Тони Стораро пред Мон Дьо: Ще вкарам Емрах в правилния път!

"Ще вкарам Емрах в правилния път!" Това каза Тони Стораро пред Мон Дьо в "Храмът на историите" по NOVA навръх 50-годишния си юбилей.

"Когато фамилията я намаше, Тони Стораро беше по-спокоен. Трябва да отговарям какво се случва - кой къде пее, хората доволни ли са. По-трудно е да съм бащата на Фики и Емрах, отколкото да съм Тони. Имам увството, че Емрах, каквото и да направи, пак ще се пишат лоши работи за него. Каквото и да направи, аз съм баща и винаги ще го защитавам. Давал съм му съвети, но приятелите около него така му повлияват", коментира изпълнителят изцепките на малкия си син Емрах.

Той признава, че на Емрах, който остана без книжка, много му се шофира и като върл фен на автомобилите съжалява, че не може да си кара колата, пише bgdnes.bg.

"Казах му, че не трябва да прави такива работи - виждате какво става в България. Но Емрах не е убил човек, че да бъде толкова коментиран. С течение на времето той ще се оправи, вече има съпруга. Ще направя така, че той да бъде достоен наследник на фамилията Стораро. Ще го вкарам в правилния път, давам му още 1 година. Ще бъде примерно и добро момче", заканва се бащата Стораро.

Според него Емрах си мислел, че ще му се размине заради името на баща му, но в тази страна има закони.

Изпълнителят на "Милиони звезди" коментира и процесите в чалгата.

"В бизнеса има много излишни хора, които не са родени за тази работа. Как може някой, който не разбира как се прави музика, да отива в заведенията и да печели пари? Има си публични домове. Това ме обижда. Някои от момичетата се разголват, шпагати, кълчения, крака във въздуха - това не е музика, а чисто порно. Това сваля нивото. Ако искат да се занимават, да отидат на уроци да се научат да пеят и да сложат някоя дрешка", съветва Тони младите си колежки.

От опита си по заведенията споделя, че е изумен и от младото поколение, което диша балони и употребява всякакви субстанции.

Тони е категоричен, че оцелява с идентичност, защото няма друг глас като неговия. А най-голямата му награда е да кажат хората, че е много добър певец.

На рождения си ден прави равносметка. Признава, че не е разбрал кога са минали тези 50 г. Определя живота си в три етапа. Единият е детството и годините на село, после в Шумен се забавлявали с приятели, казармата. Вторият е отиването в София - деца, работа, безсънни нощи. С дуетната му половинка Деси са обикаляли в немотия - ходели на участия, а пари нямало.

"Искам да живея още един етап - да живея спокойно и да се наслаждавам на децата и внуците.", пожелава си Тони Стораро.

Той говори и за болката - загубата на баща си, която все още му тежи, защото той му е давал кураж.

Човека глас планира концерт за юбилея си през есента с 18 музиканти от оркестрите на Василис Карас и Константинос Аргирос, които се събират за първи път в един бенд.