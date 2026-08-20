Лора Христова се впуска в лятна битка срещу световния биатлон елит

Лятото носи ново изпитание за една от най-ярките ни биатлонистки – Лора Христова. На 23 август, неделя, бронзовата медалистка от Олимпиадата в Милано Кортина 2026 ще се изправи срещу световния биатлонен елит в динамичното състезание по градски биатлон, което ще се проведе в живописния германски град Дрезден.

Точно в 18:25 ч. българско време Христова ще застане на старта на финала при жените, където ще се опита да добави още едно ценно отличие към богатата си колекция. Състезанието обещава зрелищни моменти и оспорвана надпревара, а всички фенове ще могат да проследят надпреварата на живо по телевизия RING.

Веднага след дамския финал, от 19:10 ч., ще започне и битката при мъжете, където също се очакват много емоции и спортен хъс.

Градският биатлон в Дрезден не е просто поредното състезание – той е важна част от подготовката на Лора Христова за предстоящия зимен сезон. Събитието събира на едно място най-добрите състезатели от цял свят и предоставя възможност за проверка на формата и тактиката преди големите зимни битки.