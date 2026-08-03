Петролът поевтиня рязко след отлагането на военна операция срещу Иран

Решението на Доналд Тръмп да даде нов шанс на дипломатическите преговори с Техеран доведе до спад на цените на международните пазари, докато инвеститорите следят развитието на конфликта и глобалните икономически рискове, предава News.bg.

Цените на петрола отчетоха значителен спад на международните пазари, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отлага планираната военна операция срещу Иран, за да даде възможност за нов кръг дипломатически преговори, съобщи „Ройтерс“.

По време на азиатската търговия сортът „Брент“ с доставка през октомври поевтиня с близо 7% и се търгуваше за малко над 83 долара за барел.

Американският лек суров петрол WTI също понижи цената си с над 6% до 79,47 долара за барел.

Спадът дойде, след като Тръмп заяви, че е решил да отложи подготвяната мащабна военна операция, която определи като „най-голямата атака от Втората световна война насам“, за да се даде шанс на дипломатическо решение на напрежението с Техеран.

Въпреки поевтиняването на суровината, негативните настроения се пренесоха и върху азиатските борси. Според пазарни анализатори инвеститорите остават предпазливи заради нарастващите опасения, че бурният растеж в сектора на изкуствения интелект може постепенно да започне да се забавя, което оказва допълнителен натиск върху финансовите пазари.

Припомняме, че вчера американският президент сподели, че молбата за нови разговори с Иран е дошла от посредниците: Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и самия Иран. „Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има споразумение по ядрения въпрос - може дори да се каже за денуклеаризацията на Иран“, каза той.

От началото на конфликта, започнал на 28 февруари с израелско-американска офанзива, президентът на САЩ многократно заплашва да нанесе масирани въздушни удари срещу Иран, преди да се откаже от намеренията си, припомня АФП.

Меморандум за разбирателство, подписан в средата на юни, целящ да проправи пътя за мирни преговори, не успя да доведе до дипломатически пробив, а в началото на юли бяха нанесени нови реципрочни удари.