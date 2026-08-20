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УЕФА и ключови конфедерации обмислят исторически вот срещу Инфантино

УЕФА и ключови конфедерации обмислят исторически вот срещу Инфантино

20 Август, 2026 17:14 493 2

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Безпрецедентно напрежение във ФИФА – частни инвестиции в Световното първенство разклащат доверието към президента

УЕФА и ключови конфедерации обмислят исторически вот срещу Инфантино - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни футболният елит е разтърсен от невиждана досега буря. Три от най-влиятелните футболни конфедерации – Европейската УЕФА, Азиатската футболна централа (AFC) и Северноамериканската CONCACAF – сериозно обмислят да поискат вот на недоверие срещу президента на ФИФА Джани Инфантино. Причината? Предложението му частни инвеститори да получат дял от комерсиалните права върху Световното първенство – идея, която предизвика истински трус сред футболните ръководители.

Ако този план се реализира, това ще бъде първият подобен случай в 122-годишната история на ФИФА. Досега никога не е имало вот на недоверие срещу действащ президент на организацията. Според източници, запознати с преговорите, ситуацията е изключително напрегната.

„Няма изход от тази ситуация“, споделя анонимен представител, като подчертава, че Инфантино или ще се оттегли доброволно и няма да се кандидатира за нов мандат през март, или ще бъде изправен пред труден и безпрецедентен вот.

Съгласно устава на ФИФА, Съветът на организацията има правомощия да свика извънреден конгрес по всяко време. Ако поне 20% от 211-те членуващи федерации подадат писмено искане, конгресът трябва да бъде организиран в рамките на три месеца. Всяка федерация разполага с един глас. Въпреки това, в устава липсва конкретна процедура за вот на недоверие срещу президента, което прави ситуацията още по-сложна и непредвидима.

На запитванията за коментар, ФИФА запази мълчание. УЕФА също не даде директен отговор, но препрати към по-ранно изявление, в което настоява за „задълбочен и фундаментален преглед на управлението на ФИФА“ и подчертава, че „всички възможности са на масата“. CONCACAF се позова на съвместно изявление с УЕФА и AFC, в което трите организации обвиняват ръководството на ФИФА в сериозно нарушаване на доверието. От AFC засега няма официална позиция.

Въпреки бурята, Джани Инфантино вече обяви, че ще се кандидатира за нов мандат на конгреса през март 2027 година. Той все още се радва на значителна подкрепа, особено от страна на Африканската футболна конфедерация (CAF), което може да се окаже решаващо в предстоящите събития.

 

 


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  • 1 а така

    1 0 Отговор
    Изхвърлете Днчовия памперс!

    Коментиран от #2

    17:19 20.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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