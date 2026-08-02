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Блъснаха зрител на офроуд състезание в Родопите

Блъснаха зрител на офроуд състезание в Родопите

2 Август, 2026 19:10 526 0

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Пострадалият е откаран с въздушна линейка към Пловдив

Блъснаха зрител на офроуд състезание в Родопите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Зрител на офроуд състезание, организирано в родопското село Смилян, е ударен от състезателен джип. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Пострадалият 60-годишен мъж е транспортиран с въздушна линейка към болница в Пловдив, получил е гръдна и коремна травма, състоянието му е с опасност за живота, казаха за БТА от Спешното приемно отделение в МБАЛ-Смолян.

Раненият е баща на един от състезателите в офроуд надпреварата. Инцидентът е станал в частен имот по трасето в района на село Горово в землището на община Рудозем, уточниха от полицията в Смолян. Обстоятелствата около сблъсъка се изясняват. Една от версиите по случая е, че зрителят се е опитал да пресече през трасето, подхлъзнал се е и паднал, а джипът го е ударил на заден ход, според информация от кметството в Смилян.

Полицията само е информирана за провеждането на състезанието, организацията и сигурността на събитието се следи от стюарди, уточниха от Областната дирекция на МВР.

Състезанието се провежда за 10-а година от местния офроуд клуб в с. Смилян, обясниха от кметството.


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