Петролът поевтиня рязко след отлагането на военна операция срещу Иран

Решението на Доналд Тръмп да даде нов шанс на дипломатическите преговори с Техеран доведе до спад на цените на международните пазари, докато инвеститорите следят развитието на конфликта и глобалните икономически рискове, предава News.bg.
Цените на петрола отчетоха значителен спад на международните пазари, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отлага планираната военна операция срещу Иран, за да даде възможност за нов кръг дипломатически преговори, съобщи „Ройтерс“.
По време на азиатската търговия сортът „Брент“ с доставка през октомври поевтиня с близо 7% и се търгуваше за малко над 83 долара за барел.
Американският лек суров петрол WTI също понижи цената си с над 6% до 79,47 долара за барел.
Спадът дойде, след като Тръмп заяви, че е решил да отложи подготвяната мащабна военна операция, която определи като „най-голямата атака от Втората световна война насам“, за да се даде шанс на дипломатическо решение на напрежението с Техеран.
Въпреки поевтиняването на суровината, негативните настроения се пренесоха и върху азиатските борси. Според пазарни анализатори инвеститорите остават предпазливи заради нарастващите опасения, че бурният растеж в сектора на изкуствения интелект може постепенно да започне да се забавя, което оказва допълнителен натиск върху финансовите пазари.
Припомняме, че вчера американският президент сподели, че молбата за нови разговори с Иран е дошла от посредниците: Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и самия Иран. „Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има споразумение по ядрения въпрос - може дори да се каже за денуклеаризацията на Иран“, каза той.
От началото на конфликта, започнал на 28 февруари с израелско-американска офанзива, президентът на САЩ многократно заплашва да нанесе масирани въздушни удари срещу Иран, преди да се откаже от намеренията си, припомня АФП.
Меморандум за разбирателство, подписан в средата на юни, целящ да проправи пътя за мирни преговори, не успя да доведе до дипломатически пробив, а в началото на юли бяха нанесени нови реципрочни удари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сащисан кравар
10:24 03.08.2026
2 Ей това е да
10:25 03.08.2026
3 авантгард
10:25 03.08.2026
4 Трол
10:27 03.08.2026
5 Нищо не е
Коментиран от #14, #15
10:27 03.08.2026
6 Последния Софиянец
10:28 03.08.2026
7 Кравата плашеше с нечуван удар
Коментиран от #10, #11, #16
10:29 03.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бай Тръмпата
10:34 03.08.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Кравата плашеше с нечуван удар":Шестаците от Петоъгълника му казАха, че нямат с какво да ударят Иран, а и от Риад му набиха канчето, че Иран може да подпали петрола на целия Персийски залив и ТръНп едва ли ще може да ги спре или угаси пожарите❗
10:35 03.08.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Кравата плашеше с нечуван удар":Играят на борсата.За 100 000 долара абонамент на месец може да получите първи изявленията на Тръмп в социалните мрежи и да търгувате с вътрешна информация.
10:35 03.08.2026
12 Бай Тръмпата
10:36 03.08.2026
13 Прахти
10:37 03.08.2026
14 Еми нали трябва
До коментар #5 от "Нищо не е":Да смучат пари от някого? Жертвите винаги са масите, които не могат да се съпротивляват но нищо. Ограбват ги, лъжат ги, избиват им стадата, "ваксинират" ги с неизвестно какво, пращат ги на война за неизвестно чии интереси и т.н... Система е, та дрънка ..
10:37 03.08.2026
15 Руснак
До коментар #5 от "Нищо не е":Да не сте си подарявали заниците на руснаци!
10:38 03.08.2026
16 Кравата вече няма
До коментар #7 от "Кравата плашеше с нечуван удар":Рога. За това вече и едни афганистански селяни и сега едни иранци я бият и ритат. А тя само мучи и ги заплашва, ама на никого вече не му дреме от нея...
10:40 03.08.2026
17 Директора👨✈️
10:41 03.08.2026