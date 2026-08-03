Ханзи Флик: Рашфорд ще е ни липсва, но животът продължава

След като изкара впечатляващ период под наем в Барселона, Маркъс Рашфорд се завръща в Манчестър Юнайтед, за да се подготви за предстоящия сезон във Висшата лига. Каталунският гранд реши да не задържа английския национал, въпреки отличното му представяне и положителното влияние върху отбора.

Наставникът на Барса, Ханзи Флик, не скри разочарованието си от раздялата с Рашфорд. „Винаги е трудно, когато трябва да се разделиш с играч, който е оставил сърцето си на терена. Маркъс е не само изключителен футболист, но и страхотен човек. Отборът ще усеща липсата му, но такива са реалностите във футбола“, сподели Флик след контролата срещу Бирмингам.

Въпреки раздялата с Рашфорд, надеждите на „блаугранас“ са насочени към новото попълнение – Антъни Гордън. Германският специалист изрази задоволството си от пристигането на младия английски талант: „Още от първия ни разговор видях пламъка в очите му. Гордън е мотивиран и готов да даде всичко за Барса. Радвам се, че вече е част от нашето семейство“.

Маркъс Рашфорд ще се присъедини към подготовката на Манчестър Юнайтед в Карингтън в началото на август. Очаква се той да бъде ключова фигура за „червените дяволи“ в новата кампания, която стартира с гостуване на Хъл Сити на 22 август. Въпреки това, бъдещето му на „Олд Трафорд“ остава неясно. Според източници на ESPN, Юнайтед са склонни да се разделят с нападателя срещу сума от около 40 милиона евро, но предпочитат да не го продават на директен конкурент от Англия.