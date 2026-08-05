Бойко Борисов: ГЕРБ готви правителство в сянка

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че политическата формация ще представи свое правителство в сянка преди предстоящите местни избори, за да демонстрира готовност и капацитет за управление. Това стана ясно от негово видеообръщение, разпространено чрез политическата платформа „Новите умове“, съобщават от БГНЕС.
По думите на лидера на партията, структурата вече разполага с над 200 души, които са преминали през специализираните академии на ГЕРБ. Обучения са проведени във Варна, Бургас, Благоевград и Сливен, а в близко бъдеще предстои подготовката на нови участници в Търговище, Ямбол и Русе.
„Има от какво да изберем и да предложим на българското общество за следващото управление“, заяви Бойко Борисов, цитиран от агенцията.
Основната цел на политическата формация е да съчетае политическия опит на настоящите си кадри с енергията на новите лица. Борисов изтъкна, че партията вече разполага с подготвени експерти в различни ключови сфери на държавното управление. Като пример той посочи наличието на подходящи кандидатури за поста министър на регионалното развитие, които са завършили своето образование и са натрупали професионален стаж в Германия.
Според него процесът на обновяване в редиците на формацията трябва да започне от местните структури и да се движи нагоре.
„Само така може да се обнови партията - да сплотим знания, опит и младежката енергия“, категоричен е лидерът на ГЕРБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
16:44 05.08.2026
2 1488
учител на майМУНЧО
16:45 05.08.2026
3 Последния Софиянец
16:45 05.08.2026
4 Кмета
16:46 05.08.2026
5 Хората
16:47 05.08.2026
6 И какъв
16:47 05.08.2026
7 Исторически факти
16:48 05.08.2026
8 ХиХи
16:48 05.08.2026
9 Без майтап
16:48 05.08.2026
10 Хасковски каунь
16:49 05.08.2026
11 Лилия Матеева
16:49 05.08.2026
12 "ГЕРБ готви правителство в сянка"
16:51 05.08.2026
13 МАРШ БЕ!
16:52 05.08.2026
14 Мъпет шоу
16:52 05.08.2026
15 Боко
16:54 05.08.2026
16 Айляк
16:54 05.08.2026
17 Има ни пак
Коментиран от #35
16:54 05.08.2026
18 Хмм
Коментиран от #24
16:56 05.08.2026
19 тиквата съм и съм на свобода
16:56 05.08.2026
20 Целият
Коментиран от #25
16:56 05.08.2026
21 здравка клинчева
16:58 05.08.2026
22 специализираните академии на ГЕРБ
1. Как се прави чекмедже
2. Как се пълни чекмедже
3. Как се охранява чекмедже
и най-важния предмет
4. Как и какво се цалива в нужда и без нужда
Коментиран от #31
16:59 05.08.2026
23 Гост
16:59 05.08.2026
24 Всички
До коментар #18 от "Хмм":тези са за затвора.
17:00 05.08.2026
25 Гост
До коментар #20 от "Целият":Магистралата му Тракия е в копки през 100 метра.
Коментиран от #33
17:01 05.08.2026
26 Акъл море
17:01 05.08.2026
27 Горно Уйно
17:02 05.08.2026
28 астролог
17:05 05.08.2026
29 Как
17:05 05.08.2026
30 Нищо Ново !
17:05 05.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ИЗБИРАТЕЛ
17:07 05.08.2026
33 Хе хе
До коментар #25 от "Гост":Иманяри търсят златото на Зайчар войвода, та за това е цялата в копки хе хе хе
17:07 05.08.2026
34 Дедовото
Коментиран от #37
17:07 05.08.2026
35 ДАЙ БОЖЕ ДАЙ БОЖЕ
До коментар #17 от "Има ни пак":НА ХОТЕЛ ПРИ БАЙ СТАВРИ.
17:08 05.08.2026
36 това боко
17:10 05.08.2026
37 това беше добре
До коментар #34 от "Дедовото":да го предложиш още преди 15 години, а не боко тулупа - мечо ту-туу, както галено го нарича магнитски шишкавия, да краде на поразия. ЩО нещо се е откраднало, само боко може да ни каже. Или ти СЕГА се сети?
17:12 05.08.2026
38 А така
17:14 05.08.2026
39 Критикар
17:15 05.08.2026
40 Майко майко
17:16 05.08.2026
41 Скрий се Боко, ни срам, ни очи имате
от твоя "приоритет да ни вкараш в еврозоната"
стоки и храни, които преди струваха
1-2-3-4-5 ЛЕВА
сега струват ДВА ПЪТИ по-скъпо
1-2-3-4-5 ЕВРО!
Затова се скрий и не се мяркай пред очите
на истинските мислещи българи в България!
Ни срам, ни очи нямате бе.. наглеци,
правителство в сянка щели да правят
ай siktir
17:16 05.08.2026
42 А бе ей
17:16 05.08.2026