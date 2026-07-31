Станислав Анастасов: Не разбирам защо цялата държава се занимава с ДПС. Ние сме силен и сплотен отбор

Ние критикуваме там, където има проблем - и не само критикуваме, а предлагаме как проблемът може да бъде решен. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ депутатът от ДПС Станислав Анастасов, цитиран от novini.bg.

Искахме по-високо майчинство, искахме да се запази автоматизмът при заплатите, искахме да се запазят по-високите добавки за децата, бяхме против закриването на Комисията по досиетата. Подкрепихме бюджета, защото смятаме, че дори и лошият бюджет е по-добър от никакъв. При следващия бюджет ние отново ще направим нашите предложения и те ще бъдат още повече, защото ДПС вижда проблемите на хората и иска да ги реши, заяви Анастасов.

Нашата критика съвсем не е дискретна и тя е съпроводена с конкретни предложения. Ние не сме част от това управление, както не сме били част от предишното. Избирателите дадоха ясен мандат кой да носи отговорността за управлението на държавата, добави той.

Станислав Анастасов коментира и огласената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев информация за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай с частен самолет.

Ние не делим хората на депесари и други хора - всеки, който е станал жертва на репресии, ние ще го защитим. Един конкретен министър си позволява своеволия, които петнят името на България, подчерта той.

Не разбирам защо цялата държава се занимава с ДПС. Има конкретни проблеми, които очакват решения. Не разбирам и защо конкретен министър се занимава с лидера на ДПС, когато има огромен травматизъм по пътищата, нарастваща престъпност и нарастващи проблеми с наркотиците. Ние сме силен и сплотен отбор. ДПС си гледа работата, има нормална комуникация с хората и управлява общините, които управлява, по един добър начин Занимаването с ДПС не решава нито един проблем на хората, каза още Анастасов.