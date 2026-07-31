Атанас Славов: Нека ГЕРБ си търсят подкрепа. Не виждам обща номинация за президент

Управляващите са плахи. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Демократична България" и бивш министър на правосъдието Атанас Славов, цитиран от novini.bg.

На третия месец все още не сме видели управленската им програма, а основната им законодателна програма е транспониране на европейски директиви. Преди изборите правеха големи заявки, но към момента правят много плахи управленски стъпчици, заяви Славов.

В отговор на въпрос защо от "Демократична България" не са подкрепили внесените от "Продължаваме промяната" и ГЕРБ в Конституционния съд жалби срещу Бюджет 2026, той посочи: "Оценката ни за бюджета е, че решението е политическо, а не съдебно, оценката ще я видим на президентските избори".

По думите му управляващите изтеглят президентските избори максимално рано, за да минимизират щетите от нарастващия спад в доверието към тях.

Ние бихме се радвали да видим г-н Андрей Гюров като кандидат за президент. Доста широки кръгове от гражданското обществото очакваме тази номинация и се надяваме да я видим. Ако бъде кандидат, г-н Гюров ще бъде граждански кандидат. Ние нямаме политическа роля в този процес. Ролята ни е, ако той се заяви, да го подкрепим, отбеляза Атанас Славов.

В коментар за заявката на ГЕРБ за издигане на обща дясна кандидатура за президент, депутатът от "Демократична България" каза: "Не мисля, че ГЕРБ са дясна партия. Нека ГЕРБ да си търсят подкрепа, аз не виждам обща номинация с ГЕРБ. Не виждам ход с ГЕРБ на президентските избори".

Според бившия правосъден министър промените в Закона за съдебната власт не решават проблема със зависимостта във Висшия съдебен съвет.

Предложенията ни, с които да бъдат преодолени тези зависимости, бяха отхвърлени от управляващото мнозинство. Въпросът не е - тук има едни хубави хора, дайте ги изберем, въпросът е тези хора да са професионалисти, с интегритет, с високи морални качества. Очаквам от управляващите да чуя как продължава съдебната реформа. Ключовото е да има нов състав на ВСС по нови правила. Големият въпрос е дали управляващите ще правят мнозинство от 160 гласа с ГЕРБ и ДПС или с Демократична България" и "Продължаваме промяната". Ние ще помагаме и ще подкрепяме разумни решения, но това е въпрос на политически разговор, заяви още Атанас Славов.