Прекратяват разследването за трагичната авиокатастрофа в Трета авиобаза „Граф Игнатиево“, при която на 13 септември 2024 г. загинаха двама пилоти, съобщават от БНТ. Решението е на Военно-окръжния съд в Пловдив, който потвърди постановление на Военната прокуратура, че вината за инцидента е изцяло на загиналия пилот майор Петко Димитров. Вторият загинал пилот беше старши лейтенант Венцислав Дункин.
Решението идва, след като близките на загиналите пилоти са обжалвали прокурорското постановление. Съдът и авиоекспертите са единодушни, че пряката причина за трагедията са действията на командира на екипажа, който е поел неоправдано висок риск при изпълнението на сложната въздушна фигура.
Адвокатът на загиналите летци Петър Чалъмов заяви за БНТ, че ще обжалва решението заради неизяснени обстоятелства както във фазата на следствието, така и във фактическата обстановка.
Прекратяват разследването за авиокатастрофата в „Граф Игнатиево“, при която загинаха двама пилоти
4 Август, 2026 21:24 897 13
Решението идва, след като близките на загиналите пилоти са обжалвали прокурорското постановление. Съдът и авиоекспертите са единодушни, че пряката причина за трагедията са действията на командира на екипажа, който е поел неоправдано висок риск при изпълнението на сложната въздушна фигура.
Прекратяват разследването за трагичната авиокатастрофа в Трета авиобаза „Граф Игнатиево“, при която на 13 септември 2024 г. загинаха двама пилоти, съобщават от БНТ. Решението е на Военно-окръжния съд в Пловдив, който потвърди постановление на Военната прокуратура, че вината за инцидента е изцяло на загиналия пилот майор Петко Димитров. Вторият загинал пилот беше старши лейтенант Венцислав Дункин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На бърза
21:35 04.08.2026
2 помня как двигателя им отказа
21:46 04.08.2026
3 Гумичка за триене
Коментиран от #11
21:47 04.08.2026
4 Правосъдие
ЦИНИЗЪМ!
Коментиран от #7, #12
21:54 04.08.2026
5 Сила
22:05 04.08.2026
6 А50
Коментиран от #13
22:09 04.08.2026
7 Тука е така
До коментар #4 от "Правосъдие":Цинизъм е, че МО не можело отпусне 7000 евро за лечение на бебето на загиналия пилот получило инсулт на 1 годишна възраст!
22:16 04.08.2026
8 Льотчик
22:31 04.08.2026
9 Сзо
22:32 04.08.2026
10 Да не би
22:33 04.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Правосъдие":А кой ? При изправен самолет и хубаво време кой искаш да е виновен? Кой накара командира да тръгне надолу от малка височина? кой му гледа висотомера и му дръпна ръчките? А кажи кой искаш да осъдим, че тоя сеоака???
22:59 04.08.2026
13 Хохо Бохо
До коментар #6 от "А50":Компенсации за кое? За това, че уби колегата си и унищожи един самолет?
23:00 04.08.2026