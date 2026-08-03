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Дизелът поскъпна с над 17% за един месец в България, достигна почти 1,80 евро

Дизелът поскъпна с над 17% за един месец в България, достигна почти 1,80 евро

3 Август, 2026 10:34 779 20

  • бензин-
  • дизел-
  • горива-
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  • петрол-
  • нефт

Горивата продължават да поскъпват, но българинът продължава да зарежда

Дизелът поскъпна с над 17% за един месец в България, достигна почти 1,80 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на горивата на дребно в България са се повишили рязко през последния месец, като дизелът е поскъпнал с над 17%. Това сочат данни на платформата Fuelo.net, цитирани от Нова телевизия.

Средната цена на литър дизел е достигнала 1,77 евро, което бележи увеличение от 17-18% спрямо 1 юли. При бензина А95 средната цена е 1,54 евро за литър, която е с около 4% по-висока спрямо началото на юли.

Експерти очакват цените да продължат да се покачват и през август, като прогнозата им е нов ръст от средно 5-6% както при дизела, така и при бензина.

"Видяхме един много рязък скок при дизеловото гориво през юли. Дори по време на старта на войната не се случи поскъпване с повече от 30 цента на едро и 25-26 цента на колонка", заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Според него, в краткосрочен план цените се очаква да се задържат в рамките на 1,80 евро. "Още през следващата седмица ще виждаме дизеловото гориво над 1,80 евро. Бензините ще бъдат близо 1,60 евро почти навсякъде. Цената на газа може би ще бъде около 65 цента", уточни той.

Според инвеститора Бисер Варчев обаче движението на цените е тясно свързано с решенията на американския президент Доналд Тръмп относно Близкия изток. След последното му изявление, че отлага планирана атака срещу Иран, Варчев очаква успокоение на световните пазари и спад на цените на петрола.

"Понеделник ги виждам надолу. Предполагам цени от 82 и 86 долара за барел. Тоест с 10 долара поевтиняване", добави той, цитиран от news.bg.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Днес всички снабдители в заведението ми са вдигнали цените заради горивата.

    Коментиран от #18

    10:36 03.08.2026

  • 2 Ама минималната заплата замразена

    19 2 Отговор
    Всичко поскъпва главоломно Ама минималната заплата замразена, Да ги е....а в политиците долни, само празни обещания дават за да се докопат до властта

    10:40 03.08.2026

  • 3 1488

    16 0 Отговор
    "Петролът поевтиня рязко след отлагането на военна операция срещу Иран
    3 Август, 2026 10:22"

    10:41 03.08.2026

  • 4 пенсионер

    5 0 Отговор
    Днес в 7.30 ч. пътувах в бургаски автобус , и като се огледах мъжете в него бяха точно трима мъже и поне 25 жени. Това значи ,че горивата са дори евтини !!

    10:41 03.08.2026

  • 5 ТИР

    3 0 Отговор
    А какви приказки слушахме за евтиния петрол на 500 километра,,,

    10:57 03.08.2026

  • 6 Браво Радев

    10 3 Отговор
    ПБ се бори против високите цени.....

    11:00 03.08.2026

  • 7 Ти си

    10 1 Отговор
    ..... Според инвеститора Бисер Варчев обаче движението на цените е тясно свързано с решенията на американския президент Доналд Тръмп относно Близкия изток......
    Нали Радев каза че ще внасяне петрол ор Русия а цената този петрол е определено по-ниска от тази която идва с танкери от близкия изток.
    Санкциите на ЕС срещу Русия ги усещане на гърба си ......

    11:03 03.08.2026

  • 8 пляскащата с цици

    14 1 Отговор
    спокойно
    ще става много по лошо
    така че се радвайте на сегашните цени

    11:05 03.08.2026

  • 9 Луд Скайуокър

    7 0 Отговор
    И какво ревете че горивата били скъпи ? В петък зареди дизел на 1,77 и корема ми се свиваше а пред мен един тип плати невъзмутимо 1,75 за половинка кока кола.
    Знач може още до 5 евро за литър не е далеч!

    Коментиран от #13

    11:07 03.08.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 1 Отговор
    Цените на горивата растат
    Задръстванията по пътищата също.

    11:12 03.08.2026

  • 11 радев защо не взема решения

    5 1 Отговор
    Това е непосилно.Яз съм инвалид сам и колата ми е необходима за оцеляването а с тия цени на дизела незнам как ще съществувам?Нито до болница нито до магазин нито до аптека...

    11:15 03.08.2026

  • 12 Стенли

    10 1 Отговор
    Хм 1,80 шиткойна , това са 3,60 от унищожените ни левчета , кога е било дизела да гони 4 лв , а и с увеличените би с 30 % , тол такси не виждам как ще спре поскъпването на стоките в магазините, а и друго да кажа , трябваше да поскъпнат само за транзитно преминаващите камиони , а за българските камиони които карат стоки за магазините не трябваше да има увеличение , защото в края на краищата всички ние като потребители плащаме накрая за увеличените транспорни разходи, отделен е въпроса че магазините слагат прекалено високи надценки , но това вече е друг въпрос

    11:16 03.08.2026

  • 13 Стенли

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Луд Скайуокър":

    Това е така,но по скъпите горива имат последствия за стоките я магазините , и дори човек да няма кола , пак ще го удари през джоба , а че има доста хора в България които цените не ги притесняват , това е факт неоспорим, но и има доста хора които си броят и стотинките

    11:21 03.08.2026

  • 14 Твърде малко е

    1 5 Отговор
    20 евро трябва да стане литър гориво за частните автомобили плюс 2000 евро- годишна винетка.

    Коментиран от #20

    11:27 03.08.2026

  • 15 Шкиф

    6 1 Отговор
    Аз съм българин и не зареждам. Ползвам велосипед и градски транспорт. Направихте ни на маймуни. Не стига че обедняхме двойно след въвеждане на скапаното евро, сега взеха да ни се изравняват (че и да надминават в някои случаи) всички цени на стоки и услуги с Европа, но заплатките си останаха там дето са.

    11:29 03.08.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Две новини по-надолу четем, че цената на петрола пада - в БГто цената се увеличава!

    11:38 03.08.2026

  • 17 Добре е

    0 1 Отговор
    Нафта на 3.60 лв. 🥳🥳🥳
    Направо мисля да подкрепя САЩ да затворят и червено море 🤔🤔🤔
    Да стане направо 10 лв. за литър😤😤😤
    Ама нали са ни СЪРРЕГИЧЕСКИ съюзник с визи и без самолети 🤔🤔🤔🤔

    11:56 03.08.2026

  • 18 Значи ти трябва да намалиш цените

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Направи чорбата 1€ и без това има матерял за 0.20€

    12:08 03.08.2026

  • 19 Бай Еврохой

    0 1 Отговор
    Още може, още може тралала!
    3€ е добре и реална цена! Кво убаво тва €вро всичко се дига, преди да дойде ми беше мек.

    12:14 03.08.2026

  • 20 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Твърде малко е":

    Кой те спира да плащаш 20 евро /л?!
    Просто не давай наклон на народа си!

    12:26 03.08.2026

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