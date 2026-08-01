Нови осигурителни прагове и правила от 1 август

От днес влизат в сила мащабни промени в социалното и здравното осигуряване в България, заложени в новоприетия Бюджет 2026.
Реформата засяга както публичния сектор, така и бизнеса, като въвежда нови минимални и максимални граници за осигуряване и променя дългогодишния модел на финансиране на държавната администрация.
Историческа реформа за държавните служители
За първи път в модерната икономическа история на страната държавните служители и работещите в съдебната система започват сами да покриват част от своите осигурителни вноски. Досега техните задължения се поемаха изцяло от държавния бюджет.
Според новите правила, преходът ще бъде поетапен:
- От 1 август 2026 г. осигурителната тежест се разпределя в съотношение 80:20 (80% за сметка на държавата и 20% за сметка на служителя).
- От 1 януари 2027 г. моделът ще се изравни напълно с частния сектор в съотношение 60:40.
Финансовото министерство изрично подчертава, че брутните възнаграждения са компенсирани, така че реалните нетни доходи на чиновниците няма да намалеят. Сектор „Сигурност“ (МВР и Министерство на отбраната) остава извън тази промяна до началото на 2027 г.
Скок на осигурителните прагове и тавана за доходи
Втората ключова промяна засяга максималния осигурителен доход за всички работещи в страната. Той се увеличава драстично от 2111,64 евро на 2300 евро, което ще доведе до по-високи удръжки за хората с високи заплати и техните работодатели.
Освен това, от днес се възстановява схемата на диференцираните минимални осигурителни прагове по професии и икономически дейности с ръст от около 5%. Най-ниският праг се изравнява с минималната работна заплата, която е фиксирана на 620,20 евро, а за самоосигуряващите се лица минималната база също се вдига на 620,20 евро.
Очаква се мерките да свият дефицита в държавното обществено осигуряване и да внесат по-голяма справедливост между служителите в частния и публичния сектор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
08:12 01.08.2026
2 Овчар
08:16 01.08.2026
3 ТАКАВА ЗАПЛАТА
Коментиран от #6
08:31 01.08.2026
4 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
ВСИЧКИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ НА ПЪЛНА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА Е РЕДНО ДА ВНАСЯТ ОСИГОРОВКИ ДА ИМ УДЪРЖАТ ОТ ЗАПЛАТИТЕ 100% ОСИГОРОВКИ А НЕ 20% А ОСТАНАЛИТЕ 80% ОТ ОСИГОРОВКИТЕ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ МАЙ ДЪРЖАЕАТА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИМ ХРАНТУТИ ПЛАЩА!?
08:32 01.08.2026
5 Хм...
Коментиран от #10
08:40 01.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Трап
08:49 01.08.2026
9 Гост
08:54 01.08.2026
10 Няма как да е друго
До коментар #5 от "Хм...":Заедно с властта идват и главоболията
08:55 01.08.2026