Спартак Варна и Локомотив Пловдив затварят третия кръг на Първа лига

Спартак Варна приема Локомотив Пловдив в последния двубой от третия кръг в efbet Лига. Срещата, която ще започне в 21:15ч., ще бъде ръководена от Никола Попов.
В седмицата след победата над Черно море във варненското дерби и преди двубоя с Локомотив Пловдив в Спартак имаше треньорска рокада. Гьоко Хаджиевски напусна поста старши треньор на "соколите" и бе заменен от Ясен Петров. Варненци стартираха шампионата с равенство срещу ЦСКА 1948 2:2 преди триумфа над градския си съперник Черно море.
Локомотив Пловдив започна сезона с минимална загуба от Лудогорец, но във втория кръг се реваншира пред своите феновете с късен успех над Септември на "Лаута". Юношата Йоан Джелепов попадна в групата на "черно-белите" за мача със "соколите".
Цените на билетите са следните:
Стандартен билет – 12 €
Пенсионерски билет – 5 €
VIP билет – 30 €
Онлайн – 12 €
Двата отбора за последно се срещнаха на 21 февруари и завършиха наравно 1:1.
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