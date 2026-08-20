Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Коко Гоф демонстрира класа и елиминира Мари Бузкова на турнира в Синсинати

Коко Гоф демонстрира класа и елиминира Мари Бузкова на турнира в Синсинати

20 Август, 2026 15:41 362 0

  • синсинати-
  • коко гоф-
  • тенис-
  • мари бузкова-
  • wta 1000

Американската звезда безапелационно се класира за четвъртфиналите на WTA 1000

Коко Гоф демонстрира класа и елиминира Мари Бузкова на турнира в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На корта в Синсинати световната номер 4 Коко Гоф показа защо е сред най-ярките имена в женския тенис. Само за 94 минути 22-годишната американка надигра категорично чехкинята Мари Бузкова с резултат 6:3, 6:2 и си осигури място сред най-добрите осем на престижния турнир от сериите WTA 1000.

Гоф впечатли зрителите с мощния си начален удар, реализирайки цели пет аса срещу нито един за 28-годишната си съперничка. Въпреки шестте си двойни грешки, американката бе почти безупречна на първи сервис, печелейки 31 от 41 разигравания. Бузкова, която заема 27-ата позиция в световната ранглиста, не успя да се възползва от нито една от осемте си възможности за пробив, докато Гоф проби три пъти подаването на чехкинята.

След този убедителен успех, Коко Гоф ще се изправи срещу украинката Марта Костюк в битка за място на полуфиналите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове