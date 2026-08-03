Дизелът поскъпна с над 17% за един месец в България, достигна почти 1,80 евро

Цените на горивата на дребно в България са се повишили рязко през последния месец, като дизелът е поскъпнал с над 17%. Това сочат данни на платформата Fuelo.net, цитирани от Нова телевизия.
Средната цена на литър дизел е достигнала 1,77 евро, което бележи увеличение от 17-18% спрямо 1 юли. При бензина А95 средната цена е 1,54 евро за литър, която е с около 4% по-висока спрямо началото на юли.
Експерти очакват цените да продължат да се покачват и през август, като прогнозата им е нов ръст от средно 5-6% както при дизела, така и при бензина.
"Видяхме един много рязък скок при дизеловото гориво през юли. Дори по време на старта на войната не се случи поскъпване с повече от 30 цента на едро и 25-26 цента на колонка", заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Според него, в краткосрочен план цените се очаква да се задържат в рамките на 1,80 евро. "Още през следващата седмица ще виждаме дизеловото гориво над 1,80 евро. Бензините ще бъдат близо 1,60 евро почти навсякъде. Цената на газа може би ще бъде около 65 цента", уточни той.
Според инвеститора Бисер Варчев обаче движението на цените е тясно свързано с решенията на американския президент Доналд Тръмп относно Близкия изток. След последното му изявление, че отлага планирана атака срещу Иран, Варчев очаква успокоение на световните пазари и спад на цените на петрола.
"Понеделник ги виждам надолу. Предполагам цени от 82 и 86 долара за барел. Тоест с 10 долара поевтиняване", добави той, цитиран от news.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18
10:36 03.08.2026
2 Ама минималната заплата замразена
10:40 03.08.2026
3 1488
3 Август, 2026 10:22"
10:41 03.08.2026
4 пенсионер
10:41 03.08.2026
5 ТИР
10:57 03.08.2026
6 Браво Радев
11:00 03.08.2026
7 Ти си
Нали Радев каза че ще внасяне петрол ор Русия а цената този петрол е определено по-ниска от тази която идва с танкери от близкия изток.
Санкциите на ЕС срещу Русия ги усещане на гърба си ......
11:03 03.08.2026
8 пляскащата с цици
ще става много по лошо
така че се радвайте на сегашните цени
11:05 03.08.2026
9 Луд Скайуокър
Знач може още до 5 евро за литър не е далеч!
Коментиран от #13
11:07 03.08.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
Задръстванията по пътищата също.
11:12 03.08.2026
11 радев защо не взема решения
11:15 03.08.2026
12 Стенли
11:16 03.08.2026
13 Стенли
До коментар #9 от "Луд Скайуокър":Това е така,но по скъпите горива имат последствия за стоките я магазините , и дори човек да няма кола , пак ще го удари през джоба , а че има доста хора в България които цените не ги притесняват , това е факт неоспорим, но и има доста хора които си броят и стотинките
11:21 03.08.2026
14 Твърде малко е
Коментиран от #20
11:27 03.08.2026
15 Шкиф
11:29 03.08.2026
16 ДрайвингПлежър
11:38 03.08.2026
17 Добре е
Направо мисля да подкрепя САЩ да затворят и червено море 🤔🤔🤔
Да стане направо 10 лв. за литър😤😤😤
Ама нали са ни СЪРРЕГИЧЕСКИ съюзник с визи и без самолети 🤔🤔🤔🤔
11:56 03.08.2026
18 Значи ти трябва да намалиш цените
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Направи чорбата 1€ и без това има матерял за 0.20€
12:08 03.08.2026
19 Бай Еврохой
3€ е добре и реална цена! Кво убаво тва €вро всичко се дига, преди да дойде ми беше мек.
12:14 03.08.2026
20 Мнение
До коментар #14 от "Твърде малко е":Кой те спира да плащаш 20 евро /л?!
Просто не давай наклон на народа си!
12:26 03.08.2026