Спартак Варна и Локомотив Пловдив затварят третия кръг на Първа лига

Спартак Варна приема Локомотив Пловдив в последния двубой от третия кръг в efbet Лига. Срещата, която ще започне в 21:15ч., ще бъде ръководена от Никола Попов.

В седмицата след победата над Черно море във варненското дерби и преди двубоя с Локомотив Пловдив в Спартак имаше треньорска рокада. Гьоко Хаджиевски напусна поста старши треньор на "соколите" и бе заменен от Ясен Петров. Варненци стартираха шампионата с равенство срещу ЦСКА 1948 2:2 преди триумфа над градския си съперник Черно море.

Локомотив Пловдив започна сезона с минимална загуба от Лудогорец, но във втория кръг се реваншира пред своите феновете с късен успех над Септември на "Лаута". Юношата Йоан Джелепов попадна в групата на "черно-белите" за мача със "соколите".

Цените на билетите са следните:

Стандартен билет – 12 €

Пенсионерски билет – 5 €

VIP билет – 30 €

Онлайн – 12 €

Двата отбора за последно се срещнаха на 21 февруари и завършиха наравно 1:1.