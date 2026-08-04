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Александър Василев отпадна в първия кръг на ATP Challenger 50 в Пловдив

Александър Василев отпадна в първия кръг на ATP Challenger 50 в Пловдив

4 Август, 2026 06:27 337 0

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Янаки Милев се наложи над осмия поставен Ориол Рока Баталя

Александър Василев отпадна в първия кръг на ATP Challenger 50 в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Александър Василев отпадна в първия кръг на силния международен тенис турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

19-годишният Василев отстъпи с 3:6, 4:6 пред Емилиен Демане (Белгия) след два часа и две минути игра.

Българинът загуби първия сет след единствен пробив в четвъртия гейм. Във втората част Василев изостана с пробив за 2:3, но успя да възстанови равенството при 4:4. За съжаление националът загуби следващите два гейма и приключи участието си в турнира.


Янаки Милев се наложи с 6:4, 6:4 над осмия поставен и №342 в световната ранглиста Ориол Рока Баталя (Испания).

Българинът поведе с 4:2, допусна изравняване при 4:4, но спечели следващите два гейма и затвори първия сет с 6:4. Във втората част Милев изостана с 2:4, но направи впечатляващ обрат, спечелвайки четири поредни гейма за крайното 6:4.

Във втория кръг Милев ще играе срещу победителя от двубоя между Джордж Лазаров и Едуардо Рибейро (Бразилия).


Джордж Лазаров, Георги Георгиев и Адриан Андреев записаха вторите си поредни победи в квалификациите и се класираха за основната схема. Така общо седем български тенисисти ще участват в основната схема на турнира.


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