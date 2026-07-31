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Станислав Анастасов: Не разбирам защо цялата държава се занимава с ДПС. Ние сме силен и сплотен отбор

Станислав Анастасов: Не разбирам защо цялата държава се занимава с ДПС. Ние сме силен и сплотен отбор

31 Юли, 2026 22:33 510 11

  • станислав анастасов-
  • държава-
  • дпс-
  • сплотен отбор

Не разбирам и защо конкретен министър се занимава с лидера на ДПС, когато има огромен травматизъм по пътищата, нарастваща престъпност и нарастващи проблеми с наркотиците, попита депутатът от ДПС

Станислав Анастасов: Не разбирам защо цялата държава се занимава с ДПС. Ние сме силен и сплотен отбор - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ние критикуваме там, където има проблем - и не само критикуваме, а предлагаме как проблемът може да бъде решен. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ депутатът от ДПС Станислав Анастасов, цитиран от novini.bg.

Искахме по-високо майчинство, искахме да се запази автоматизмът при заплатите, искахме да се запазят по-високите добавки за децата, бяхме против закриването на Комисията по досиетата. Подкрепихме бюджета, защото смятаме, че дори и лошият бюджет е по-добър от никакъв. При следващия бюджет ние отново ще направим нашите предложения и те ще бъдат още повече, защото ДПС вижда проблемите на хората и иска да ги реши, заяви Анастасов.

Нашата критика съвсем не е дискретна и тя е съпроводена с конкретни предложения. Ние не сме част от това управление, както не сме били част от предишното. Избирателите дадоха ясен мандат кой да носи отговорността за управлението на държавата, добави той.

Станислав Анастасов коментира и огласената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев информация за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай с частен самолет.

Ние не делим хората на депесари и други хора - всеки, който е станал жертва на репресии, ние ще го защитим. Един конкретен министър си позволява своеволия, които петнят името на България, подчерта той.
Не разбирам защо цялата държава се занимава с ДПС. Има конкретни проблеми, които очакват решения. Не разбирам и защо конкретен министър се занимава с лидера на ДПС, когато има огромен травматизъм по пътищата, нарастваща престъпност и нарастващи проблеми с наркотиците. Ние сме силен и сплотен отбор. ДПС си гледа работата, има нормална комуникация с хората и управлява общините, които управлява, по един добър начин Занимаването с ДПС не решава нито един проблем на хората, каза още Анастасов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рускиня

    7 0 Отговор
    В България ДПС да бъде ЗАБРАНЕНА!!!

    22:36 31.07.2026

  • 2 Имеあ

    9 0 Отговор
    Кочината се тресе от страх 🐷🐷🐷

    22:37 31.07.2026

  • 3 Реалист

    6 0 Отговор
    Чурлето резнаха ли му на то?

    22:41 31.07.2026

  • 4 в сянката на

    2 1 Отговор
    ежедневното и гръмогласно говорене от Демерджиев за ДПС и за Пеевски, за да не се чуе кацането на американски (не натовски) самолети - цистерни в Безмер, а рекордните заеми за покриване на рекордния дефицит да минат незабелязано и без протести.

    22:45 31.07.2026

  • 5 НЕ Е ТОЧНО ТАКА

    5 0 Отговор
    ДПС се стреми да занимава цялата държава със себе си.

    22:58 31.07.2026

  • 6 Али Баба

    3 0 Отговор
    и 40-те разбойници...

    22:59 31.07.2026

  • 7 тиририрам

    3 0 Отговор
    Защото вие се занимавате с държавата!

    23:05 31.07.2026

  • 8 Мдаа

    2 0 Отговор
    Забрави и много крадлив отбор.

    23:05 31.07.2026

  • 9 И тоя е един ментарджия...!

    2 0 Отговор
    Бетер от Данчо-Ментата...!

    23:06 31.07.2026

  • 10 Макрон

    1 0 Отговор
    Горките магнитчета! Нямате друг избор !!! Иначе обединение и вън от поста Пеевски!Царя ще загуби важното си мюре и ще спре хранилката към него !

    23:13 31.07.2026

  • 11 пешо

    1 0 Отговор
    защото сте боклуци и предатели

    23:23 31.07.2026

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