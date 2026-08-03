Дизелът поскъпна с над 17% за един месец в България, достигна почти 1,80 евро

Цените на горивата на дребно в България са се повишили рязко през последния месец, като дизелът е поскъпнал с над 17%. Това сочат данни на платформата Fuelo.net, цитирани от Нова телевизия.

Средната цена на литър дизел е достигнала 1,77 евро, което бележи увеличение от 17-18% спрямо 1 юли. При бензина А95 средната цена е 1,54 евро за литър, която е с около 4% по-висока спрямо началото на юли.

Експерти очакват цените да продължат да се покачват и през август, като прогнозата им е нов ръст от средно 5-6% както при дизела, така и при бензина.

"Видяхме един много рязък скок при дизеловото гориво през юли. Дори по време на старта на войната не се случи поскъпване с повече от 30 цента на едро и 25-26 цента на колонка", заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Според него, в краткосрочен план цените се очаква да се задържат в рамките на 1,80 евро. "Още през следващата седмица ще виждаме дизеловото гориво над 1,80 евро. Бензините ще бъдат близо 1,60 евро почти навсякъде. Цената на газа може би ще бъде около 65 цента", уточни той.

Според инвеститора Бисер Варчев обаче движението на цените е тясно свързано с решенията на американския президент Доналд Тръмп относно Близкия изток. След последното му изявление, че отлага планирана атака срещу Иран, Варчев очаква успокоение на световните пазари и спад на цените на петрола.

"Понеделник ги виждам надолу. Предполагам цени от 82 и 86 долара за барел. Тоест с 10 долара поевтиняване", добави той, цитиран от news.bg.