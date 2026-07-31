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Атанас Славов: Нека ГЕРБ си търсят подкрепа. Не виждам обща номинация за президент

Атанас Славов: Нека ГЕРБ си търсят подкрепа. Не виждам обща номинация за президент

31 Юли, 2026 19:23 566 12

  • атанас славов-
  • герб-
  • подкрепа-
  • обща кандидатура-
  • президент

"Очаквам от управляващите да чуя как продължава съдебната реформа. Ключовото е да има нов състав на ВСС по нови правила. Големият въпрос е дали управляващите ще правят мнозинство от 160 гласа с ГЕРБ и ДПС или с Демократична България" и "Продължаваме промяната", коментира депутатът от ДБ

Атанас Славов: Нека ГЕРБ си търсят подкрепа. Не виждам обща номинация за президент - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Управляващите са плахи. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Демократична България" и бивш министър на правосъдието Атанас Славов, цитиран от novini.bg.

На третия месец все още не сме видели управленската им програма, а основната им законодателна програма е транспониране на европейски директиви. Преди изборите правеха големи заявки, но към момента правят много плахи управленски стъпчици, заяви Славов.

В отговор на въпрос защо от "Демократична България" не са подкрепили внесените от "Продължаваме промяната" и ГЕРБ в Конституционния съд жалби срещу Бюджет 2026, той посочи: "Оценката ни за бюджета е, че решението е политическо, а не съдебно, оценката ще я видим на президентските избори".
По думите му управляващите изтеглят президентските избори максимално рано, за да минимизират щетите от нарастващия спад в доверието към тях.

Ние бихме се радвали да видим г-н Андрей Гюров като кандидат за президент. Доста широки кръгове от гражданското обществото очакваме тази номинация и се надяваме да я видим. Ако бъде кандидат, г-н Гюров ще бъде граждански кандидат. Ние нямаме политическа роля в този процес. Ролята ни е, ако той се заяви, да го подкрепим, отбеляза Атанас Славов.
В коментар за заявката на ГЕРБ за издигане на обща дясна кандидатура за президент, депутатът от "Демократична България" каза: "Не мисля, че ГЕРБ са дясна партия. Нека ГЕРБ да си търсят подкрепа, аз не виждам обща номинация с ГЕРБ. Не виждам ход с ГЕРБ на президентските избори".

Според бившия правосъден министър промените в Закона за съдебната власт не решават проблема със зависимостта във Висшия съдебен съвет.
Предложенията ни, с които да бъдат преодолени тези зависимости, бяха отхвърлени от управляващото мнозинство. Въпросът не е - тук има едни хубави хора, дайте ги изберем, въпросът е тези хора да са професионалисти, с интегритет, с високи морални качества. Очаквам от управляващите да чуя как продължава съдебната реформа. Ключовото е да има нов състав на ВСС по нови правила. Големият въпрос е дали управляващите ще правят мнозинство от 160 гласа с ГЕРБ и ДПС или с Демократична България" и "Продължаваме промяната". Ние ще помагаме и ще подкрепяме разумни решения, но това е въпрос на политически разговор, заяви още Атанас Славов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде ! е е е е !

    6 1 Отговор
    И Тоя Се появи !

    19:25 31.07.2026

  • 2 по очите

    3 0 Отговор
    посрещат , по акъла изпращат.

    19:36 31.07.2026

  • 3 Госあ

    4 2 Отговор
    Аве юнак, а с ДПС както направихте вие, не може ли да правят конституционни промени? М ? ха ха ха

    19:41 31.07.2026

  • 4 Какъв ГЕРБ бе

    3 0 Отговор
    Бойко Методиев Борисов поръчва убийства,а полицаите от Перник му изпълняват дори изтезават жертвите си!

    19:46 31.07.2026

  • 5 Били плахи?

    5 0 Отговор
    А тоя сулъо беше министър на правосъдието?И не му се чу гласа.

    19:48 31.07.2026

  • 6 Ало Хюстън Хюстън

    6 0 Отговор
    Този е луд,какво мнозинство бе куку!

    19:48 31.07.2026

  • 7 С ГЕРБ СТЕ....

    4 0 Отговор
    ....ХВАНИ ЕДИНИЯ , УТЕПАЙ ДРУГИЯ

    19:49 31.07.2026

  • 8 Подметка !

    3 1 Отговор
    ----------------- !

    19:51 31.07.2026

  • 9 ГАТАНКА

    2 0 Отговор
    КАТО ГОВОРИ КАТО ЕВ Н УХ, ИЗГЛЕЖДА КАТО ЕВ Н УХ И СЕ ДЪРЖИ КАТО ТАКЪВ,......КАКЪВ Е.........?

    19:51 31.07.2026

  • 10 Зеления

    5 0 Отговор
    Нека ГЕРБ да си търсят подкрепа""

    Хората се отвръщават от вас Славов, защото сте високомерни, самохвалковци, нагли и фанатици мислещи, че са единствените демократи в България.

    19:53 31.07.2026

  • 11 овчар

    0 0 Отговор
    Ти който беше министър на правосъдието , като видях колко работа си свършил , аз щеше да я свърша по добре от теб !

    20:13 31.07.2026

  • 12 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    А нима този доказан неможач няма идеи за нови, още по-тъпи конституционни промени, на които да се насладим след шумното им реформаторско въвеждане?

    20:13 31.07.2026

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