Звездата от „Аватар“ Сам Уортингтън на 50: От строителен работник до спасител на Пандора

Днес австралийската мегазвезда Сам Уортингтън официално навлиза в клуба на 50-годишните. Човекът, когото целият свят познава като смелия нави Джейк Съли от емблематичния франчайз „Аватар“ на Джеймс Камерън, празнува своя златен юбилей на върха на славата, но и с поглед, отправен към семейния уют и истинските ценности в живота.

От колата до Пандора: Историята на един невероятен възход

Малцина помнят, че преди да се превърне в лице на най-касовия филм в историята на киното, Уортингтън преминава през изключително тежък личен период. В свои интервюта пред авторитетни медии като Parade и The Wall Street Journal актьорът открито споделя, че преди съдбоносното прослушване за „Аватар“ е продал абсолютно всичко, което притежава, и е живеел в своя хечбек Toyota, за да изчисти съзнанието си от напрежението.

Когато Джеймс Камерън го избира за ролята въпреки първоначалните резерви на студиото, животът на Сам се преобръща за броени дни. Режисьорът вижда в него не просто актьор с добро резюме, а сурова, бунтарска енергия и неподправено мъжко излъчване, които пасват перфектно на характера на неговия персонаж на Пандора.

Актуални проекти и милиони гледания през 2026 година

Юбилеят заварва актьора в перфектна творческа форма. Само преди седмици, през юни 2026 г., Сам Уортингтън записа поредния огромен успех в биографията си с главната роля в криминалния сериал на Netflix „I Will Find You“ („Ще те намеря“) по романа на Харлан Коубън. Според данни на платформата и класациите на Variety, продукцията привлече главозамайващите 24 милиона гледания само за първите четири дни от премиерата си, превръщайки се в най-успешния нов сериал на стрийминг гиганта за настоящата година.

В същото време Уортингтън продължава да бъде основен двигател в дългосрочните планове на Камерън. След фурора на „Аватар: Огънят и пепел“, актьорът остава ангажиран с поредицата, като феновете вече очакват следващите части на мащабната фантастична сага.

Балансът между Холивуд и семейството

Въпреки че нетното състояние на актьора към 2026 г. се оценява на над 60 милиона долара според справка в базата данни на IMDb Уортингтън остава здраво стъпил на земята. През последните години той съзнателно избягва излишната холивудска суета. Той споделя щастлив живот в Ню Йорк със съпругата си Лара и техните трима синове – Рокет, Рейсър и Ривър, които по думите му дори не се вълнуват особено от факта, че баща им е световноизвестна кинозвезда.

На 50 години Сам Уортингтън доказва, че най-важната битка не е тази на екрана срещу нашествениците на Пандора, а способността да откриеш и запазиш себе си в свят, обсебен от славата.