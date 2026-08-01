Още 2 линейки за Черноморието в пика на лятото

От 1 август по българското Черноморие започват работа две допълнително командировани линейки с медицински екипи. Мярката е предприета по решение на Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма, за да се осигури по-бърз достъп до спешна помощ в разгара на летния сезон, когато броят на туристите е най-голям, съобщава бТВ.

Едната линейка ще бъде базирана в „Слънчев бряг“, а другата – в „Златни пясъци“. Допълнителните екипи трябва да подпомогнат работата на местните центрове за спешна медицинска помощ, които през лятото са под сериозно натоварване.

Според представители на работещите в системата обаче двата допълнителни екипа са крайно недостатъчни, особено за Южното Черноморие. По думите на синдикалиста от „Защита“ Климентин Милчев, който е дългогодишен шофьор на линейка, нуждите на региона от години се увеличават заради разрастването на курортите и по-големия туристически поток.

В област Бургас работят общо около 20 екипа на Центъра за спешна медицинска помощ. По крайбрежието обаче линейките са разпределени между Бургас, Несебър и останалите курортни общини, като в някои райони има само по един екип.

Натоварването е особено голямо през летните месеци. По думите на Милчев в рамките на 12-часова смяна екипите в Бургас обслужват по 14–16 адреса, а общият брой на сигналите за една смяна надхвърля 100. Нерядко линейки от Бургас се пренасочват към Несебър, Поморие, „Слънчев бряг“, Приморско или Царево, когато в съответния район няма свободен екип.

„С един допълнителен екип в „Слънчев бряг“ трудно могат да бъдат покрити нуждите по цялото Южно Черноморие“, смята синдикалистът. По негови оценки само за курортите са необходими още между четири и шест медицински екипа през активния летен сезон.

Проблем остава и техническото състояние на част от автомобилите. Линейките са оборудвани с необходимата апаратура за реанимационна дейност, но много от тях са с голям пробег. Някои автомобили са на около осем години и са изминали между 350 000 и 500 000 километра. За една 12-часова смяна линейка често изминава над 200 километра.