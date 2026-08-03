ИПБ: Кризата с пътната безопасност се задълбочава

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) алармира, че кризата с пътната безопасност не се овладява, а се задълбочава. В своя позиция организацията дава пример със загиналите на пътя, които са се увеличили почти двойно от месец май насам.

Оттам посочват, че през юли са станали няколко тежки катастрофи. Пътните инциденти през този месец са отнели живота на 55 души. ИПБ подчертава, че това е месецът, в който МВР отчете най-мащабните си проверки. Организацията добавя, че парадоксално, през юли има 11 дни без жертви на пътя.

Институтът посочва, че това е характерно за нестабилна транспортна система, в която рискът не се управлява, а трагедиите идват на вълни и институциите единствено отчитат последствията. ИПБ смята, че вместо държавата да говори за управление на риска, обществото бива залято с популистки лозунги. Организацията изтъква, че това може да носи политически дивиденти, но не спасява човешки животи.

Няма значение дали полицейският автомобил е зад храст, на мост или на открито, ако контролът не е насочен към поведението и местата с най-висок риск, смятат от ИПБ. Институтът добавя, че този популизъм дискредитира негласния контрол - един от най-ефективните инструменти, които законът позволява. Именно чрез негласен контрол европейските държави установяват използването на мобилни телефони, агресивното шофиране и останалите високорискови нарушения. Целта не е водачът да види полицая, а да знае, че може да бъде контролиран навсякъде и по всяко време.

ИПБ отбелязва, че у нас управлението на риска се заменя с медийни кампании. Дигиталният контрол не променя поведението на пътя. Променят го професионалният анализ на риска, негласният контрол и неизбежността на санкцията. На думи политиците масово декларират, че пътната безопасност е надпартийна кауза и чисто експертен въпрос, който не бива да се политизира. На практика обаче те сами правят точно обратното - ползват всеки тежък инцидент или статистика за евтин пиар, политически остроумия, междупартийни атаки и себеизтъкване.

Според ИПБ е време правителството да признае, че сегашният модел е изчерпан и да потърси външна експертна помощ. Организацията подчертава, че няма как тенденцията да се обърне с политически популизъм, корупционни зависимости и отказ от прилагане на доказано работещи методи за управление на риска, коментира news.bg.