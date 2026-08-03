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Манчестър Юнайтед хвърли око на млад талант от Арсенал

Манчестър Юнайтед хвърли око на млад талант от Арсенал

3 Август, 2026 10:38 505 0

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"Червените дяволи" търсят свежи попълнения за защитата си, а Майлс Люис-Скели попада в полезрението им

Манчестър Юнайтед хвърли око на млад талант от Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед отново раздвижва трансферния пазар, като този път вниманието на клуба е насочено към обещаващия защитник на Арсенал – Майлс Люис-Скели. Според информация на talkSPORT, 19-годишният футболист е сред потенциалните нови попълнения за левия фланг на защитата на "червените дяволи".

Макар през изминалия сезон Люис-Скели да записа едва пет мача като титуляр във Висшата лига, неговият талант не остава незабелязан. Арсенал разполага с конкуренция на този пост – Рикардо Калафиори и Пиеро Инкапие, който наскоро бе привлечен с постоянен договор след успешен наем.

Въпреки че основната трансферна цел на Манчестър Юнайтед за ляв бек остава Люис Хол от Нюкасъл, младият Люис-Скели също е сред обсъжданите варианти. Договорът на защитника с "артилеристите" е валиден още четири години, което може да затрудни евентуален трансфер.

Според данни на Transfermarkt, стойността на Люис-Скели се оценява на около 38,5 милиона паунда – сума, която със сигурност ще предизвика сериозни размисли в ръководството на Юнайтед.


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