Манчестър Юнайтед хвърли око на млад талант от Арсенал

Манчестър Юнайтед отново раздвижва трансферния пазар, като този път вниманието на клуба е насочено към обещаващия защитник на Арсенал – Майлс Люис-Скели. Според информация на talkSPORT, 19-годишният футболист е сред потенциалните нови попълнения за левия фланг на защитата на "червените дяволи".

Макар през изминалия сезон Люис-Скели да записа едва пет мача като титуляр във Висшата лига, неговият талант не остава незабелязан. Арсенал разполага с конкуренция на този пост – Рикардо Калафиори и Пиеро Инкапие, който наскоро бе привлечен с постоянен договор след успешен наем.

Въпреки че основната трансферна цел на Манчестър Юнайтед за ляв бек остава Люис Хол от Нюкасъл, младият Люис-Скели също е сред обсъжданите варианти. Договорът на защитника с "артилеристите" е валиден още четири години, което може да затрудни евентуален трансфер.

Според данни на Transfermarkt, стойността на Люис-Скели се оценява на около 38,5 милиона паунда – сума, която със сигурност ще предизвика сериозни размисли в ръководството на Юнайтед.