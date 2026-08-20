Пастор: Mного сме мотивирани, ЦСКА е готов за Европа

ЦСКА започна сезона в българския футбол по изключително убедителен начин. В неделя отборът разгроми Ботев Враца с 5:0 в мач от петия кръг на родното първенство. Защитникът Дейвид Пастор се включи в двубоя през второто полувреме и допринесе за запазването на добрата серия на тима в надпреварата.
След изиграването на пет кръга ЦСКА остава непобеден и заема второто място в класирането с четири победи и едно равенство. Десният бек подчертава позитивния старт на отбора и колко е важно да се поддържа постоянство през целия сезон.
„Започнахме сезона много добре, както по отношение на резултатите, така и на представянето, което показваме. Победа като тази с 5:0 дава още повече увереност на групата, но знаем, че първенството е дълго и трябва да поддържаме това ниво на концентрация. Целта е да продължим да трупаме точки и да се борим за първите места“, заяви той пред „O Globo“, цитиран от БГНЕС.
Освен добрата си кампания в националния шампионат, ЦСКА продължава и битката за място в основната фаза на Лига Европа. Отборът елиминира Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг и сега му предстои сблъсък с гръцкия ОФИ в плейофите на турнира.
„Преживяваме много специален момент, защото имаме възможността да се състезаваме в европейски турнир и сме на два мача от достигане на основната фаза. Успяхме да преодолеем много силен противник в предишния кръг и знаем, че сега ни предстои нов труден сблъсък. Групата е подготвена и силно мотивирана да се възползва от тази възможност“, подчерта Дейвид Пастор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само ЦСКА
Коментиран от #2
15:03 20.08.2026
2 Левски 1914
До коментар #1 от "Само ЦСКА":Литекс не е цска.
Коментиран от #7
15:08 20.08.2026
3 Тъч
Коментиран от #5, #8
15:12 20.08.2026
4 Така е
15:14 20.08.2026
5 Корнер
До коментар #3 от "Тъч":Щото нашите национали могат да бият вече само Сан Марино и Гибралтар ли?
15:15 20.08.2026
6 Дичо
15:16 20.08.2026
7 Един друг
До коментар #2 от "Левски 1914":То и лефски сте 1911, ама нещо си траеш.
Коментиран от #9
15:45 20.08.2026
8 Въпроси
До коментар #3 от "Тъч":Гледахте ли "европейското" по лека атлетика, миналата седмица? Немския отбор, как ви се видя?
15:52 20.08.2026
9 Левски 1914
До коментар #7 от "Един друг":Но е ЛЕВСКИ, а вие сте Литекс с лиценза на Етрополе, дори и собствен лиценз нямате.
Коментиран от #11
15:57 20.08.2026
10 това е армията
16:12 20.08.2026
11 3.14К
До коментар #9 от "Левски 1914":Характерно за телешкия мозък е, че няма капацитет за креативно мислене. Всичко се свежда до непрекъснато мучение в различни октави, в зависимост от това дали демонстрира радост или тъга.
16:21 20.08.2026