Бойко Борисов: ГЕРБ готви правителство в сянка

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че политическата формация ще представи свое правителство в сянка преди предстоящите местни избори, за да демонстрира готовност и капацитет за управление. Това стана ясно от негово видеообръщение, разпространено чрез политическата платформа „Новите умове“, съобщават от БГНЕС.

По думите на лидера на партията, структурата вече разполага с над 200 души, които са преминали през специализираните академии на ГЕРБ. Обучения са проведени във Варна, Бургас, Благоевград и Сливен, а в близко бъдеще предстои подготовката на нови участници в Търговище, Ямбол и Русе.

„Има от какво да изберем и да предложим на българското общество за следващото управление“, заяви Бойко Борисов, цитиран от агенцията.

Основната цел на политическата формация е да съчетае политическия опит на настоящите си кадри с енергията на новите лица. Борисов изтъкна, че партията вече разполага с подготвени експерти в различни ключови сфери на държавното управление. Като пример той посочи наличието на подходящи кандидатури за поста министър на регионалното развитие, които са завършили своето образование и са натрупали професионален стаж в Германия.

Според него процесът на обновяване в редиците на формацията трябва да започне от местните структури и да се движи нагоре.

„Само така може да се обнови партията - да сплотим знания, опит и младежката енергия“, категоричен е лидерът на ГЕРБ.