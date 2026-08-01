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Нови осигурителни прагове и правила от 1 август

Нови осигурителни прагове и правила от 1 август

1 Август, 2026 07:55, обновена 1 Август, 2026 07:59 1 011 10

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Държавните служители вече плащат лични вноски, вдига се и максималният осигурителен доход

Нови осигурителни прагове и правила от 1 август - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От днес влизат в сила мащабни промени в социалното и здравното осигуряване в България, заложени в новоприетия Бюджет 2026.

Реформата засяга както публичния сектор, така и бизнеса, като въвежда нови минимални и максимални граници за осигуряване и променя дългогодишния модел на финансиране на държавната администрация.

Историческа реформа за държавните служители

За първи път в модерната икономическа история на страната държавните служители и работещите в съдебната система започват сами да покриват част от своите осигурителни вноски. Досега техните задължения се поемаха изцяло от държавния бюджет.

Според новите правила, преходът ще бъде поетапен:

  • От 1 август 2026 г. осигурителната тежест се разпределя в съотношение 80:20 (80% за сметка на държавата и 20% за сметка на служителя).
  • От 1 януари 2027 г. моделът ще се изравни напълно с частния сектор в съотношение 60:40.

Финансовото министерство изрично подчертава, че брутните възнаграждения са компенсирани, така че реалните нетни доходи на чиновниците няма да намалеят. Сектор „Сигурност“ (МВР и Министерство на отбраната) остава извън тази промяна до началото на 2027 г.

Скок на осигурителните прагове и тавана за доходи

Втората ключова промяна засяга максималния осигурителен доход за всички работещи в страната. Той се увеличава драстично от 2111,64 евро на 2300 евро, което ще доведе до по-високи удръжки за хората с високи заплати и техните работодатели.

Освен това, от днес се възстановява схемата на диференцираните минимални осигурителни прагове по професии и икономически дейности с ръст от около 5%. Най-ниският праг се изравнява с минималната работна заплата, която е фиксирана на 620,20 евро, а за самоосигуряващите се лица минималната база също се вдига на 620,20 евро.

Очаква се мерките да свият дефицита в държавното обществено осигуряване и да внесат по-голяма справедливост между служителите в частния и публичния сектор.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    20 0 Отговор
    Държавните служители вече плащат осигуровки, но им вдигат с толкова и заплатите, т.е. пак всички ние им ги плащаме.

    08:12 01.08.2026

  • 2 Овчар

    4 0 Отговор
    Тези кърлежи явно не четат по социалните мрежи..! Надига се вълна от народен гняв . В началото цели квартали ще престанат да плащат , ток , вода , данаци , после цели градове , да видим кой ще има смелост да спре този народен вирус...?

    08:16 01.08.2026

  • 3 ТАКАВА ЗАПЛАТА

    3 2 Отговор
    620 евро взимах в португалия 2005 година. Срам и позор. Браво гепачи и на техните слагачи. 17 години до тук ни докарахте.

    Коментиран от #6

    08:31 01.08.2026

  • 4 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    3 1 Отговор
    ПИШЕТЕ ИСТИНСТА. МЕДИЙНИ ЗАБЛУДИ.
    ВСИЧКИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ НА ПЪЛНА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА Е РЕДНО ДА ВНАСЯТ ОСИГОРОВКИ ДА ИМ УДЪРЖАТ ОТ ЗАПЛАТИТЕ 100% ОСИГОРОВКИ А НЕ 20% А ОСТАНАЛИТЕ 80% ОТ ОСИГОРОВКИТЕ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ МАЙ ДЪРЖАЕАТА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИМ ХРАНТУТИ ПЛАЩА!?

    08:32 01.08.2026

  • 5 Хм...

    4 0 Отговор
    Няма намаление на разходите, бюджетният дефицит расте. А с бесни темпове расте и външния дълг. Ще имаме сериозни проблеми до година-две.

    Коментиран от #10

    08:40 01.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трап

    0 1 Отговор
    Да пукне Чорапа за всичките му простотии. Ще си плащаме осигуровките. И увеличение няма да има. ВСС миналата година искаше 18%, а получихме 5%, гадна фурашка.

    08:49 01.08.2026

  • 9 Гост

    1 0 Отговор
    Т.е. още повече от парите на работещите ще отиват за нищоправците чиновници и шапкари. И никой няма да пипне онези, дето стотинка данък не са платили в живота си.

    08:54 01.08.2026

  • 10 Няма как да е друго

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    Заедно с властта идват и главоболията

    08:55 01.08.2026

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