АЗ Алкмаар вдигна Купата на Нидерландия след впечатляваща победа

Тимът на АЗ Алкмаар спечели Купата на Нидерландия след убедителен успех срещу НЕК Ниймеген с 5:1 в Ротердам, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

АЗ поведе в 32-рата минута чрез левия си защитник Меес де Вит. Тимът добави още два след почивката, които бяха дело на Свен Майнанс и Пеер Коопмайнерс. НЕК намали в 78-ата минута чрез японския нападател Коки Огава, Майнанс отново вкара за тима от Алкмаар, но попадението бе отменено заради засада.

В последната минута новият национал на "лалетата" Кеес Смит вкара за четвърти път, а в петата минута на добавеното време и ирландският национал Трой Парот се разписа за 5:1.

АЗ Алкмаар спечели за пети път Купата на Нидерландия, но за първи път в последните 13 години, докато НЕК Ниймеген загуби шестия си финал.

Този успех означава, че АЗ Алкмаар ще участва директно в групите на Лига Европа през следващия сезон, като през този отстрани Левски в плейофите на Лигата на конференциите, а след това стигна до четвъртфиналите в турнира, където отпадна от Шахтьор Донецк.