задържаният, който е управител на фитнес зала в Санкт Петербург, е обвинен в предоставяне на финансови средства на организация, определена от руските власти като екстремистка.

Говорителят на германското външно министерство заяви, че от началото на руската военна агресия срещу Украйна властите в страната реагират безмилостно на всякакви форми на съпротива.

„Проблемът тук е, че се твърди, че на организацията на Навални са били дарени пари. Това напълно се вписва в цялостната картина“, каза той.

По думите му случващото се е показателно за настоящата ситуация в Русия.

„Това е не просто тенденция, това е реалността на ежедневния живот в Русия“, заяви говорителят на германското дипломатическо ведомство.