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Корнелия Нинова: Радев разби БСП. Издигането му за президент е най-голямата ми политическа грешка

Корнелия Нинова: Радев разби БСП. Издигането му за президент е най-голямата ми политическа грешка

4 Август, 2026 22:18 824 34

  • корнелия нинова-
  • румен радев-
  • бсп-
  • политическа грешка

"Всички критични въпроси, които вълнуват обществото в последните месеци, не срещат в президентската институция никаква алтернатива или коректив. Извън конкретната ситуация, ако погледнем, е много опасно цялата власт да е в едни ръце, а това са ръцете на Румен Радев, защото Йотова само слуша и повтаря", коментира лидерът на "Непокорна България"

Корнелия Нинова: Радев разби БСП. Издигането му за президент е най-голямата ми политическа грешка - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ние сме нова партия и ще се съсредоточим върху местните избори догодина, няма да участваме на президентските. Това беше обсъдено и с колегите. Няма да подкрепим кандидатурата на Йотова, познаваме се добре и виждам огромната разлика, откакто тя разчита и получи подкрепата на "Прогресивна България". Налице е липсата на коректив. В един бюджет, който беше разкритикуван от абсолютно всички - леви, десни, анализатори, икономисти, специалисти, БНБ, тя не намери сили да наложи вето на един от текстовете, които са антисоциални и олигархични. Това каза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова в студиото на "Денят ON AIR".
По думите ѝ причината за неналоженото вето е очакваната подкрепа от Румен Радев.

"Виждате, че тя повтаря всичко след него, което той каже, включително позицията за разполагането на самолетите. Всички критични въпроси, които вълнуват обществото в последните месеци, не срещат в президентската институция никаква алтернатива или коректив. Извън конкретната ситуация, ако погледнем, е много опасно цялата власт да е в едни ръце, а това са ръцете на Румен Радев, защото Йотова само слуша и повтаря", допълни Нинова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Има ли овладяване на всички власти
Според нея това означава овладяване на всички власти в държавата.

"Това е много вредно, нарушават се основни принципи както конституционни, така и на демократичното общество. Тя не е независима и това ѝ личи по действията. Може ли в тези няколко кризи, които се натрупаха, последната от които е Дунав, разполагането на самолетите, на което ние гледаме като включване във войната на България, да не свикаш КСНС? По закон ти е задължение на 3 месеца да го свикаш. Тя изпълнява чужда воля и заради това не я подкрепяме", подчерта политикът.
Тя припомни, че предложението на БСП за президент през 2016 година е било именно Румен Радев.

"С информацията, която имам, и с фактите, които се натрупаха, оценявам това като най-голямата си политическа грешка. Тогава събирахме всякакви предложения, всички организации предлагаха, имаше над 30 предложения. Дори тогава настроенията бяха повече за Янаки Стоилов или за мен. Но тогава тръгна процедурата, разговарях с Радев. На Национален съвет предложихме кандидатурата, но след години се вижда, че това не е било най-правилното ми политическо решение. Ако е имало нещо задкулисно, не съм била част от него", категорична е Нинова.

"Радев разби БСП"
Лидерът на "Непокорна България" е на мнение, че "доста пъти" сме станали свидетели на "колаборация между ГЕРБ и Радев".
"И по време на служебните кабинети, и по отношение на политиките и сега в редовния му кабинет масово се назначават кадри на ГЕРБ. Двете зам.-министърки на финансите са от онова време, областният управител на София е дясната ръка на Фандъкова. Съветникът на министъра на икономиката е депутат от ГЕРБ. Кампанията му беше манипулативна във всички посоки, Радев обещаваше на всички всичко и сега много бързо лъсва истината. Виждате колко много хора са разочаровани от това, което се прави. Радев разби БСП, той унищожи БСП. Аз не давах дума да се каже за коалиция с ГЕРБ", добави тя.

Промени по бюджета
Нинова допуска, че Конституционният съд може да отмени някои от текстовете от Бюджет 2026.

"Например, заплатите на съдиите да зависят от депутатските. Това е такова посегателство върху принципа за разделение на властите. Създават хаос, нищо не могат и за нищо не са готови. Създадоха огромен хаос в държавата във всички посоки. Може ли в бюджета да увеличиш 23% за издръжка на министерствата и да кажеш, че е инфлация. Тя е 5%. Как може да дадеш 600 млн. за анонимни проекти в отбраната?", попита тя.
Корнелия Нинова коментира още, че следващият бюджет ще е по-лош и от сегашния и настоя да се публикува протокола, подписан за замразяване на договора с "Боташ".

