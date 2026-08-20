Елена Рибакина близо до върха: Казахстанската звезда с нова победа в Синсинати

Елена Рибакина, която в момента заема второто място в световната ранглиста при жените, демонстрира за пореден път класата си на корта. На престижния турнир от сериите WTA 1000 в Синсинати, САЩ, 27-годишната представителка на Казахстан се наложи над руската тенисистка Даяна Шнайдер с убедителното 6:4, 6:4. Срещата продължи едва час и 27 минути.

Рибакина впечатли с мощния си сервис, реализирайки цели 8 аса – с цели 7 повече от 22-годишната си опонентка. Въпреки че допусна 4 двойни грешки, казахстанката бе почти безупречна на първи сервис, печелейки 41 от 48 разигравания. Тя успя да оползотвори 2 от 3-те си възможности за пробив, докато не позволи на Шнайдер да реализира нито една от своите 7 брейк точки.

В следващия кръг Рибакина ще се изправи срещу полската звезда Ига Швьонтек – сблъсък, който обещава истински тенис спектакъл.

Ако казахстанката продължи победната си серия и достигне до финала в Синсинати, тя ще оглави световната ранглиста още от началото на следващата седмица.