Барселона остана без съперник: Престън отмени контролата в последния момент

Приятелската среща между Барселона и Престън Норт Енд бе отменена буквално в последния момент. Двубоят трябваше да се проведе при закрити врата на прочутата база "Сейнт Джорджис Парк" в Бирмингам, но до сблъсък така и не се стигна.

Причината за провала на контролата се оказа сериозен недостиг на футболисти от първия състав на Престън. Английският клуб предложи на Барселона да премери сили с младежкия си тим, но испанският гранд категорично отказа подобен вариант. Така каталунците, водени от новия си треньор Ханзи Флик, ще трябва да се задоволят с тренировъчна сесия, а не е изключено и да се завърнат по-рано в Испания

Само преди два дни Барселона изигра друга контрола на английска земя – срещу Бирмингам Сити. Срещата завърши 2:2 в редовното време, а при изпълнението на дузпи каталунците отстъпиха с 2:3.

Въпреки неочакваната промяна в програмата, Барса няма да скучае дълго. На 8 август тимът ще вземе участие в тристранен турнир заедно с Нотингам Форест и Удинезе. Мачовете ще се играят на стадиона на италианския клуб и ще бъдат с продължителност от по 45 минути.