Спортът по ТВ в понеделник (3 август)

11:20 Колоездене: Обиколка на Полша - Евроспорт 2
13:00 Жребий за плейофите в Шампионска лига - bTV Action
17:00 Плуване: Европейско първенство - БНТ 3
18:00 Тенис: турнир в Монреал - МАХ Спорт
18:45 Футбол: Етър ВТ – Янтра Габрово - Диема спорт
20:00 Тенис: турнир в Монреал - МАХ Спорт 1
20:00 Плуване: Европейско първенство - БНТ 3
21:15 Футбол: Спартак Варна – Локомотив Пловдив - Диема спорт
21:30 Футбол: Йорк – Кроули - Диема спорт 2
22:15 Плуване: Европейско първенство - БНТ 3
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