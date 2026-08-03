Реал Мадрид твърдо застана зад УЕФА срещу плановете на Инфантино за продажба на футболни права

ФИФА официално се отказа от идеята да продаде част от търговските права на своите най-големи турнири, включително и Световното първенство. Испанският колос Реал Мадрид не закъсня да изрази своята категорична подкрепа към позицията на УЕФА и останалите водещи футболни конфедерации, които се противопоставиха на спорния проект, лансиран от президента на ФИФА Джани Инфантино.

В края на юли ФИФА разкри намеренията си да създаде нова структура, в която да прехвърли медийните и търговските права на организацията. Идеята включваше продажбата на 25% от тази структура на частни инвеститори срещу внушителната сума от 4,2 милиарда долара. Очакванията бяха, че този ход ще донесе на ФИФА допълнителни приходи, а според информация на The Times, Инфантино е разчитал на годишна печалба от 30 милиона евро.

Проектът обаче срещна остро неодобрение от страна на УЕФА, КОНКАКАФ, АФК и КОНМЕБОЛ, които застанаха рамо до рамо в защита на традициите и ценностите на световния футбол. Под натиска на тези организации, ФИФА оттегли предложението, а Реал Мадрид не скри задоволството си от този развой.

В официалното си изявление "белият балет" подчерта, че клубовете са гръбнакът на футболната пирамида, а големите турнири са безценно наследство, което принадлежи на нациите, феновете и цялото общество. Реал Мадрид категорично се противопостави на всякакви опити за превръщане на тези ценности във финансов инструмент за обогатяване на ограничен кръг лица. "Изразяваме искрена благодарност към УЕФА, всички конфедерации и федерации, които проявиха единство и отговорност в този решаващ момент. Тяхната твърда позиция защити бъдещето на футбола", се казва още в позицията на клуба.

Реал Мадрид акцентира, че именно клубовете поемат финансовите и организационни рискове, свързани с развитието на играта. Затова всяка инициатива, която цели да присвои бъдещи приходи от футбола без поемане на съответните отговорности, е напълно неприемлива и не бива да се допуска в бъдеще.