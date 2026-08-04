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Д-р Дечо Дечев: НЗОК се източва заради неефективен контрол, а не заради липсата на пари

Д-р Дечо Дечев: НЗОК се източва заради неефективен контрол, а не заради липсата на пари

4 Август, 2026 22:30 439 16

  • дечо дечев-
  • здравната каса-
  • източване-
  • липса на пари-
  • контрол

Бившият управител на Здравната каса призова за политическа смелост при реформите в здравеопазването

Д-р Дечо Дечев: НЗОК се източва заради неефективен контрол, а не заради липсата на пари - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Рекордният бюджет на Националната здравноосигурителна каса сам по себе си не гарантира по-добро здравеопазване. Това заяви бившият управител на НЗОК д-р Дечо Дечев в студиото на "Денят ON AIR".

Според него основният проблем не е размерът на бюджета, а липсата на ефективен контрол върху разходването на средствата.
"Милиардите нямат отношение към контрола върху тяхното използване. Контролът е съвсем друго нещо", подчерта Дечев.

Той допълни, че от години се говори за слабия контрол, но реални мерки за подобряването му така и не се предприемат.

По думите му най-често Касата се източва чрез отчитане на неизвършени медицински дейности или на дейности, извършени в по-малък обем от отчетения.
"Ако от ръководството дойде посока, в която контролът да бъде обективен и ефективен, има експертен потенциал, който да проведе такава политика", каза той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Бившият управител на Касата отказа да посочи конкретен размер на средствата, които се губят, но припомни, че за шест години бюджетът за болнична помощ се е удвоил, а въпреки това системата е стигнала до дефицит.

Той подчерта, че през 2019 г., когато е оглавявал НЗОК, институцията е приключила годината без дефицит по всички пера.

Дечев призна, че натиск върху ръководството на касата винаги е съществувал, но предупреди, че не бива да се преминават определени граници.

"Червените линии" са тогава, когато благодарение на натиска очевидни нарушения се позволяват да не бъдат публично обявени", заяви той.

Според него в България броят на лекарите остава приблизително същият от десетилетия, но лечебните заведения са значително повече, което разпилява кадровия ресурс.

По темата за Националната детска болница Дечев заяви, че страната безспорно има нужда от модерно лечебно заведение за деца, но според него то трябва да бъде изградено като част от голям болничен комплекс.
Бившият управител на НЗОК отправи и критики към политиците, които според него избягват непопулярните решения.

Той посочи, че в някои населени места ще се наложи преструктуриране или закриване на болници, ако това гарантира по-качествена медицинска помощ.

"Трябва да се понесе политическият риск и да се предвидят такива мерки, които на първо време може да не бъдат популярни", подчерта Дечев.

В края на разговора той коментира и промените, свързани с обществените поръчки в частните болници.

Според Дечев те няма да доведат до съществен резултат, ако липсва реален контрол върху цялата верига на доставките – от производителя до лечебното заведение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    5 6 Отговор
    Прилича на месар и сериен убиец ...

    Коментиран от #13, #14

    22:33 04.08.2026

  • 2 Ма вноо умет тоя доФтораст

    2 6 Отговор
    Еми ако има липса на пари какво ще източвате бе плещо!

    22:33 04.08.2026

  • 3 СЗО

    3 6 Отговор
    Какво прозрение! Как ще източваш пари от нещо, в което....няма пари.

    Коментиран от #10

    22:34 04.08.2026

  • 4 Ех ,Дечка

    1 6 Отговор
    Ама много преказливи ставате като бивши 😂👋явно се кефите че сте отървали зандана ?!……….

    Коментиран от #15

    22:38 04.08.2026

  • 5 Красимир Петров

    1 6 Отговор
    Този мошеник не беше ли и той управляващ НЗОК

    22:39 04.08.2026

  • 6 В тая скапана

    4 2 Отговор
    държава всеки краде и нищо не може да се направи. Единствения контрол трябва да е отвън или изкуствен интелект

    22:43 04.08.2026

  • 7 Овчар

    4 0 Отговор
    След 10 г.тези лекари ще са излишни и ще трябва да се преквалифицират..! Технологиите вече напредват не с всеки ден а с всеки час..! Аз лично предпочитам ако се наложи да бъда опериран от робот а не от човек..!

    22:45 04.08.2026

  • 8 Да да, ама не

    0 3 Отговор
    Не е прав. По две причини - нормативната рамка е калпава, напълно умишлено вероятно. И втората причина - силните лобита. Та, не е слаб контрола, спъват го просто

    22:47 04.08.2026

  • 9 О, Морес

    0 3 Отговор
    Голям виц ! Ами как и защо ще се източва нещо,където НЯМА пари.А иначе се източва Всичко с повечко пари.И не е лошо,да си спомним "демократичната" аксиома "Държавата е лош собственик.Абсолютна лъжа ! Защото НЕ държавата източва...

    22:49 04.08.2026

  • 10 много просто

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "СЗО":

    крадеш ги

    22:49 04.08.2026

  • 11 НЗОК се източва от държавата чрез ДДС

    1 3 Отговор
    Върху лекарствата! Министъра на финансите обира НЗОК, като облага лекарствата плащани от нея с ДДС т.е. двоен данък

    22:50 04.08.2026

  • 12 хаха

    0 0 Отговор
    Единственият който се махна по собствено желание като ръководител на НЗОК заради корумпираната ви система. И ПОСОЧИ ПОИМЕННО ВИНОВНИТЕ! Резултат - никакъв!

    ХАХАХА
    Вижте се бе байганьовци жалки!

    22:50 04.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Е ти пък приличаш на най-обикновено г омно. Просто защото си такова.

    22:51 04.08.2026

  • 15 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ех ,Дечка":

    БИВШ... защото сам се махна бе бАклук кухорог.

    ХАХАХА

    22:52 04.08.2026

  • 16 Гост

    0 0 Отговор
    Едно и също лекарство касата го плаща на една болница 10 лв, а на друга 18 пъти по скъпо, т.е. 180 лв. И това е законно.

    22:57 04.08.2026

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