"Има подозрени, че в този протокол турската страна е получила нещо друго. Има ли в протокола с "Боташ" даване на концесия? Румен Радев каза, че е тайна. Но той не е класифицирана информация и става въпрос за национален интерес", заключи тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    16 10 Отговор
    Нали Йотовица беше казала, че ако Радев направил и една крачка против БСП, тя нямало да му прости.
    Той уби БСП, а тя прие подкрепата му.

    22:19 04.08.2026

  • 2 Грешна стратегия

    5 1 Отговор
    Боко и шиши нямат файда да купуват политици а институциите които полека лека ги дърпат към дъното...! Народно уважение няма как да си купят но свобода още могат ако развържат кесиите и платят на палачите..!

    22:25 04.08.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 3 Отговор
    ДИР БГ Е ПРИМЕР ОТ МНОГО ГОДИНИ
    ЗА УПАДЪКА НА БСП И " ЛЯВАТА ИДЕЯ"
    ......
    ПОСТОЯННО ПРАСКАТ АНТИ - РУСКИ И ДОРИ СОРОСОИДНИ СТАТИИ В ДИР БГ
    ... А СОБСТВЕНИКА СТАНИШЕВ Е БАШ БГ И ЕВРО СОЦИАЛИСТ
    ....

    Коментиран от #13

    22:30 04.08.2026

  • 4 Паметлив

    9 4 Отговор
    Вечерта на първия избор на Радев за президент. Нинова и Йотова в телешки възторг?!? Перефразирам Йотова;
    Радев ще бъде много послушен, иначе..,,,
    Ма, патко застреляна! Не ти ли мина през главата, че един генерал ще премине в отбрана и после ще атакува фронтално, без милост, след тази подигравка?! А Нинова подсмърча! Ами да се боядиса руса!/ извинявам се на умните блондинки:

    22:30 04.08.2026

  • 5 кури

    12 4 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    22:31 04.08.2026

  • 6 Щип

    18 6 Отговор
    БСП го разби точно Карнелия Нинова, тя блестящо изпълни задачата поставена и от Костов!
    Имаше една политическо партия в България и ня я съсипа!

    22:32 04.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Рядко

    17 6 Отговор
    противна личност е Корнелия!

    22:32 04.08.2026

  • 9 хаха

    8 3 Отговор
    На калпавия ОЙ, космите му пречат. Същата тази уфсъ "открадна" Гумен от АБВ.

    ХАХАХА!

    22:33 04.08.2026

  • 10 Глупава, нагла и долна

    19 4 Отговор
    Интригантка
    Тя ликвидира партията и системно я окраде

    22:34 04.08.2026

  • 11 Накрая Си Призна

    8 3 Отговор
    Кака Курни
    Време беше
    Да приемеш какво си сътворила .

    22:37 04.08.2026

  • 12 тая

    11 2 Отговор
    не се ли накраде бе?

    22:37 04.08.2026

  • 13 Хахахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Циркаджия

    22:38 04.08.2026

  • 14 Стига тези бо

    5 1 Отговор
    боклучави становища по кардинални теми

    22:38 04.08.2026

  • 15 кака кури

    6 3 Отговор
    ПАК лъже за копюри!!!

    22:39 04.08.2026

  • 16 ФАКТ

    10 6 Отговор
    БСП Я РАЗБИ ТИ, НИНОВА И НИКОЙ ДРУГ! ТИ ИЗГОНИ ВСИЧКИ КАДЪРНИ ХОРА ОТ БСП И ОСТАВИ САМО САМО СЛУГИТЕ СИ! НАКРАЯ ТЕ ИЗХВЪРЛИХА КАТО ПАРЦАЛ! ЗЛОБЕЙ СРЕЩУ ГЕН. РАДЕВ! ТИ НИКОГА НЯМА ДА СИ НА НЕГОВО НИВО! ТИ ИГРАЕШЕ С БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ СРЕЩУ НЕГО, ПАР..ЦАЛ!

    22:41 04.08.2026

  • 17 Борислав

    8 6 Отговор
    Радев е истинския шарлатанин!!!

