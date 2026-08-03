Владимир Зографски с обещаващ старт в лятната Гран При по ски скокове

Владимир Зографски, безспорният лидер на българските ски скокове, даде заявка за успешен сезон, след като се класира на 21-во място в първия кръг от престижната лятна Гран При в полския зимен център Висла. Състезанието, което бележи началото на летните надпревари, привлече елита на световните ски скокове, а Зографски демонстрира стабилна форма и амбиция за още по-добри резултати.

Във второто състезание от уикенда българинът постигна скокове от 127.5 и 122.0 метра, които му донесоха общо 230.2 точки и го наредиха сред първите 25 в крайното класиране. Ден по-рано Зографски завърши 18-и с резултат от 238.4 точки, след като преодоля дистанции от 117.5 и 127.5 метра.

Японският талант Наоки Накамура се оказа недостижим за конкуренцията, като триумфира и в двете състезания във Висла. В първия ден той събра 171.7 точки, а във втория подобри постижението си до 172.9 точки, затвърждавайки позицията си на фаворит в лятната Гран При.

Следващата спирка за Владимир Зографски и останалите топ състезатели е френският курорт Куршевел, където на 8 и 9 август ще се проведе вторият кръг от веригата. Българският представител ще има възможност да надгради постигнатото и да се изкачи още по-напред в класирането.