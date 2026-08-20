Трагедия на "Селтик Парк": Футболен запалянко загуби живота си по време на мач от Шампионската лига

Вълнуващата атмосфера на стадион "Селтик Парк" бе помрачена от трагичен инцидент по време на плейофния сблъсък между Селтик и ЛАСК Линц за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Докато трибуните ехтяха от възгласи и надежди, един от най-верните привърженици на домакините преживя фатален инцидент, който разтърси цялата футболна общност.

По информация на британските медии, 65-годишен фен на Селтик внезапно се почувствал зле по време на двубоя, завършил с убедителна победа 3:0 за шотландския гранд. Медицинският екип на стадиона реагирал светкавично, оказвайки първа помощ на място и транспортирайки пострадалия с линейка до най-близката болница. За съжаление, въпреки усилията на лекарите, животът на мъжа не успял да бъде спасен.

Вестта за трагедията бързо обиколи социалните мрежи и спортните форуми. Стотици фенове на Селтик, както и привърженици на други шотландски клубове, изразиха съболезнованията си и почитта към починалия запалянко. Много от тях споделиха, че той е бил неотлъчно присъствие на мачовете на любимия си отбор и истински символ на отдадеността към футбола.