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От днес столичният булевард „Цар Освободител“ ще бъде пешеходна зона всеки уикенд през август

От днес столичният булевард „Цар Освободител“ ще бъде пешеходна зона всеки уикенд през август

1 Август, 2026 08:20 451 5

  • август-
  • пешеходна зона-
  • бул. цар освободител

Запазва се преминаването при пл. „Народно събрание“ и по ул. „Г. С. Раковски“

От днес столичният булевард „Цар Освободител“ ще бъде пешеходна зона всеки уикенд през август - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичният булевард „Цар Освободител“ става пешеходна зона от днес, като част от инициативата „Лято на паветата“. Това съобщиха от Столичната община (СО). Пешеходната зона ще бъде активна всеки уикенд през август - от 6:00 ч. в събота до 22:00 ч. в неделя.

Изборът на периода не е случаен - август традиционно е месецът с най-слаб автомобилен трафик в София, което позволява организацията на движението да бъде адаптирана с минимално въздействие върху ежедневния ритъм на града, обясниха от Общината.

По време на инициативата автомобилното движение по бул. „Цар Освободител“ ще бъде преустановено в участъка между ул. „Княз Александър I“ и бул. „Васил Левски“. Запазва се преминаването при пл. „Народно събрание“ и по ул. „Г. С. Раковски“. Осигурени са обходни маршрути за автомобилите, а градският транспорт ще продължи да обслужва района, като нощните линии ще преминават по бул. „Княз Александър Дондуков“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 0 Отговор
    Един ромей гхеювец, който по цял ден ходеше да снима и врещи как не са наредени паветата, благодарение на това стана общинар!!! Само за да докаже, че от рендерас, само рендерас става!!! Паветата още не са наредени!!!

    08:31 01.08.2026

  • 2 Софето

    3 0 Отговор
    През останалото време паркинг разчертан с баданарка ;) София моят надземен паркинг

    08:31 01.08.2026

  • 3 ☢️☢️☢️☢️

    1 0 Отговор
    А снимката към статията показва колко е здрав терена . А и в тази жега на разходка до там по добре в кварталния парк . Или извън София .

    08:40 01.08.2026

  • 4 лют пипер

    0 0 Отговор
    Счупена,пешеходна зона.

    08:48 01.08.2026

  • 5 хаберих

    0 0 Отговор
    Ако срещна бившия си със сегашното му гадже ще им кажа: "Виж колко сте си добре заедно, защо ми пращаш есемеси всяка вечер?!" , и изчезвам!

    08:54 01.08.2026

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