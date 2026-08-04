Корнелия Нинова: Радев разби БСП. Издигането му за президент е най-голямата ми политическа грешка

Ние сме нова партия и ще се съсредоточим върху местните избори догодина, няма да участваме на президентските. Това беше обсъдено и с колегите. Няма да подкрепим кандидатурата на Йотова, познаваме се добре и виждам огромната разлика, откакто тя разчита и получи подкрепата на "Прогресивна България". Налице е липсата на коректив. В един бюджет, който беше разкритикуван от абсолютно всички - леви, десни, анализатори, икономисти, специалисти, БНБ, тя не намери сили да наложи вето на един от текстовете, които са антисоциални и олигархични. Това каза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова в студиото на "Денят ON AIR".
По думите ѝ причината за неналоженото вето е очакваната подкрепа от Румен Радев.
"Виждате, че тя повтаря всичко след него, което той каже, включително позицията за разполагането на самолетите. Всички критични въпроси, които вълнуват обществото в последните месеци, не срещат в президентската институция никаква алтернатива или коректив. Извън конкретната ситуация, ако погледнем, е много опасно цялата власт да е в едни ръце, а това са ръцете на Румен Радев, защото Йотова само слуша и повтаря", допълни Нинова в ефира на Bulgaria ON AIR.
Има ли овладяване на всички власти
Според нея това означава овладяване на всички власти в държавата.
"Това е много вредно, нарушават се основни принципи както конституционни, така и на демократичното общество. Тя не е независима и това ѝ личи по действията. Може ли в тези няколко кризи, които се натрупаха, последната от които е Дунав, разполагането на самолетите, на което ние гледаме като включване във войната на България, да не свикаш КСНС? По закон ти е задължение на 3 месеца да го свикаш. Тя изпълнява чужда воля и заради това не я подкрепяме", подчерта политикът.
Тя припомни, че предложението на БСП за президент през 2016 година е било именно Румен Радев.
"С информацията, която имам, и с фактите, които се натрупаха, оценявам това като най-голямата си политическа грешка. Тогава събирахме всякакви предложения, всички организации предлагаха, имаше над 30 предложения. Дори тогава настроенията бяха повече за Янаки Стоилов или за мен. Но тогава тръгна процедурата, разговарях с Радев. На Национален съвет предложихме кандидатурата, но след години се вижда, че това не е било най-правилното ми политическо решение. Ако е имало нещо задкулисно, не съм била част от него", категорична е Нинова.
"Радев разби БСП"
Лидерът на "Непокорна България" е на мнение, че "доста пъти" сме станали свидетели на "колаборация между ГЕРБ и Радев".
"И по време на служебните кабинети, и по отношение на политиките и сега в редовния му кабинет масово се назначават кадри на ГЕРБ. Двете зам.-министърки на финансите са от онова време, областният управител на София е дясната ръка на Фандъкова. Съветникът на министъра на икономиката е депутат от ГЕРБ. Кампанията му беше манипулативна във всички посоки, Радев обещаваше на всички всичко и сега много бързо лъсва истината. Виждате колко много хора са разочаровани от това, което се прави. Радев разби БСП, той унищожи БСП. Аз не давах дума да се каже за коалиция с ГЕРБ", добави тя.
Промени по бюджета
Нинова допуска, че Конституционният съд може да отмени някои от текстовете от Бюджет 2026.
"Например, заплатите на съдиите да зависят от депутатските. Това е такова посегателство върху принципа за разделение на властите. Създават хаос, нищо не могат и за нищо не са готови. Създадоха огромен хаос в държавата във всички посоки. Може ли в бюджета да увеличиш 23% за издръжка на министерствата и да кажеш, че е инфлация. Тя е 5%. Как може да дадеш 600 млн. за анонимни проекти в отбраната?", попита тя.
Корнелия Нинова коментира още, че следващият бюджет ще е по-лош и от сегашния и настоя да се публикува протокола, подписан за замразяване на договора с "Боташ".
"Има подозрени, че в този протокол турската страна е получила нещо друго. Има ли в протокола с "Боташ" даване на концесия? Румен Радев каза, че е тайна. Но той не е класифицирана информация и става въпрос за национален интерес", заключи тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Той уби БСП, а тя прие подкрепата му.
