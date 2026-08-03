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Петролът поевтиня рязко след отлагането на военна операция срещу Иран

Петролът поевтиня рязко след отлагането на военна операция срещу Иран

3 Август, 2026 10:22, обновена 3 Август, 2026 10:22 594 17

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  • цена на петрола

Цените на петрола отчетоха значителен спад на международните пазари

Петролът поевтиня рязко след отлагането на военна операция срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Решението на Доналд Тръмп да даде нов шанс на дипломатическите преговори с Техеран доведе до спад на цените на международните пазари, докато инвеститорите следят развитието на конфликта и глобалните икономически рискове, предава News.bg.

Цените на петрола отчетоха значителен спад на международните пазари, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отлага планираната военна операция срещу Иран, за да даде възможност за нов кръг дипломатически преговори, съобщи „Ройтерс“.

По време на азиатската търговия сортът „Брент“ с доставка през октомври поевтиня с близо 7% и се търгуваше за малко над 83 долара за барел.

Американският лек суров петрол WTI също понижи цената си с над 6% до 79,47 долара за барел.

Спадът дойде, след като Тръмп заяви, че е решил да отложи подготвяната мащабна военна операция, която определи като „най-голямата атака от Втората световна война насам“, за да се даде шанс на дипломатическо решение на напрежението с Техеран.

Въпреки поевтиняването на суровината, негативните настроения се пренесоха и върху азиатските борси. Според пазарни анализатори инвеститорите остават предпазливи заради нарастващите опасения, че бурният растеж в сектора на изкуствения интелект може постепенно да започне да се забавя, което оказва допълнителен натиск върху финансовите пазари.

Припомняме, че вчера американският президент сподели, че молбата за нови разговори с Иран е дошла от посредниците: Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и самия Иран. „Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има споразумение по ядрения въпрос - може дори да се каже за денуклеаризацията на Иран“, каза той.

От началото на конфликта, започнал на 28 февруари с израелско-американска офанзива, президентът на САЩ многократно заплашва да нанесе масирани въздушни удари срещу Иран, преди да се откаже от намеренията си, припомня АФП.

Меморандум за разбирателство, подписан в средата на юни, целящ да проправи пътя за мирни преговори, не успя да доведе до дипломатически пробив, а в началото на юли бяха нанесени нови реципрочни удари.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    10 0 Отговор
    Шментикапелите на Бай Дончо, който оак манипулира пазарите😉

    10:24 03.08.2026

  • 2 Ей това е да

    8 1 Отговор
    Си търговец на борсата и да знаеш, какво днес ще му хрумне на рижия!!! Залагаш капаните правилно и като се изкаже, 5 мин след това излизаш от позициите с милиони и милиарди, докато другите овце "бягат", без да знаят, какво ще стане...

    10:25 03.08.2026

  • 3 авантгард

    12 0 Отговор
    Ами да махат хвърчилата от Безмер.

    10:25 03.08.2026

  • 4 Трол

    3 1 Отговор
    Който е заложил на къса борсова позиция, да отваря шампанското.

    10:27 03.08.2026

  • 5 Нищо не е

    9 0 Отговор
    певтиняло! На международните борси може да е поевтиняло но на безродните бензиностанции не и няма да падне! Само лъжете стадото...

    Коментиран от #14, #15

    10:27 03.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Тръмп иска по 100 000 долара за да получавате преди всички изявленията му в интернет и да правите пари.

    10:28 03.08.2026

  • 7 Кравата плашеше с нечуван удар

    6 0 Отговор
    Пак се отказа:))

    Коментиран от #10, #11, #16

    10:29 03.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай Тръмпата

    2 0 Отговор
    Тука има тука нема Ала бала немат край номерата му алчен кравар

    10:34 03.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кравата плашеше с нечуван удар":

    Шестаците от Петоъгълника му казАха, че нямат с какво да ударят Иран, а и от Риад му набиха канчето, че Иран може да подпали петрола на целия Персийски залив и ТръНп едва ли ще може да ги спре или угаси пожарите❗

    10:35 03.08.2026

  • 11 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кравата плашеше с нечуван удар":

    Играят на борсата.За 100 000 долара абонамент на месец може да получите първи изявленията на Тръмп в социалните мрежи и да търгувате с вътрешна информация.

    10:35 03.08.2026

  • 12 Бай Тръмпата

    2 0 Отговор
    Махайте си самолетите долни кравари

    10:36 03.08.2026

  • 13 Прахти

    1 0 Отговор
    Свалиха ли си Лукойлци рязко цените?

    10:37 03.08.2026

  • 14 Еми нали трябва

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нищо не е":

    Да смучат пари от някого? Жертвите винаги са масите, които не могат да се съпротивляват но нищо. Ограбват ги, лъжат ги, избиват им стадата, "ваксинират" ги с неизвестно какво, пращат ги на война за неизвестно чии интереси и т.н... Система е, та дрънка ..

    10:37 03.08.2026

  • 15 Руснак

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нищо не е":

    Да не сте си подарявали заниците на руснаци!

    10:38 03.08.2026

  • 16 Кравата вече няма

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кравата плашеше с нечуван удар":

    Рога. За това вече и едни афганистански селяни и сега едни иранци я бият и ритат. А тя само мучи и ги заплашва, ама на никого вече не му дреме от нея...

    10:40 03.08.2026

  • 17 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    А контрола у нас къде е? На тези цени на петрола нафтата беше 1.3 - 1.4 Евро. Сега е 1.8 Евро. Кой следи това? Кой????? 😡😡😡

    10:41 03.08.2026

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