КЗК установи картел при обществена поръчка за изграждане на надлез във Велико Търново

Комисията за защита на конкуренцията обвини три фирми в картел при участие в обществена поръчка, проведена от Община Велико Търново по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. Търгът е за проектиране, строителство и авторски надзор при изграждането на пешеходен надлез, съобщават от пресцентъра на КЗК.

Манипулирането на обществени поръчки е една от тежките форми на картел, тъй като води до изкуствено повишаване на цените и неефективно разходване на сериозни публични средства. Затова разкриването на подобни нарушения е сред приоритетите в работата на антимонополния орган. През последната година КЗК разследва шест случая на предполагаеми картели при обществени поръчки - за доставка на болнична храна, IT оборудване, машини и оборудване за добива и строителството, храни за детски градини, училища и социални институции, обществени поръчки с европейско финансиране за обучения, както и за проектиране и инфраструктурно строителство.

Твърдения за извършено нарушение са предявени на „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД, „Планекс“ ЕООД и „Ел Строй Инженеринг - 2015“ ООД, като последните две дружества са участвали в процедурата като членове на ДЗЗД „Надлез - Магистрална“.

Производството е образувано по сигнал на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Управляващ орган по оперативната програма.

В хода на производството КЗК установи редица обстоятелства, които сочат за координирани действия между участниците в търга. Сред тях са еднакво авторство и последна модификация на документи, идентичност в техническите предложения, включително еднакви грешки, пълно сходство във визуализациите на проекта, еднакъв проектантски състав, както и еднакви стойности на елементи на ценообразуването.

Проверката на метаданните показа, че по документи и на двамата участници последни промени са извършвани от един и същ потребител. Според Комисията това обстоятелство и останалите съвпадения в офертите е доказателство за обмен на чувствителна търговска информация.

КЗК установи, че ценовите предложения на участниците са изключително близки до прогнозната стойност на обществената поръчка и помежду си. Според анализа на Комисията „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД е подало оферта за прикритие, която създава привидно впечатление за конкуренция, докато офертата на ДЗЗД „Надлез - Магистрална“ е с минимална разлика от нея и максимално близка до прогнозната стойност.

Въз основа на всички събрани факти и обстоятелства Комисията не установи обективни икономически или пазарни фактори, които да обяснят установените съвпадения и поведението на участниците.

В срок от 30 дни дружествата имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения, както и да поискат да бъдат изслушани. След това Комисията ще се произнесе по производството.

При установяване на нарушение Законът за защита на конкуренцията предвижда имуществена санкция в максимален размер до 10% от общия оборот на съответното предприятие за предходната финансова година.

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