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Руският национален отбор по волейбол с първи лагер след завръщането на международната сцена

Руският национален отбор по волейбол с първи лагер след завръщането на международната сцена

23 Юли, 2026 18:42 488 4

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Селекционерът Брянский обяви състава за подготовката в Новогорск, предстои турнир в Уфа

Руският национален отбор по волейбол с първи лагер след завръщането на международната сцена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След дълго отсъствие от международните състезания, мъжкият национален отбор на Русия по волейбол се завръща с амбиция и нови сили. Решението на Международната волейболна федерация (FIVB) да допусне руския тим обратно в световния волейболен елит даде зелена светлина за първия подготвителен лагер на отбора, който ще се проведе в спортната база в Новогорск.

Старши треньорът Константин Брянский разкри списъка с 14 избрани състезатели, които ще вземат участие в тренировъчния цикъл. Впечатление прави доминацията на волейболистите от Динамо (Москва) – цели осем играчи ще защитават цветовете на националния тим. Локомотив (Новосибирск) изпраща трима свои представители, докато Зенит (Казан) ще бъде представен от двама състезатели. Белогорие (Белгород) също ще има свой посланик в състава.

„Плановете ни остават непроменени след решението на FIVB. В момента повечето играчи са ангажирани с клубните си подготовки, но през август ще се съберем за интензивен тренировъчен лагер. Въпреки че сме повикали 14 волейболисти, списъкът с потенциални национали е много по-широк. Имаме богат избор от талантливи играчи, които могат да се включат при необходимост“, коментира Брянский пред официалния сайт на Руската волейболна федерация.

В края на август руските национали ще премерят сили с отборите на Беларус, Куба и Египет в приятелски турнир, който ще се проведе в град Уфа. Това събитие ще бъде отлична възможност за проверка на формата и сработването на отбора преди завръщането му на голямата сцена.


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  • 4 Сандо

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    В интервюто си пред Явор Дачков Пламен Константинов каза,че руското първенство е едно от трите най-силни в света.С нетърпение чакам да видим нивото както на националния им отбор,така и на клубовете им.И е крайно време в спорта да изчезне както политиката,така и двойните стандарти.

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