    22:41 04.08.2026

  • 18 Е стига лъга ,

    5 2 Отговор
    Како и ти си в играта с двата крака 😂👋

    22:41 04.08.2026

  • 19 ФАКТ

    7 4 Отговор
    ТОВА Е ИСТЕРИЯТА НА НИНОВА СРЕЩУ ГЕН. РАДЕВ ОТ ЗЛОБА! ТЯ НЕ Е ДОБРЕ С МОЗЪКА1

    22:43 04.08.2026

  • 20 краднинова

    3 3 Отговор
    българи повярвайте ми вече съм нов човек няма да крадя повече това вече е минало и съм го надраснала и съм готова да се боря за истината и справедливостта и да се жертвам за вас!

    Коментиран от #22

    22:44 04.08.2026

  • 21 Спокойно Нинова ,

    3 2 Отговор
    всичко се връща на този свят . Дали е Видов ден , дали Господ си връща , но за мен лично важи максимата , че не можеш да правиш лошо и да чакаш добро. Остави го Мунчо да се наиграе , убеден съм , че всичко ще му се върне по един или друг начин .

    22:44 04.08.2026

  • 22 докажи го куче

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "краднинова":

    върни парите дето си окрало първо!

    22:46 04.08.2026

  • 23 ?????

    4 1 Отговор
    Жалко.
    Нинова я имах за свестен човек докато не се събра с Кикитата и съответно повлече и БСП-то със себе си.
    То не беше износ за Полша, държа проучвателния мандат до последно за да може и. д. премиер Кирил Петков да подпише меморандума за Козлодуй с Уестингхауз и на следващия ден върна мандата.
    Тя си знае кви са причините, но аз не вярвам че просто така се е случило.

    22:46 04.08.2026

  • 24 Кмета

    7 2 Отговор
    Като политическа грешка ,ти си най голямата!

    22:47 04.08.2026

  • 25 Нинова защо се плашиш

    4 3 Отговор
    Да се кандидатираш. Имаш шансове. Ако събереш пет процента това е основание да поискаш нови избори за НС. Изборите са шанс за изясняване на позициите на партиите.

    Коментиран от #29

    22:49 04.08.2026

  • 26 ха, ха, ха...

    3 2 Отговор
    "Радев разби БСП"

    Радев разби България, но това никого не притеснява, а най малко БСП. Ако някой се притеснявше никога нямаше да бъдат допусати всичките му полтически еквилибристики за да може да стигне до премиерския пост. Един политик не се ли откроява с нещо изключително в полза на народа, не само не заслужава втори мандат, а изобщо не заслужава да бъде уважаван като политик. Такива единствено имат за цел да се окопаят във властта, да овладеят държавните институции и да ползват общата хазна на всички данъкоплатци единствено за свои облаги. Най емблематичния е Радев, дори по нагъл от Борисов, Доган и Пеевски, който с политическите си гимнастики абдикира от президентския пост за да заеме премиерския гарантиран му от олигархията на която е удобен, понеже няма право на трети президентски мандат. Кой президент в световната практика е абдикирал месец преди изтичане на втория му (последен) мандат с единствената цел да може да участва в парламентарните избори?

    22:50 04.08.2026

  • 27 Да, да

    2 0 Отговор
    БКП винаги прехвърля вината на друг. Факт!

    22:51 04.08.2026

  • 28 Ами

    0 4 Отговор
    Ново пет :)
    Айде сега Радев бил разбил БСП.
    Радев Ви вкара в управлението, а Вие му се изплюхте в лицето.
    Онзи ден гледах репортаж по новините от Бузлуджа.
    За първи път видях, че БСП има водач, а не слагач.

    22:51 04.08.2026

  • 29 ако не си

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Нинова защо се плашиш":

    роднина или някой облажил се финансово на гърба на хората покрай тази гнузсна ттвар значи нямаш мозък!!!!

    22:53 04.08.2026

  • 30 Хохо Бохо

    2 2 Отговор
    Всъщност курнела рзби БСП. РАдев какво и е виновен?

    22:53 04.08.2026

  • 31 Ха-ха

    2 1 Отговор
    И двамата са еднакви.А това че ментето БСП го няма е добра новина.

    Коментиран от #32

    22:55 04.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Според мен въпроса е за България а не за

    4 0 Отговор
    Някакво си БСП. Хора осъзнайте се.

    22:59 04.08.2026

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