Нови осигурителни прагове и правила от 1 август

От днес влизат в сила мащабни промени в социалното и здравното осигуряване в България, заложени в новоприетия Бюджет 2026.

Реформата засяга както публичния сектор, така и бизнеса, като въвежда нови минимални и максимални граници за осигуряване и променя дългогодишния модел на финансиране на държавната администрация.

Историческа реформа за държавните служители

За първи път в модерната икономическа история на страната държавните служители и работещите в съдебната система започват сами да покриват част от своите осигурителни вноски. Досега техните задължения се поемаха изцяло от държавния бюджет.

Според новите правила, преходът ще бъде поетапен:

От 1 август 2026 г. осигурителната тежест се разпределя в съотношение 80:20 (80% за сметка на държавата и 20% за сметка на служителя).

осигурителната тежест се разпределя в съотношение 80:20 (80% за сметка на държавата и 20% за сметка на служителя). От 1 януари 2027 г. моделът ще се изравни напълно с частния сектор в съотношение 60:40.

Финансовото министерство изрично подчертава, че брутните възнаграждения са компенсирани, така че реалните нетни доходи на чиновниците няма да намалеят. Сектор „Сигурност“ (МВР и Министерство на отбраната) остава извън тази промяна до началото на 2027 г.

Скок на осигурителните прагове и тавана за доходи

Втората ключова промяна засяга максималния осигурителен доход за всички работещи в страната. Той се увеличава драстично от 2111,64 евро на 2300 евро, което ще доведе до по-високи удръжки за хората с високи заплати и техните работодатели.

Освен това, от днес се възстановява схемата на диференцираните минимални осигурителни прагове по професии и икономически дейности с ръст от около 5%. Най-ниският праг се изравнява с минималната работна заплата, която е фиксирана на 620,20 евро, а за самоосигуряващите се лица минималната база също се вдига на 620,20 евро.

Очаква се мерките да свият дефицита в държавното обществено осигуряване и да внесат по-голяма справедливост между служителите в частния и публичния сектор.