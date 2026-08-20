Коко Гоф демонстрира класа и елиминира Мари Бузкова на турнира в Синсинати

На корта в Синсинати световната номер 4 Коко Гоф показа защо е сред най-ярките имена в женския тенис. Само за 94 минути 22-годишната американка надигра категорично чехкинята Мари Бузкова с резултат 6:3, 6:2 и си осигури място сред най-добрите осем на престижния турнир от сериите WTA 1000.

Гоф впечатли зрителите с мощния си начален удар, реализирайки цели пет аса срещу нито един за 28-годишната си съперничка. Въпреки шестте си двойни грешки, американката бе почти безупречна на първи сервис, печелейки 31 от 41 разигравания. Бузкова, която заема 27-ата позиция в световната ранглиста, не успя да се възползва от нито една от осемте си възможности за пробив, докато Гоф проби три пъти подаването на чехкинята.

След този убедителен успех, Коко Гоф ще се изправи срещу украинката Марта Костюк в битка за място на полуфиналите.