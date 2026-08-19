Русия задържа германски гражданин в Санкт Петербург заради дарение към организацията на Навални

Германското министерство на външните работи косвено потвърди информацията, че руски власти са задържали германски гражданин в Санкт Петербург, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Говорител на дипломатическото ведомство заяви, че властите са запознати със случая и полагат усилия за предоставяне на консулско съдействие.
„Въпреки това не коментираме конкретни консулски случаи, при които оказваме съдействие на германски граждани“, добави говорителят.
По-рано германските издания „Велт“ и „Шпигел“ съобщиха, че 41-годишен германец е бил задържан по подозрение, че е дарил 900 рубли - около 10 долара - на организацията на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални.
Според публикациите задържаният, който е управител на фитнес зала в Санкт Петербург, е обвинен в предоставяне на финансови средства на организация, определена от руските власти като екстремистка.
Говорителят на германското външно министерство заяви, че от началото на руската военна агресия срещу Украйна властите в страната реагират безмилостно на всякакви форми на съпротива.
„Проблемът тук е, че се твърди, че на организацията на Навални са били дарени пари. Това напълно се вписва в цялостната картина“, каза той.
По думите му случващото се е показателно за настоящата ситуация в Русия.
„Това е не просто тенденция, това е реалността на ежедневния живот в Русия“, заяви говорителят на германското дипломатическо ведомство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Охоооо
Коментиран от #8, #12, #13
21:05 19.08.2026
2 Хванали са германеца за обмяна
21:06 19.08.2026
3 мдааааа
21:07 19.08.2026
4 Нямат край
21:08 19.08.2026
5 А защо дава пари на
Коментиран от #19, #30
21:09 19.08.2026
6 Едно германче кацна в Москва
21:09 19.08.2026
7 Хазарите ръша
21:10 19.08.2026
8 Тов. ЧЛЕНИН
До коментар #1 от "Охоооо":Таваришч , колкото и да смотаме абтаятеллствата , терориста е ясен ...
21:10 19.08.2026
9 Така си е
21:11 19.08.2026
10 Хи ихи их
21:12 19.08.2026
11 Въпрос
21:13 19.08.2026
12 вова
До коментар #1 от "Охоооо":друг е терориста
21:13 19.08.2026
13 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Охоооо":ДГИ-Движение Граждански Инициативи
Българи! Да действаме! Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г
Да направим всички паметни плочи с петолъчки на чакъл!
Коментиран от #16
21:15 19.08.2026
14 Kaлпазанин
21:16 19.08.2026
15 Тъпото руско говедо
Коментиран от #17, #25
21:20 19.08.2026
16 Ти първо
До коментар #13 от "ИСТИНАТА":Ционизма обяви за престъпен па после петолъчките щото ционистките организации са били точно с петолъчки и разните му там земеделски и други инструменти
21:22 19.08.2026
17 Гледаш пич обаче
До коментар #15 от "Тъпото руско говедо":Че още Русия не може да се отърве от разни навлеци от Германия и къде ли не
21:23 19.08.2026
18 Нищо ново
Там човешки права немат!
До битък
21:24 19.08.2026
19 Голям майтап
До коментар #5 от "А защо дава пари на":Защото не е екстремистка... толкова е елементарно... тези които се обявиха против войната и избиването на млати момчета, младежи в цвета на силите си ги изкараха екстремисти, тези които са за свят без войни били екстремисти, то по тая логика и римският папа е екстремист или пък майка Тереза... тя трябва да е супер екстремист... Нещастници руски, вие имате ли мозък, изобщо можете ли да разсъждавате?
Коментиран от #22
21:25 19.08.2026
20 Отец Дионисий
21:26 19.08.2026
21 пешо
21:27 19.08.2026
22 Ти ли си тоя
До коментар #19 от "Голям майтап":дето решава коя организация е екстремистка и коя не? Нещо усещане нямаш ли че ти липсва компетентност ?
21:29 19.08.2026
23 Христо Грозев
21:30 19.08.2026
24 Алекс
21:30 19.08.2026
25 аz СВО Победа 81
До коментар #15 от "Тъпото руско говедо":Извънредно!
След слуховете за предстояща мобилизация в РФ десетки хиляди руски граждани в мобилизационна възраст започнаха да преминават границата с Грузия.
🤣🤣🤣
21:33 19.08.2026
26 Глад баце в Германия ..
Случаят беше съобщен от германски медии като „Шпигел“ и „Велт“, а германското Външно министерство потвърди за оказано консулско съдействие. Новината бе отразена и от БТА.
Коментиран от #31
21:34 19.08.2026
27 Ганю- простия
Коментиран от #29
21:34 19.08.2026
28 Всякаква сган от западни мигранти
Коментиран от #32
21:38 19.08.2026
29 Муш муш
До коментар #27 от "Ганю- простия":Кога сефте разбра,че си падаш по батковци и чичковци?
Коментиран от #33
21:40 19.08.2026
30 хаха🤣
До коментар #5 от "А защо дава пари на":според дядо Вовчик и Гугъл е екстремистка организация 🤣 затова направо резна нета на руските крепостни 🤣
21:42 19.08.2026
31 И аз това гледам
До коментар #26 от "Глад баце в Германия ..":Съкращения на работни места в Bosch: гигантът в производството на електроуреди ще затвори фабриката си за перални машини близо до Берлин. Общо 1400 работни места ще бъдат съкратени в BSH. В допълнение към Науен, заводът в Бретен в Баден-Вюртемберг също ще бъде затворен. Посочената причина е намаляващото търсене. Производството на електрически печки, перални машини и абсорбатори ще бъде прехвърлено в други европейски заводи в бъдеще.....
Коментиран от #38
21:42 19.08.2026
32 АБЕ мани....
До коментар #28 от "Всякаква сган от западни мигранти":Хихихихи
Кога си чул надничар на Пияната и коце пен ДЕЛА а се засили към... УЛУС МУХША?!?
Хехехехе
Отчаян си ного, пен ДЕЛ
Хехехехе
Коментиран от #34
21:44 19.08.2026
33 Ганю- простия
До коментар #29 от "Муш муш":Току-що, от тебе, явно разбирач си по тези работи.Бравос.
21:44 19.08.2026
34 Кво мани бре
До коментар #32 от "АБЕ мани....":Оня бумнатият ресторант само франсета и италианци се оказа че слугуват и мият чинии, тоя пък в сметоизвозваща фирма работил... кво мани ?
21:48 19.08.2026
35 Да се разстреля на място!
21:49 19.08.2026
36 Олеееееее
21:53 19.08.2026
37 Брей
22:00 19.08.2026
38 Приключи Bosch
До коментар #31 от "И аз това гледам":Поголовно на всякъде затваря. Той и в България затваря. Сега продават сградата на Цариградско за 410 евро метъра и пак няма кой да я купи
22:03 19.08.2026