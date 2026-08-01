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Пожарът в НП "Пирин" под връх Шаралия е под контрол

Пожарът в НП "Пирин" под връх Шаралия е под контрол

1 Август, 2026 17:55, обновена 1 Август, 2026 18:52 1 117 1

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Голям пожар край Годеч. Запали се сметището при село Радловци в община Кюстендил

Пожарът в НП "Пирин" под връх Шаралия е под контрол - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пожарът в НП "Пирин" под връх Шаралия е под контрол, наблюдението на място продължава, предаде БНР.

Пожарът е локализиран, ограден е с просеки и на място има денонощни екипи. Това каза директорът на национален парк "Пирин" Росен Баненски:

"Има дежурни, които наблюдават и там, ако се появи ново огнище, ще го загасят. Работят по неговото окончателно овладяване. На терена са от пожарната служба на Сандански, като гасенето ръководи лично началника на пожарната в Сандански, служители на парка и доброволци от Община Струмяни. Работата по пожара ще продължи още няколко дена, така че сме създали организация."

Днес огнеборци от Благоевград гасиха пожар на входа на квартал "Струмско "в града, в близост до спирка на градския транспорт. Огънят е потушен бързо. Горели са сухи треви и храсти.

В землището на годечкото село Шума горят около 150 декара сухи треви и храсти. Това съобщиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Сигналът за пожара е получен в 14,32 ч. На място са изпратени два екипа с два автомобила на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Към 16,30 ч. е изпратен и един допълнителен екип от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Извършват се действия по локализирането на пожара.

Кметът на Годеч Радослав Асенов е на мястото на пожара.

Гори сметището при село Радловци в община Кюстендил.

Сигналът за пожара е подаден около 14:20 часа, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка, цитирана от БНТ.

За потушаването на пожара работят два екипа на пожарната и служители на Община Кюстендил, допълни Табачка. Тя каза още, че една от целите е да не се допусне огънят да премине в близък горски масив.

Сухи треви горят от двете страни на първокласния път в района на Боаза в област Ловеч, предаде БНР. Четири екипи пожарникари продължават да се борят с пламъците.

Няма опасност за къщи, имоти и гори. Габриела Тодорова, говорител на Областна дирекция на МВР-Ловеч:

"Пожар на сухи треви в района на местността "Боаза" от кръговото на автомагистрала "Хемус" в посока към село Български извор. Движението в този участък не е спирано, на място има и екип на полицията от Ябълница, който подпомага безопасността на придвижване на превозните средства и най-важното, от "Пътна полиция" призовават водачите да преминават в този участък с повишено внимание и с намалена скорост".

Пожар е избухнал в стърнище и се е разпространил на голяма площи и е обхванал сухи треви и храсти край кв. „Железник“ и "Три чучура-юг"в Стара Загора, информира БНР.

Огънят е тръгнал от ожъната нива зад магазин „Зора“. Сигнал е подаден малко след 15 часа, съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На място работят четири екипа на Пожарната.

За момента няма опасност за хора и постройки в района, посочват от полицията.

Продължава и работата в района на бившия затвор в село Черна гора, община Братя Даскалови, където горят сухи треви и храсти, предаде bTV.


България
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