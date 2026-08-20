Левски и Веласкес грабнаха вниманието на Испания

След нулевото равенство между Левски и АЕК Атина в първия плейофен двубой за влизане в Шампионската лига, испанските спортни среди не скриха възхищението си от българския гранд и неговия наставник Хулио Веласкес. Водещи издания на Иберийския полуостров, сред които и авторитетният вестник "Марка", отделиха специално внимание на впечатляващата работа на испанския специалист в София.

Журналистът Еуженио Муньос Фернандес не пести суперлативи по адрес на Веласкес, определяйки евентуалното класиране на Левски в групите на Шампионската лига като "бижу в короната" на треньора. "Изумителната работа на Хулио Веласкес в България може да бъде увенчана с участие в най-престижния европейски турнир! Левски демонстрира зрялост и увереност срещу силния тим на АЕК, създаде повече голови положения и, най-важното – вярва в успеха си", подчертава Фернандес.

Междувременно, във Франция спортният ежедневник "Екип" акцентира върху трудностите, пред които е изправен гръцкият съперник. Според изданието, АЕК не е изпълнил целта си в първия мач и сега е изправен пред сериозно изпитание в реванша. "Гръцкият отбор ще се нуждае не само от майсторство, но и от доза късмет, за да преодолее Левски", отбелязват френските журналисти.

Силното представяне на Левски и стратегическата мисъл на Веласкес не останаха незабелязани в Европа. "Сините" показаха, че са готови да се борят докрай за място сред елита на Стария континент. Предстои решителен реванш, в който българският тим ще търси своя златен шанс, а цяла Испания ще следи с интерес дали Хулио Веласкес ще добави нова страница към славната история на Левски.