8 дни без топла вода в голяма част от столицата

От понеделник, 3 август, до 10 август, включително, ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ „София“. Причината е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦ-а и по топлопреносната мрежа, информира „Топлофикация”.
От там добавят, че дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топлоснабдяването.
От дружеството посочват, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надеждна и сигурна услуга и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон.
Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и в кварталите „Надежда“, „Толстой“, „Свобода“, „Илиянци“, „Света Троица“, „Фондови жилища“, „Илинден“, „Банишора“, „Лозенец“ и зоните Б-5, Б-5-3, Б-18 и Б-19.
Без топлоподаване ще останат още части от района между бул. „История славянобългарска“, ул. „Заводска“, ул. „Индустриална“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Мадрид“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Ген. Тотлебен“, бул. „Константин Величков“, бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Тодор Александров“ и бул. „Илиянци“.
Засегнати ще бъдат и ж.к. „Надежда“ – първа, втора и част от четвърта част, от блок 401 до блок 422 включително, ж.к. „Толстой“, ж.к. „Свобода“ – блокове 41 и 42, ж.к. „Илиянци“, НПЗ „Военна рампа“, както и районът на ж.к. „Лозенец“, ограничен от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Черни връх“, бул. „Христо Смирненски“ и бул. „Драган Цанков“.
Очаква се топлоподаването да бъде възстановено след приключването на планираните ремонтни дейности на 11 август.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един от русенско
Коментиран от #6
20:14 02.08.2026
2 kоkорчо 💋🍌
шопите просто ще се изкьпят един ден по късно
без туй се къпят само в неделя
Коментиран от #5
20:14 02.08.2026
3 ИМПЕРИАЛИСТ
20:16 02.08.2026
4 Сега
20:18 02.08.2026
5 И СИ ВИКАТ ЧЕСТИТА БАНЯ
До коментар #2 от "kоkорчо 💋🍌":КАКТО Е КАЗАЛ ЧЪРЧИЛ.ЗАБРАВИХА ЗА ЯНЧУЛЕВ КОГАТО БЕШЕ ПО ЛЕСНО ДА УЦЕЛИШ ДЖАКПОТА ОТ ТОТОТО , ОТКОЛКОТО ДА СРЕЩНЕШ КЪПАНА СОФИЯНКА.
20:22 02.08.2026
6 Тихо
До коментар #1 от "Един от русенско":Сельо! Още не знаеш че има небостъргачи в тая държава! Бегай по овцете!
Коментиран от #7, #8
20:23 02.08.2026
7 Един от русенско
До коментар #6 от "Тихо":Ти наистина ли ...жалък си
20:29 02.08.2026
8 Гробар
До коментар #6 от "Тихо":Кви офце бе селтак. Животни не останаха в тая държава. Само мърляви прасета като тебе.
Коментиран от #9
20:30 02.08.2026
9 Тихо
До коментар #8 от "Гробар":Такива като тебе!!! Селски провинциалисти, които майка си ще продадете, за да се довлечете в София!!! И ще довлечете и селските си битиета като печени ушички и пържени вимета!
Коментиран от #14
20:34 02.08.2026
10 знаещ
щото се къпят веднъж на 2 седмици.
20:34 02.08.2026
11 Овчар
20:35 02.08.2026
12 от село
20:39 02.08.2026
13 О, Морес
20:40 02.08.2026
14 Гробар
До коментар #9 от "Тихо":Бъркаш ме с такива кат Киро, Коко, Чорапа и жълтопаветната из. мет. Дойдоха в Софето и направиха кочина кат на село, само дето магаретата не си вкараха в апартаментите.
20:40 02.08.2026
15 Милен
Коментиран от #17
20:47 02.08.2026
16 чашата преля
20:55 02.08.2026
17 О, Морес
До коментар #15 от "Милен":В ел.таблата,момко.В ел.таблата на панелните блокове.Бойлер-3 kwh + климатичен 12 още 1 kwh,станаха 4 kwh.На апартаментче.И старото ел.табло-бум !
Коментиран от #18
20:56 02.08.2026
18 Милен
До коментар #17 от "О, Морес":Ами сменяш си Ел. инсталацията, елементарно е, ако не можеш си купуваш соларен бойлер и си го инсталираш. Ти какво си мислиш, че в по-голямата част от страната като нямаме топлофикация и нямаме топла вода ли?
Коментиран от #22
21:00 02.08.2026
19 безплатна баня с теляк
21:01 02.08.2026
20 оня с коня
21:01 02.08.2026
21 Троян
21:09 02.08.2026
22 О, Морес
До коментар #18 от "Милен":Говоря за ел.таблото на входа,неговата мощност е лимитирана,защото се разчита на централното отопление ! А Соларния бойлер през януари,ако не е пълен с антифриз,знаеш какво...не си глупав.
Коментиран от #23
21:12 02.08.2026
23 Милен
До коментар #22 от "О, Морес":Ами в момента не е януари, а и ако сте на зор може да си направите сметка кои Ел. уреди да използвате едновременно, за да предотвратите претоварването. Между другото колко ампера ти е главният предпазител в таблото?
21:20 02.08.2026