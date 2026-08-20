Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски и Веласкес грабнаха вниманието на Испания

Левски и Веласкес грабнаха вниманието на Испания

20 Август, 2026 18:25 767 1

  • левски-
  • хулио веласкес-
  • шампионска лига-
  • аек атина-
  • испанска преса-
  • френска преса-
  • футбол-
  • реванш-
  • плейоф-
  • европейски футбол

Испанските медии аплодират работата на треньора на "сините", докато френската преса отчита напрежение в лагера на АЕК преди реванша

Левски и Веласкес грабнаха вниманието на Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След нулевото равенство между Левски и АЕК Атина в първия плейофен двубой за влизане в Шампионската лига, испанските спортни среди не скриха възхищението си от българския гранд и неговия наставник Хулио Веласкес. Водещи издания на Иберийския полуостров, сред които и авторитетният вестник "Марка", отделиха специално внимание на впечатляващата работа на испанския специалист в София.

Журналистът Еуженио Муньос Фернандес не пести суперлативи по адрес на Веласкес, определяйки евентуалното класиране на Левски в групите на Шампионската лига като "бижу в короната" на треньора. "Изумителната работа на Хулио Веласкес в България може да бъде увенчана с участие в най-престижния европейски турнир! Левски демонстрира зрялост и увереност срещу силния тим на АЕК, създаде повече голови положения и, най-важното – вярва в успеха си", подчертава Фернандес.

Междувременно, във Франция спортният ежедневник "Екип" акцентира върху трудностите, пред които е изправен гръцкият съперник. Според изданието, АЕК не е изпълнил целта си в първия мач и сега е изправен пред сериозно изпитание в реванша. "Гръцкият отбор ще се нуждае не само от майсторство, но и от доза късмет, за да преодолее Левски", отбелязват френските журналисти.

Силното представяне на Левски и стратегическата мисъл на Веласкес не останаха незабелязани в Европа. "Сините" показаха, че са готови да се борят докрай за място сред елита на Стария континент. Предстои решителен реванш, в който българският тим ще търси своя златен шанс, а цяла Испания ще следи с интерес дали Хулио Веласкес ще добави нова страница към славната история на Левски.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Др,ай,фа ми се от тъпи,те статии за ЛеФски

    19:40 20.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове