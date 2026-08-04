Прекратяват разследването за авиокатастрофата в „Граф Игнатиево“, при която загинаха двама пилоти

Д-р Дечо Дечев: НЗОК се източва заради неефективен контрол, а не заради липсата на пари

Рекордният бюджет на Националната здравноосигурителна каса сам по себе си не гарантира по-добро здравеопазване. Това заяви бившият управител на НЗО ...