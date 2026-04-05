ПСВ Айндховен написа история: Най-ранният шампион в Ередивизи след трета поредна титла

ПСВ Айндховен отново доказа, че е истинският хегемон на нидерландския футбол, след като си осигури титлата в Ередивизи за трети пореден път и общо 27-ми в клубната си летопис. Тимът от Айндховен не просто триумфира, а го направи по впечатляващ начин – като най-ранния шампион в историята на елита, подобрявайки рекорда, поставен още през далечната 1978 година.

Вчерашният драматичен успех с 4:3 над ФК Утрехт изстреля възпитаниците на Петер Бош на прага на златото, а днешното равенство 0:0 между Фейенорд и Волендам окончателно бетонира върха за ПСВ. С цели 17 точки аванс пред преследвачите и само пет кръга до края, никой вече не може да оспори короната на червено-белите.

Любопитен детайл е, че дори при евентуална победа на Фейенорд, разликата щеше да остане непреодолима заради значително по-добрата голова разлика на ПСВ. Така, безапелационното представяне на отбора през сезона – 15 победи в първите 17 мача и солидна преднина още на полусезона – се увенча с исторически успех.

Този златен требъл нарежда ПСВ до именития Аякс, който последен успя да спечели три поредни титли между 2019 и 2022 година под ръководството на Ерик тен Хаг.

За Айндховен това е трети случай в историята, когато клубът печели три или повече последователни шампионски трофея – подвиг, постигнат и в ерата на Ян Рекер и Гуус Хидинк (1986-1989), както и между 2005 и 2008 година.