22:19 04.08.2026
2 Грешна стратегия
22:25 04.08.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА УПАДЪКА НА БСП И " ЛЯВАТА ИДЕЯ"
......
ПОСТОЯННО ПРАСКАТ АНТИ - РУСКИ И ДОРИ СОРОСОИДНИ СТАТИИ В ДИР БГ
... А СОБСТВЕНИКА СТАНИШЕВ Е БАШ БГ И ЕВРО СОЦИАЛИСТ
....
Коментиран от #13
22:30 04.08.2026
4 Паметлив
Радев ще бъде много послушен, иначе..,,,
Ма, патко застреляна! Не ти ли мина през главата, че един генерал ще премине в отбрана и после ще атакува фронтално, без милост, след тази подигравка?! А Нинова подсмърча! Ами да се боядиса руса!/ извинявам се на умните блондинки:
22:30 04.08.2026
5 кури
22:31 04.08.2026
6 Щип
Имаше една политическо партия в България и ня я съсипа!
22:32 04.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Рядко
22:32 04.08.2026
9 хаха
ХАХАХА!
22:33 04.08.2026
10 Глупава, нагла и долна
Тя ликвидира партията и системно я окраде
22:34 04.08.2026
11 Накрая Си Призна
Време беше
Да приемеш какво си сътворила .
22:37 04.08.2026
12 тая
22:37 04.08.2026
13 Хахахахаха
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Хаха хахахахаха хахахахаха
Циркаджия
22:38 04.08.2026
14 Стига тези бо
22:38 04.08.2026
15 кака кури
22:39 04.08.2026
16 ФАКТ
22:41 04.08.2026
17 Борислав
22:41 04.08.2026
18 Е стига лъга ,
22:41 04.08.2026
19 ФАКТ
22:43 04.08.2026
20 краднинова
Коментиран от #22
22:44 04.08.2026
21 Спокойно Нинова ,
22:44 04.08.2026
22 докажи го куче
До коментар #20 от "краднинова":върни парите дето си окрало първо!
22:46 04.08.2026
23 ?????
Нинова я имах за свестен човек докато не се събра с Кикитата и съответно повлече и БСП-то със себе си.
То не беше износ за Полша, държа проучвателния мандат до последно за да може и. д. премиер Кирил Петков да подпише меморандума за Козлодуй с Уестингхауз и на следващия ден върна мандата.
Тя си знае кви са причините, но аз не вярвам че просто така се е случило.
22:46 04.08.2026
24 Кмета
22:47 04.08.2026
25 Нинова защо се плашиш
Коментиран от #29
22:49 04.08.2026
26 ха, ха, ха...
Радев разби България, но това никого не притеснява, а най малко БСП. Ако някой се притеснявше никога нямаше да бъдат допусати всичките му полтически еквилибристики за да може да стигне до премиерския пост. Един политик не се ли откроява с нещо изключително в полза на народа, не само не заслужава втори мандат, а изобщо не заслужава да бъде уважаван като политик. Такива единствено имат за цел да се окопаят във властта, да овладеят държавните институции и да ползват общата хазна на всички данъкоплатци единствено за свои облаги. Най емблематичния е Радев, дори по нагъл от Борисов, Доган и Пеевски, който с политическите си гимнастики абдикира от президентския пост за да заеме премиерския гарантиран му от олигархията на която е удобен, понеже няма право на трети президентски мандат. Кой президент в световната практика е абдикирал месец преди изтичане на втория му (последен) мандат с единствената цел да може да участва в парламентарните избори?
22:50 04.08.2026
27 Да, да
22:51 04.08.2026
28 Ами
Айде сега Радев бил разбил БСП.
Радев Ви вкара в управлението, а Вие му се изплюхте в лицето.
Онзи ден гледах репортаж по новините от Бузлуджа.
За първи път видях, че БСП има водач, а не слагач.
22:51 04.08.2026
29 ако не си
До коментар #25 от "Нинова защо се плашиш":роднина или някой облажил се финансово на гърба на хората покрай тази гнузсна ттвар значи нямаш мозък!!!!
22:53 04.08.2026
30 Хохо Бохо
22:53 04.08.2026
31 Ха-ха
Коментиран от #32
22:55 04.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Според мен въпроса е за България а не за
22:59 04.08.2026