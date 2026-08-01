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Още 2 линейки за Черноморието в пика на лятото

Още 2 линейки за Черноморието в пика на лятото

1 Август, 2026 08:40 612 9

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  • линейка-
  • спешна помощ

В рамките на 12-часова смяна екипите в Бургас обслужват по 14-16 адреса, а общият брой на сигналите за една смяна надхвърля 100

Още 2 линейки за Черноморието в пика на лятото - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От 1 август по българското Черноморие започват работа две допълнително командировани линейки с медицински екипи. Мярката е предприета по решение на Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма, за да се осигури по-бърз достъп до спешна помощ в разгара на летния сезон, когато броят на туристите е най-голям, съобщава бТВ.

Едната линейка ще бъде базирана в „Слънчев бряг“, а другата – в „Златни пясъци“. Допълнителните екипи трябва да подпомогнат работата на местните центрове за спешна медицинска помощ, които през лятото са под сериозно натоварване.

Според представители на работещите в системата обаче двата допълнителни екипа са крайно недостатъчни, особено за Южното Черноморие. По думите на синдикалиста от „Защита“ Климентин Милчев, който е дългогодишен шофьор на линейка, нуждите на региона от години се увеличават заради разрастването на курортите и по-големия туристически поток.

В област Бургас работят общо около 20 екипа на Центъра за спешна медицинска помощ. По крайбрежието обаче линейките са разпределени между Бургас, Несебър и останалите курортни общини, като в някои райони има само по един екип.

Натоварването е особено голямо през летните месеци. По думите на Милчев в рамките на 12-часова смяна екипите в Бургас обслужват по 14–16 адреса, а общият брой на сигналите за една смяна надхвърля 100. Нерядко линейки от Бургас се пренасочват към Несебър, Поморие, „Слънчев бряг“, Приморско или Царево, когато в съответния район няма свободен екип.

„С един допълнителен екип в „Слънчев бряг“ трудно могат да бъдат покрити нуждите по цялото Южно Черноморие“, смята синдикалистът. По негови оценки само за курортите са необходими още между четири и шест медицински екипа през активния летен сезон.

Проблем остава и техническото състояние на част от автомобилите. Линейките са оборудвани с необходимата апаратура за реанимационна дейност, но много от тях са с голям пробег. Някои автомобили са на около осем години и са изминали между 350 000 и 500 000 километра. За една 12-часова смяна линейка често изминава над 200 километра.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Важното ,

    8 0 Отговор
    че милиционерите ги нагласиха в стотици нови скъпи коли !

    Коментиран от #5

    08:42 01.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Без име

    5 0 Отговор
    Чета 2 линейки и си мисля, че момето е пропуснало нулата. Чета надолу, нищо не е пропуснало....

    08:59 01.08.2026

  • 4 А стига бе

    5 0 Отговор
    Не са ли разхищение, за къде по-напред, капачките събираме ли ги

    09:11 01.08.2026

  • 5 В допълнение

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Важното ,":

    За да дремят в тях скрити под някоя дебела сянка ,пуснали си климатика и изминаващи по 20-на км на смяна...

    09:34 01.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Достатъчно са

    2 0 Отговор
    Явно е пристигнала група от двама туристи единия на Слънчака другия на Златните. Прекалено е да се отделят на турист, линейка.

    09:42 01.08.2026

  • 8 Нали няма

    1 0 Отговор
    туристи,за какво ги пращате?

    Коментиран от #9

    10:07 01.08.2026

  • 9 Вероятно

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нали няма":

    ще чакат да пристигнат.

    10:12 01.08.2026

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