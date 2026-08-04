Новини
България »
Всички градове »
Прекратяват разследването за авиокатастрофата в „Граф Игнатиево“, при която загинаха двама пилоти

Прекратяват разследването за авиокатастрофата в „Граф Игнатиево“, при която загинаха двама пилоти

4 Август, 2026 21:24 897 13

  • прекратяване-
  • разследване-
  • инцидент-
  • база граф игнатиево-
  • двама пилоти

Решението идва, след като близките на загиналите пилоти са обжалвали прокурорското постановление. Съдът и авиоекспертите са единодушни, че пряката причина за трагедията са действията на командира на екипажа, който е поел неоправдано висок риск при изпълнението на сложната въздушна фигура.

Прекратяват разследването за авиокатастрофата в „Граф Игнатиево“, при която загинаха двама пилоти - 1
Снимка: Архив БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Прекратяват разследването за трагичната авиокатастрофа в Трета авиобаза „Граф Игнатиево“, при която на 13 септември 2024 г. загинаха двама пилоти, съобщават от БНТ. Решението е на Военно-окръжния съд в Пловдив, който потвърди постановление на Военната прокуратура, че вината за инцидента е изцяло на загиналия пилот майор Петко Димитров. Вторият загинал пилот беше старши лейтенант Венцислав Дункин.
Решението идва, след като близките на загиналите пилоти са обжалвали прокурорското постановление. Съдът и авиоекспертите са единодушни, че пряката причина за трагедията са действията на командира на екипажа, който е поел неоправдано висок риск при изпълнението на сложната въздушна фигура.
Адвокатът на загиналите летци Петър Чалъмов заяви за БНТ, че ще обжалва решението заради неизяснени обстоятелства както във фазата на следствието, така и във фактическата обстановка.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На бърза

    15 1 Отговор
    работа и тая мерзост свършиха !

    21:35 04.08.2026

  • 2 помня как двигателя им отказа

    10 1 Отговор
    не знам какво са "разследвали" толкова много време

    21:46 04.08.2026

  • 3 Гумичка за триене

    12 1 Отговор
    Нещо за кулата по въздушен транспорт??? Или те просто са гледали от близо кво става? Нещо разговор между пилоти кула? Нещо предупреждение че няма да се получи фигурата? Нещо доказателства? Най лесно е да прекратим нещо щото така е казал някой си!!!!!

    Коментиран от #11

    21:47 04.08.2026

  • 4 Правосъдие

    13 2 Отговор
    Виновният са мъртвите!
    ЦИНИЗЪМ!

    Коментиран от #7, #12

    21:54 04.08.2026

  • 5 Сила

    6 2 Отговор
    Генералчето Наплатанов , дето се чекне по плажа с проскубаната си провинциална женица нещо да каже за смъртта колегите си ....или жена му освен на раменете си е навряла кривите костеливи крака и в устата му ....!!!?

    22:05 04.08.2026

  • 6 А50

    5 0 Отговор
    Всички видяха, че е така, но болката на близките е голяма. Плюс това така няма да получат компенсации.

    Коментиран от #13

    22:09 04.08.2026

  • 7 Тука е така

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Правосъдие":

    Цинизъм е, че МО не можело отпусне 7000 евро за лечение на бебето на загиналия пилот получило инсулт на 1 годишна възраст!

    22:16 04.08.2026

  • 8 Льотчик

    3 0 Отговор
    Винаги е било така, така и ще бъде. Ако при авиокатастрофа летеца оцелее - го изкарват техническа неизправност. Ако пилотът загине - той е виновен. Всеки го знае.

    22:31 04.08.2026

  • 9 Сзо

    4 0 Отговор
    Несъобразена скорост.

    22:32 04.08.2026

  • 10 Да не би

    2 0 Отговор
    Да има по не малко учудени ?!.

    22:33 04.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Правосъдие":

    А кой ? При изправен самолет и хубаво време кой искаш да е виновен? Кой накара командира да тръгне надолу от малка височина? кой му гледа висотомера и му дръпна ръчките? А кажи кой искаш да осъдим, че тоя сеоака???

    22:59 04.08.2026

  • 13 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "А50":

    Компенсации за кое? За това, че уби колегата си и унищожи един самолет?

    23:00 04.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол