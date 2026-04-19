Новини
Спорт »
Световен футбол »
АЗ Алкмаар вдигна Купата на Нидерландия след впечатляваща победа

19 Април, 2026 22:30 1 165 0

  • аз алкмаар-
  • нидерландия-
  • нек ниймеген

АЗ Алкмаар вдигна Купата на Нидерландия след впечатляваща победа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тимът на АЗ Алкмаар спечели Купата на Нидерландия след убедителен успех срещу НЕК Ниймеген с 5:1 в Ротердам, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

АЗ поведе в 32-рата минута чрез левия си защитник Меес де Вит. Тимът добави още два след почивката, които бяха дело на Свен Майнанс и Пеер Коопмайнерс. НЕК намали в 78-ата минута чрез японския нападател Коки Огава, Майнанс отново вкара за тима от Алкмаар, но попадението бе отменено заради засада.

В последната минута новият национал на "лалетата" Кеес Смит вкара за четвърти път, а в петата минута на добавеното време и ирландският национал Трой Парот се разписа за 5:1.

АЗ Алкмаар спечели за пети път Купата на Нидерландия, но за първи път в последните 13 години, докато НЕК Ниймеген загуби шестия си финал.

Този успех означава, че АЗ Алкмаар ще участва директно в групите на Лига Европа през следващия сезон, като през този отстрани Левски в плейофите на Лигата на конференциите, а след това стигна до четвъртфиналите в турнира, където отпадна от Шахтьор Донецк.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове