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Бойко Борисов: ГЕРБ готви правителство в сянка

Бойко Борисов: ГЕРБ готви правителство в сянка

5 Август, 2026 16:43 860 42

  • бойко борисов-
  • герб-
  • правителство в сянка

Основната цел на политическата формация е да съчетае политическия опит на настоящите си кадри с енергията на новите лица

Бойко Борисов: ГЕРБ готви правителство в сянка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че политическата формация ще представи свое правителство в сянка преди предстоящите местни избори, за да демонстрира готовност и капацитет за управление. Това стана ясно от негово видеообръщение, разпространено чрез политическата платформа „Новите умове“, съобщават от БГНЕС.

По думите на лидера на партията, структурата вече разполага с над 200 души, които са преминали през специализираните академии на ГЕРБ. Обучения са проведени във Варна, Бургас, Благоевград и Сливен, а в близко бъдеще предстои подготовката на нови участници в Търговище, Ямбол и Русе.

„Има от какво да изберем и да предложим на българското общество за следващото управление“, заяви Бойко Борисов, цитиран от агенцията.

Основната цел на политическата формация е да съчетае политическия опит на настоящите си кадри с енергията на новите лица. Борисов изтъкна, че партията вече разполага с подготвени експерти в различни ключови сфери на държавното управление. Като пример той посочи наличието на подходящи кандидатури за поста министър на регионалното развитие, които са завършили своето образование и са натрупали професионален стаж в Германия.

Според него процесът на обновяване в редиците на формацията трябва да започне от местните структури и да се движи нагоре.

„Само така може да се обнови партията - да сплотим знания, опит и младежката енергия“, категоричен е лидерът на ГЕРБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    40 1 Отговор
    Не е лошо баце да отиде на сянка при бай Ставри.

    16:44 05.08.2026

  • 2 1488

    21 2 Отговор
    чи си признава крадлива герберска тиква
    учител на майМУНЧО

    16:45 05.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    31 0 Отговор
    Мафия в сянка.

    16:45 05.08.2026

  • 4 Кмета

    28 0 Отговор
    А шкафче в сянка ще има лЕ

    16:46 05.08.2026

  • 5 Хората

    23 0 Отговор
    му обясняват че е корумпе,то за правителства бълнува!

    16:47 05.08.2026

  • 6 И какъв

    31 0 Отговор
    опит имат кадрите му ? В лъжи , мушенгии , грабене на милиарди и какви ли още не криминални престъпления !

    16:47 05.08.2026

  • 7 Исторически факти

    23 0 Отговор
    Пръдлю. Теменушка ще му е военен министър в сянка...

    16:48 05.08.2026

  • 8 ХиХи

    18 0 Отговор
    В симитлийски храсталаци, кмет на сянката със баци

    16:48 05.08.2026

  • 9 Без майтап

    16 0 Отговор
    Бойко иди на море влезни да плуваш когато има мъртво вълнение и няма спасители.

    16:48 05.08.2026

  • 10 Хасковски каунь

    14 0 Отговор
    Абе тоя не е ли на почивка? Май пак прекали с рециновото масло

    16:49 05.08.2026

  • 11 Лилия Матеева

    11 0 Отговор
    Опит в усвояване на държавни средства за облагодетелстване на определен кръг!

    16:49 05.08.2026

  • 12 "ГЕРБ готви правителство в сянка"

    19 0 Отговор
    Разсмя ме от сърце. А ти сигурно си премиер на сянка.

    16:51 05.08.2026

  • 13 МАРШ БЕ!

    14 0 Отговор
    БОК,,ЛУК.

    16:52 05.08.2026

  • 14 Мъпет шоу

    15 0 Отговор
    А не може ли да е на сянка в Централния софийски

    16:52 05.08.2026

  • 15 Боко

    14 0 Отговор
    Герб никога повече няма да управлява. Дружки ли сте с Урсула никой няма да гласува за вас. Ако не разбрахте това е една от причините за вашия срив

    16:54 05.08.2026

  • 16 Айляк

    5 0 Отговор
    В този случай няма някой да се кълне във внуците, но ГЕРБ се готви да бие шута на Ташунко без Сапа, сянката не им върши работа.

    16:54 05.08.2026

  • 17 Има ни пак

    13 0 Отговор
    До местните избори ти може и да бъдеш активен клиент на правосъдието. Така че не си прави дългосрочни сметчици.

    Коментиран от #35

    16:54 05.08.2026

  • 18 Хмм

    12 0 Отговор
    завършили академия ГЕРБ, кои са преподавателите - Теменужка, Сачева, Борисов, Горанов?

    Коментиран от #24

    16:56 05.08.2026

  • 19 тиквата съм и съм на свобода

    5 0 Отговор
    схемата е да съчетаем чекмеджарския опит на настоящите ни кадри с енергията на новите общ поръчкари

    16:56 05.08.2026

  • 20 Целият

    9 0 Отговор
    му мизерен живот , както и на депутатите му , е винаги в нещо сенчесто , дори и бизнесите им сенчести ! За къде ми се гласи ?

    Коментиран от #25

    16:56 05.08.2026

  • 21 здравка клинчева

    5 0 Отговор
    палячоооооо

    16:58 05.08.2026

  • 22 специализираните академии на ГЕРБ

    8 0 Отговор
    Какво се изучава:
    1. Как се прави чекмедже
    2. Как се пълни чекмедже
    3. Как се охранява чекмедже
    и най-важния предмет
    4. Как и какво се цалива в нужда и без нужда

    Коментиран от #31

    16:59 05.08.2026

  • 23 Гост

    4 0 Отговор
    Пак ли ще преобличате Илия?

    16:59 05.08.2026

  • 24 Всички

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хмм":

    тези са за затвора.

    17:00 05.08.2026

  • 25 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Целият":

    Магистралата му Тракия е в копки през 100 метра.

    Коментиран от #33

    17:01 05.08.2026

  • 26 Акъл море

    3 0 Отговор
    Глава шамандура.

    17:01 05.08.2026

  • 27 Горно Уйно

    1 0 Отговор
    Дръж се за сенкьата, Борисов, оти отвонка е 35. Жежко е.

    17:02 05.08.2026

  • 28 астролог

    1 0 Отговор
    Каква магистрала Тракия ? Тракия я направи Станишев , Баце само отряза лентата и обра аплодисментите .Доста време имаше от 2009 да направи Хемус ,даже няколко пъти отпускаха пари , обаче все започваха строежа на ретрограден Меркурий и затова не стана

    17:05 05.08.2026

  • 29 Как

    1 0 Отговор
    Борисов,лято е естествено под асмата ще направи "правителство "свое.Преди година на вкара в ЕЗ с лъжи това бе мечтата,самосвали се и сега театър за хората.Той е добър артист грешка,че не е станал ама нямаше да бъде богат като сега.

    17:05 05.08.2026

  • 30 Нищо Ново !

    0 1 Отговор
    В Торбата !

    17:05 05.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ИЗБИРАТЕЛ

    2 2 Отговор
    Всички.Бивши министри на ГЕРБ трябва да са на топло и на сянка в централният Софийски

    17:07 05.08.2026

  • 33 Хе хе

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Иманяри търсят златото на Зайчар войвода, та за това е цялата в копки хе хе хе

    17:07 05.08.2026

  • 34 Дедовото

    0 1 Отговор
    Няма да е лошо, преди да влязат в държавната машина да попълнят декларации със следния текст..."Няма да крадем и да участваме в схеми, които ощетяват държавата и облагодетелстват наши фирми и лица", и ако не са устояли на изкушението затвор и да върнат десетократно всичко, което им е платила държавата.

    Коментиран от #37

    17:07 05.08.2026

  • 35 ДАЙ БОЖЕ ДАЙ БОЖЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Има ни пак":

    НА ХОТЕЛ ПРИ БАЙ СТАВРИ.

    17:08 05.08.2026

  • 36 това боко

    1 1 Отговор
    го каза и разтяга още преди два месеца. Сега кое е новото, или понеже няма ново, повтаря същото, но да е идтипосан с всичките си килограми и мрачна глава? Да видим кои ще са министрите. Премиер ЯВНО той се гласи да бъде. Делян Добрев го напусна, другите са шкарто.

    17:10 05.08.2026

  • 37 това беше добре

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Дедовото":

    да го предложиш още преди 15 години, а не боко тулупа - мечо ту-туу, както галено го нарича магнитски шишкавия, да краде на поразия. ЩО нещо се е откраднало, само боко може да ни каже. Или ти СЕГА се сети?

    17:12 05.08.2026

  • 38 А така

    0 0 Отговор
    пък Радев на жегата...

    17:14 05.08.2026

  • 39 Критикар

    1 0 Отговор
    Не се хаби Буци, твойте " магнаурски", крадливи школи ги знаем, 20 години им ядем попарата. Никой няма да допусне , да припариш пак до власт. Дотук беше!

    17:15 05.08.2026

  • 40 Майко майко

    1 0 Отговор
    СМЯХ в залата. Не се показвйа повече ве ей.

    17:16 05.08.2026

  • 41 Скрий се Боко, ни срам, ни очи имате

    1 0 Отговор
    Българите ОБЕДНЯВАМЕ СКОРОСТНО
    от твоя "приоритет да ни вкараш в еврозоната"
    стоки и храни, които преди струваха
    1-2-3-4-5 ЛЕВА
    сега струват ДВА ПЪТИ по-скъпо
    1-2-3-4-5 ЕВРО!

    Затова се скрий и не се мяркай пред очите
    на истинските мислещи българи в България!
    Ни срам, ни очи нямате бе.. наглеци,
    правителство в сянка щели да правят
    ай siktir

    17:16 05.08.2026

  • 42 А бе ей

    0 0 Отговор
    Не се ли наяде ве ? А ?

    17:16 05.08.2026

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