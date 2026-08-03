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Синът на легендарния Фил Колинс ще играе за Мюнхен 1860

Синът на легендарния Фил Колинс ще играе за Мюнхен 1860

3 Август, 2026 09:25 571 3

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Младият Матю Колинс подсилва редиците на германския клуб от Регионалната лига

Синът на легендарния Фил Колинс ще играе за Мюнхен 1860 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Матю Колинс, наследник на прочутия британски музикант Фил Колинс, официално се присъедини към Мюнхен 1860. 21-годишният полузащитник впечатли треньорския щаб по време на пробния си период и заслужено подписа договор с отбора от четвъртото ниво на немския футбол до края на настоящия сезон.

Преди да облече екипа на Мюнхен 1860, младият Колинс защитаваше цветовете на Аустрия Залцбург, където записа четири участия във втора дивизия на Австрия. Сега той е готов да докаже качествата си и на германска земя, като вече получи висока оценка от ръководството на клуба.

„Матю ни впечатли с професионализма и отдадеността си. Той се адаптира светкавично към колектива и допринася както на терена, така и извън него“, сподели изпълнителният директор на Мюнхен 1860 Томас Пробст. Очакванията към младия полузащитник са високи, а феновете с нетърпение следят развитието му.

Матю Колинс не е просто поредният талант на зеления терен – той носи фамилията на един от най-емблематичните музиканти на нашето време. Баща му, Фил Колинс, е бивш фронтмен на легендарната група Genesis, носител на осем награди „Грами“ и престижния „Оскар“. Сега синът му се стреми да остави своя отпечатък, но в света на футбола.



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