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Тони Стораро пред Мон Дьо: Ще вкарам Емрах в правилния път!

Тони Стораро пред Мон Дьо: Ще вкарам Емрах в правилния път!

2 Август, 2026 14:12 722 19

  • тони стораро-
  • емрах стораро-
  • мон дьо

"Казах му, че не трябва да прави такива работи.", споделя певецът

Тони Стораро пред Мон Дьо: Ще вкарам Емрах в правилния път! - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Ще вкарам Емрах в правилния път!" Това каза Тони Стораро пред Мон Дьо в "Храмът на историите" по NOVA навръх 50-годишния си юбилей.

"Когато фамилията я намаше, Тони Стораро беше по-спокоен. Трябва да отговарям какво се случва - кой къде пее, хората доволни ли са. По-трудно е да съм бащата на Фики и Емрах, отколкото да съм Тони. Имам увството, че Емрах, каквото и да направи, пак ще се пишат лоши работи за него. Каквото и да направи, аз съм баща и винаги ще го защитавам. Давал съм му съвети, но приятелите около него така му повлияват", коментира изпълнителят изцепките на малкия си син Емрах.

Той признава, че на Емрах, който остана без книжка, много му се шофира и като върл фен на автомобилите съжалява, че не може да си кара колата, пише bgdnes.bg.

"Казах му, че не трябва да прави такива работи - виждате какво става в България. Но Емрах не е убил човек, че да бъде толкова коментиран. С течение на времето той ще се оправи, вече има съпруга. Ще направя така, че той да бъде достоен наследник на фамилията Стораро. Ще го вкарам в правилния път, давам му още 1 година. Ще бъде примерно и добро момче", заканва се бащата Стораро.

Според него Емрах си мислел, че ще му се размине заради името на баща му, но в тази страна има закони.

Изпълнителят на "Милиони звезди" коментира и процесите в чалгата.

"В бизнеса има много излишни хора, които не са родени за тази работа. Как може някой, който не разбира как се прави музика, да отива в заведенията и да печели пари? Има си публични домове. Това ме обижда. Някои от момичетата се разголват, шпагати, кълчения, крака във въздуха - това не е музика, а чисто порно. Това сваля нивото. Ако искат да се занимават, да отидат на уроци да се научат да пеят и да сложат някоя дрешка", съветва Тони младите си колежки.

От опита си по заведенията споделя, че е изумен и от младото поколение, което диша балони и употребява всякакви субстанции.

Тони е категоричен, че оцелява с идентичност, защото няма друг глас като неговия. А най-голямата му награда е да кажат хората, че е много добър певец.

На рождения си ден прави равносметка. Признава, че не е разбрал кога са минали тези 50 г. Определя живота си в три етапа. Единият е детството и годините на село, после в Шумен се забавлявали с приятели, казармата. Вторият е отиването в София - деца, работа, безсънни нощи. С дуетната му половинка Деси са обикаляли в немотия - ходели на участия, а пари нямало.

"Искам да живея още един етап - да живея спокойно и да се наслаждавам на децата и внуците.", пожелава си Тони Стораро.

Той говори и за болката - загубата на баща си, която все още му тежи, защото той му е давал кураж.

Човека глас планира концерт за юбилея си през есента с 18 музиканти от оркестрите на Василис Карас и Константинос Аргирос, които се събират за първи път в един бенд.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гове о 😯

    8 0 Отговор
    В га зова камара ли ша го вкарваш бе к ре те ноид аре отивах да подгрявал на Кание Уест да понаучиш малко нигро ингилизки к а ун

    14:16 02.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 стотинки.Казал съм повече да не ги пускат в заведението ми целият катун

    14:19 02.08.2026

  • 3 Овчар

    7 1 Отговор
    Този ако не крадеше песни от гръцката звезда Никос Вертис никой нямаше да го знае..! КРАДЛИВ РЯЗАН ТАРИКАТ..!

    Коментиран от #12

    14:21 02.08.2026

  • 4 Това беше най големият проблем

    5 1 Отговор
    в територията. Вече съм спокоен.

    14:21 02.08.2026

  • 5 ШЕФА

    12 0 Отговор
    Ето това е пълната катастрофа и тоталното падение на българската журналистика и култура ! Ци.... поканил друг ци..... да коментират трети ци...... това е изключително важно за обществото,НО никой от НАП,МВР или Прокуратура не пита кирливият и неграмотен ци..... от къде разполага с такива пари и дали не са например от простит... в Германия ?

    14:21 02.08.2026

  • 6 Емрах му майката

    6 0 Отговор
    на тоз мингиянин

    Коментиран от #18

    14:21 02.08.2026

  • 7 Варна

    5 0 Отговор
    Тази изм.т я дават по националният ефир !!!!!!!!!!!!!!!!! Срам !!!!!!!!!!!!!!!!! Позор !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    14:23 02.08.2026

  • 8 ЦСКА

    5 0 Отговор
    Тези двамата и целите им родове са за р.............

    14:24 02.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Он Ончов

    3 0 Отговор
    Аааа, не се притеснявай! Ако не успееш, тя физиката ще го вкара в правия път (или по-скоро ще го изкара) някой ден. Дано само да не затрие някой невинен на пътя!!!

    14:27 02.08.2026

  • 11 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Престанете да ни натяквате тези отрепки и да им правите реклама ,това не са хора и пример за подражание и благоприличие

    14:34 02.08.2026

  • 12 ТАКА Е ЦЯАААЛ ЖИВОТ КРАЖБИ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    ИТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕННОСТ. НЕЗНАМ ИМАЛИ ЕДНА ПЕСЕН ДЕТ ДА Е С НЕГОВА МУЗИКА И ТЕКСТ ........

    14:36 02.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ХХахаха

    5 0 Отговор
    ДВАМА ИНДИЙЦИ СИ ХУРТУВАТ.АМАН.

    14:38 02.08.2026

  • 15 сигаНОВА ТВ

    2 0 Отговор
    Поредния бисер на националната телевизия с частно финансиране.

    14:47 02.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Йозеф

    2 0 Отговор
    ДокторМенгеле ще ги излекува всичките стораровци,мангаловци и тем подобни синиВенци

    14:59 02.08.2026

  • 18 И аз

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Емрах му майката":

    Хахахахаха

    15:01 02.08.2026

  • 19 Анти чалга

    1 0 Отговор
    Как ще го вкара ще му намери работа с заплащане 300 евро.

    15:07 02.08.2026