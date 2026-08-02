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8 дни без топла вода в голяма част от столицата

8 дни без топла вода в голяма част от столицата

2 Август, 2026 20:11 1 300 23

  • топла вода-
  • софия-
  • квартали

Причината е извършването на годишен планов ремонт

8 дни без топла вода в голяма част от столицата - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От понеделник, 3 август, до 10 август, включително, ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ „София“. Причината е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦ-а и по топлопреносната мрежа, информира „Топлофикация”.

От там добавят, че дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топлоснабдяването.

От дружеството посочват, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надеждна и сигурна услуга и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон.

Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и в кварталите „Надежда“, „Толстой“, „Свобода“, „Илиянци“, „Света Троица“, „Фондови жилища“, „Илинден“, „Банишора“, „Лозенец“ и зоните Б-5, Б-5-3, Б-18 и Б-19.

Без топлоподаване ще останат още части от района между бул. „История славянобългарска“, ул. „Заводска“, ул. „Индустриална“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Мадрид“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Ген. Тотлебен“, бул. „Константин Величков“, бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Тодор Александров“ и бул. „Илиянци“.

Засегнати ще бъдат и ж.к. „Надежда“ – първа, втора и част от четвърта част, от блок 401 до блок 422 включително, ж.к. „Толстой“, ж.к. „Свобода“ – блокове 41 и 42, ж.к. „Илиянци“, НПЗ „Военна рампа“, както и районът на ж.к. „Лозенец“, ограничен от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Черни връх“, бул. „Христо Смирненски“ и бул. „Драган Цанков“.

Очаква се топлоподаването да бъде възстановено след приключването на планираните ремонтни дейности на 11 август.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един от русенско

    6 12 Отговор
    Те слците от сф те не се къпят по 2-3 седмици ,а като се къпят си честитят банята ...та нее голЕм дерт че нямат топла вода ...на тях даже вода не им трЕбе

    Коментиран от #6

    20:14 02.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    6 12 Отговор
    нищо бе
    шопите просто ще се изкьпят един ден по късно
    без туй се къпят само в неделя

    Коментиран от #5

    20:14 02.08.2026

  • 3 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 4 Отговор
    Хайде към нашето море!

    20:16 02.08.2026

  • 4 Сега

    4 1 Отговор
    е жега да се къпят със студена вода а иде и Преображение у сред лето !

    20:18 02.08.2026

  • 5 И СИ ВИКАТ ЧЕСТИТА БАНЯ

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "kоkорчо 💋🍌":

    КАКТО Е КАЗАЛ ЧЪРЧИЛ.ЗАБРАВИХА ЗА ЯНЧУЛЕВ КОГАТО БЕШЕ ПО ЛЕСНО ДА УЦЕЛИШ ДЖАКПОТА ОТ ТОТОТО , ОТКОЛКОТО ДА СРЕЩНЕШ КЪПАНА СОФИЯНКА.

    20:22 02.08.2026

  • 6 Тихо

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Един от русенско":

    Сельо! Още не знаеш че има небостъргачи в тая държава! Бегай по овцете!

    Коментиран от #7, #8

    20:23 02.08.2026

  • 7 Един от русенско

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тихо":

    Ти наистина ли ...жалък си

    20:29 02.08.2026

  • 8 Гробар

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тихо":

    Кви офце бе селтак. Животни не останаха в тая държава. Само мърляви прасета като тебе.

    Коментиран от #9

    20:30 02.08.2026

  • 9 Тихо

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Гробар":

    Такива като тебе!!! Селски провинциалисти, които майка си ще продадете, за да се довлечете в София!!! И ще довлечете и селските си битиета като печени ушички и пържени вимета!

    Коментиран от #14

    20:34 02.08.2026

  • 10 знаещ

    4 3 Отговор
    "8 дни без топла вода" - Повечето софиЕнци даже няма да разберат,
    щото се къпят веднъж на 2 седмици.

    20:34 02.08.2026

  • 11 Овчар

    4 1 Отговор
    Има ли още софиянци в София.. ?? Елате на село да запазим софиянския ген иначе изчезвате..! По добре да се омешате с български селяни от колкото със софийски талибани..!

    20:35 02.08.2026

  • 12 от село

    3 2 Отговор
    Къпете се в рЯката !!

    20:39 02.08.2026

  • 13 О, Морес

    2 0 Отговор
    Защо ли имам усещането,че ни чака много студена зима,не като последните три.И тогава топлоподаването ще спре не само за ТЕЦ "София" ,но и всички други Тецове.Софиянци знаят защо.И тогава няма да е подходяща снимката със къпеща се женска ръчица,а например бяла мечка с яке и ушанка...

    20:40 02.08.2026

  • 14 Гробар

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тихо":

    Бъркаш ме с такива кат Киро, Коко, Чорапа и жълтопаветната из. мет. Дойдоха в Софето и направиха кочина кат на село, само дето магаретата не си вкараха в апартаментите.

    20:40 02.08.2026

  • 15 Милен

    3 1 Отговор
    Е па какъв е проблема? Хората продават бойлери.

    Коментиран от #17

    20:47 02.08.2026

  • 16 чашата преля

    1 0 Отговор
    махам се!

    20:55 02.08.2026

  • 17 О, Морес

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Милен":

    В ел.таблата,момко.В ел.таблата на панелните блокове.Бойлер-3 kwh + климатичен 12 още 1 kwh,станаха 4 kwh.На апартаментче.И старото ел.табло-бум !

    Коментиран от #18

    20:56 02.08.2026

  • 18 Милен

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "О, Морес":

    Ами сменяш си Ел. инсталацията, елементарно е, ако не можеш си купуваш соларен бойлер и си го инсталираш. Ти какво си мислиш, че в по-голямата част от страната като нямаме топлофикация и нямаме топла вода ли?

    Коментиран от #22

    21:00 02.08.2026

  • 19 безплатна баня с теляк

    1 1 Отговор
    за моми и каки останали без топла вода

    21:01 02.08.2026

  • 20 оня с коня

    1 1 Отговор
    Шапка свалям на хитрите софиянци дето ходят в Гърция на море щото там водата е по-топла от Софийската.Да,обаче като виси някой и друг час в Колоната на Митницата и се изхотят на Макс,ще се върнат още по-мръсни,башка дето са се пребили от път.Масрафът пък си е съвсем отделно...

    21:01 02.08.2026

  • 21 Троян

    1 0 Отговор
    Селтаците не им стига под подшапковата област на тялото нещо. Сложете си по един бойлер бе "софиянци" ние простите селяни имаме топла вода винаги.

    21:09 02.08.2026

  • 22 О, Морес

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Милен":

    Говоря за ел.таблото на входа,неговата мощност е лимитирана,защото се разчита на централното отопление ! А Соларния бойлер през януари,ако не е пълен с антифриз,знаеш какво...не си глупав.

    Коментиран от #23

    21:12 02.08.2026

  • 23 Милен

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "О, Морес":

    Ами в момента не е януари, а и ако сте на зор може да си направите сметка кои Ел. уреди да използвате едновременно, за да предотвратите претоварването. Между другото колко ампера ти е главният предпазител в таблото?

    21:20 02.08.2026

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