Новини
Спорт »
Световен футбол »
Трагедия на "Селтик Парк": Футболен запалянко загуби живота си по време на мач от Шампионската лига

Трагедия на "Селтик Парк": Футболен запалянко загуби живота си по време на мач от Шампионската лига

20 Август, 2026 18:03 617 1

  • стадион селтик парк-
  • трагичен инцидент-
  • плейоф-
  • селтик-
  • ласк линц-
  • шампионската лига-
  • фатален инцидент-
  • футбол-
  • фен-
  • почина

Неочаквана драма помрачи футболната вечер в Глазгоу

Трагедия на "Селтик Парк": Футболен запалянко загуби живота си по време на мач от Шампионската лига - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуващата атмосфера на стадион "Селтик Парк" бе помрачена от трагичен инцидент по време на плейофния сблъсък между Селтик и ЛАСК Линц за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Докато трибуните ехтяха от възгласи и надежди, един от най-верните привърженици на домакините преживя фатален инцидент, който разтърси цялата футболна общност.

По информация на британските медии, 65-годишен фен на Селтик внезапно се почувствал зле по време на двубоя, завършил с убедителна победа 3:0 за шотландския гранд. Медицинският екип на стадиона реагирал светкавично, оказвайки първа помощ на място и транспортирайки пострадалия с линейка до най-близката болница. За съжаление, въпреки усилията на лекарите, животът на мъжа не успял да бъде спасен.

Вестта за трагедията бързо обиколи социалните мрежи и спортните форуми. Стотици фенове на Селтик, както и привърженици на други шотландски клубове, изразиха съболезнованията си и почитта към починалия запалянко. Много от тях споделиха, че той е бил неотлъчно присъствие на мачовете на любимия си отбор и истински символ на отдадеността към футбола.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бат пав

    2 0 Отговор
    помен ли правиш с таз свещ на запалянкото

    18:46 20.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове