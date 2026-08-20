Известен футболен съдия стана жертва на жесток побой в Босна и Херцеговина

Вечерта на 18 август се превърна в истински кошмар за един от най-уважаваните футболни съдии в Босна и Херцеговина – Боян Макарич от Биелина. По време на ожесточен турнир в село Брезово Поле, близо до град Бръчко, реферът бе нападнат и пребит по особено брутален начин, което разтърси спортната общност в страната.

Около 23:07 часа, по време на напрегнат двубой, един от играчите, изгубил самообладание, нанесъл тежък удар в главата на Макарич. Свидетели на инцидента разказват, че ситуацията ескалирала неочаквано, а агресията на терена преминала всякакви граници. Полицията в Бръчко реагирала светкавично и изпратила екип на място, за да овладее напрежението и да започне разследване.

След нападението, приятели на пострадалия съдия незабавно го транспортирали до болницата в Биелина, където медицинският екип пое грижите за него. Лекарите съобщиха, че точна диагноза за степента на травмите ще бъде възможна едва след провеждането на компютърна томография на главата. Състоянието на Макарич остава под наблюдение, а спортната общественост изразява тревога и подкрепа към него.

Органите на реда вече работят по случая, като събират всички необходими доказателства и свидетелски показания. След приключване на разследването, виновникът ще бъде изправен пред закона и ще понесе съответните наказания. Местните власти подчертават, че подобни прояви на насилие нямат място във футбола и ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона.

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СНИМКА на пребития рефер -