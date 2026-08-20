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Пастор: Mного сме мотивирани, ЦСКА е готов за Европа

Пастор: Mного сме мотивирани, ЦСКА е готов за Европа

20 Август, 2026 15:01 549 11

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След изиграването на пет кръга ЦСКА остава непобеден и заема второто място в класирането с четири победи и едно равенство

Пастор: Mного сме мотивирани, ЦСКА е готов за Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА започна сезона в българския футбол по изключително убедителен начин. В неделя отборът разгроми Ботев Враца с 5:0 в мач от петия кръг на родното първенство. Защитникът Дейвид Пастор се включи в двубоя през второто полувреме и допринесе за запазването на добрата серия на тима в надпреварата.

След изиграването на пет кръга ЦСКА остава непобеден и заема второто място в класирането с четири победи и едно равенство. Десният бек подчертава позитивния старт на отбора и колко е важно да се поддържа постоянство през целия сезон.

„Започнахме сезона много добре, както по отношение на резултатите, така и на представянето, което показваме. Победа като тази с 5:0 дава още повече увереност на групата, но знаем, че първенството е дълго и трябва да поддържаме това ниво на концентрация. Целта е да продължим да трупаме точки и да се борим за първите места“, заяви той пред „O Globo“, цитиран от БГНЕС.

Освен добрата си кампания в националния шампионат, ЦСКА продължава и битката за място в основната фаза на Лига Европа. Отборът елиминира Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг и сега му предстои сблъсък с гръцкия ОФИ в плейофите на турнира.

„Преживяваме много специален момент, защото имаме възможността да се състезаваме в европейски турнир и сме на два мача от достигане на основната фаза. Успяхме да преодолеем много силен противник в предишния кръг и знаем, че сега ни предстои нов труден сблъсък. Групата е подготвена и силно мотивирана да се възползва от тази възможност“, подчерта Дейвид Пастор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само ЦСКА

    3 3 Отговор
    Искам два голови паса от теб довечера, Пасторе!

    Коментиран от #2

    15:03 20.08.2026

  • 2 Левски 1914

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Само ЦСКА":

    Литекс не е цска.

    Коментиран от #7

    15:08 20.08.2026

  • 3 Тъч

    2 2 Отговор
    Докога ще се допускат чужденци в българския спорт

    Коментиран от #5, #8

    15:12 20.08.2026

  • 4 Така е

    4 2 Отговор
    И Лефски София не е Лефски 1914.

    15:14 20.08.2026

  • 5 Корнер

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тъч":

    Щото нашите национали могат да бият вече само Сан Марино и Гибралтар ли?

    15:15 20.08.2026

  • 6 Дичо

    1 1 Отговор
    Да си пазиш човека довечера и да нямаш карони. Повече от два гола не прави, че ставаш досаден.

    15:16 20.08.2026

  • 7 Един друг

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    То и лефски сте 1911, ама нещо си траеш.

    Коментиран от #9

    15:45 20.08.2026

  • 8 Въпроси

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тъч":

    Гледахте ли "европейското" по лека атлетика, миналата седмица? Немския отбор, как ви се видя?

    15:52 20.08.2026

  • 9 Левски 1914

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Един друг":

    Но е ЛЕВСКИ, а вие сте Литекс с лиценза на Етрополе, дори и собствен лиценз нямате.

    Коментиран от #11

    15:57 20.08.2026

  • 10 това е армията

    1 1 Отговор
    1923 година обесиха Червения поп, сега чакат пастор да ги оправи.

    16:12 20.08.2026

  • 11 3.14К

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Левски 1914":

    Характерно за телешкия мозък е, че няма капацитет за креативно мислене. Всичко се свежда до непрекъснато мучение в различни октави, в зависимост от това дали демонстрира радост или тъга.

    16:21 20.08.2026

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