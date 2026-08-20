Христианска метъл група съди "Нетфликс" заради филма "Кей-поп: Ловци на демони"

Американската християнска метъл група Demon Hunter заведе дело срещу Netflix и концертния промоутър AEG Presents заради използването на името „KPop Demon Hunters“ за музика, мърчандайз и предстоящо световно концертно турне. Според музикантите бързото разрастване на хитовия анимационен франчайз създава реален риск публиката да обърква двете марки.

Искът е подаден на 18 август във федералния съд за Централния окръг на Калифорния от компанията Hyde Lane Inc., която стои зад Demon Hunter. В жалбата се твърди нарушение на права върху търговска марка, подвеждащо обозначаване на произход и нелоялна конкуренция. Netflix все още не е представила публично подробна позиция по обвиненията.

Demon Hunter е активна от началото на 2000-те години и повече от две десетилетия издава албуми, продава мърчандайз и организира концерти под същото име. Компанията Hyde Lane подава заявка за търговската марка Demon Hunter през 2021 г., а регистрацията обхваща музикални записи и свързани продукти.

Според групата проблемът се е изострил, след като Netflix и AEG Presents обявиха официално световно концертно турне по „KPop Demon Hunters“. През май двете компании потвърдиха подготовката на мащабно аренa шоу, вдъхновено от музиката и измисления свят на филма. Градовете и точните дати все още не са обявени.

Именно преминаването от анимационно кино към музикални записи, концерти и мърчандайз е в основата на претенциите на Demon Hunter. В жалбата групата твърди, че двете марки вече действат в почти едни и същи категории и че огромният мащаб на Netflix заплашва да засенчи идентичността, която музикантите изграждат повече от 20 години.

Като доказателство за възможно объркване са посочени няколко конкретни случая. Според иска човек е похарчил около 500 долара за билети за концерт на Demon Hunter в Ню Йорк, мислейки, че купува билети за семейно K-pop шоу. Телевизионен продуцент също се свързал с мениджмънта на метъл групата, погрешно приемайки, че тя има връзка с филма, а в социалните мрежи потребители неведнъж тагвали Demon Hunter в публикации за продукцията на Netflix. Тези твърдения тепърва ще бъдат проверявани в съда.

Групата настоява съдът да ограничи използването на „KPop Demon Hunters“ за музикални записи, концерти и определени видове стоки, както и да присъди финансово обезщетение. Искът не цели непременно премахване на самия филм от Netflix, а е насочен основно към разширяването на марката в области, в които Demon Hunter вече извършва дейност.

Междувременно мащабът на „Кей-поп: Ловци на демони“ продължава да расте. Филмът на режисьорите Маги Канг и Крис Апълханс, създаден със Sony Pictures Animation, дебютира през юни 2025 г. и вече е най-популярното оригинално заглавие в историята на Netflix. До юни 2026 г. платформата отчита над 600 млн. гледания, а саундтракът е преминал 15 млрд. стрийма в световен мащаб.

Историята проследява измислената K-pop група HUNTR/X, чиито членове Руми, Мира и Зоуи водят двоен живот като поп звезди и ловци на демони. Филмът спечели „Оскар“ за най-добър анимационен филм, а хитът „Golden“ взе статуетката за най-добра оригинална песен и по-рано през 2026 г. получи и „Грами“ за песен, написана за визуална медия.

Netflix вече официално разработва и продължение на „KPop Demon Hunters“, като Маги Канг и Крис Апълханс ще се завърнат като режисьори. Компанията паралелно разширява франчайза с играчки, книги, облекла, интерактивни преживявания и други лицензирани продукти.

За Demon Hunter делото идва след излизането на 12-ия студиен албум на групата, „There Was a Light Here“, през септември 2025 г. Колективът, воден от вокалиста Райън Кларк, остава утвърдено име в християнския и алтернативния метъл, което прави спора необичаен сблъсък между дългогодишна музикална марка и един от най-бързо разрастващите се развлекателни франчайзи на Netflix.

Съдът сега трябва да прецени дали използването на „KPop Demon Hunters“ в музиката и концертния бизнес действително може да създаде объркване с Demon Hunter и дали по-ранната търговска марка на групата ѝ дава основание да ограничи част от плановете на Netflix и AEG Presents.