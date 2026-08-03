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Спортът по ТВ в понеделник (3 август)

Спортът по ТВ в понеделник (3 август)

3 Август, 2026 07:54 492 0

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Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в понеделник (3 август) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

11:20 Колоездене: Обиколка на Полша - Евроспорт 2

13:00 Жребий за плейофите в Шампионска лига - bTV Action

17:00 Плуване: Европейско първенство - БНТ 3

18:00 Тенис: турнир в Монреал - МАХ Спорт

18:45 Футбол: Етър ВТ – Янтра Габрово - Диема спорт

20:00 Тенис: турнир в Монреал - МАХ Спорт 1

20:00 Плуване: Европейско първенство - БНТ 3

21:15 Футбол: Спартак Варна – Локомотив Пловдив - Диема спорт

21:30 Футбол: Йорк – Кроули - Диема спорт 2

22:15 Плуване: Европейско първенство - БНТ 3


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