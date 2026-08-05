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Луиш Фиго с безпощадна критика към Джани Инфантино: „Време е да напуснеш, предател на футбола!“

Луиш Фиго с безпощадна критика към Джани Инфантино: „Време е да напуснеш, предател на футбола!“

5 Август, 2026 16:25 697 1

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Португалската икона разтърси футболната общественост с гневно писмо до президента на ФИФА

Луиш Фиго с безпощадна критика към Джани Инфантино: „Време е да напуснеш, предател на футбола!“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Луиш Фиго отправи остри обвинения към Джани Инфантино, настоящия ръководител на ФИФА. Бившият ас на Барселона и Реал Мадрид, а днес съветник в УЕФА, не спести нито дума в публичното си обръщение, с което поиска незабавната оставка на швейцареца.

В писмото си, публикувано в социалните мрежи, Фиго не крие разочарованието си от управлението на Инфантино. „Мога да излея хиляди думи за хаоса във ФИФА, но решението е просто: Инфантино трябва да напусне. Прекарах две десетилетия на терена и съм виждал всякакви хора, но никога не съм бил свидетел на по-цинично и егоистично поведение от това, което наблюдаваме днес“, заявява португалецът.

Фиго остро разкритикува идеята за продажба на дялове от Световното първенство на частни инвеститори. Той подчертава, че подобни решения се взимат задкулисно, без знанието и съгласието на футболните федерации. „Ако това беше толкова блестяща стратегия, защо не я представихте открито пред всички членове? Защо премълчахте рисковете и истинските мотиви?“, пита риторично Фиго, намеквайки за огромните лични облаги, които биха се реализирали.

Португалската звезда не спира дотук. Той припомня редица спорни решения и действия на Инфантино, които според него са уронили престижа на ФИФА. Фиго цитира и думите на принц Али от Йордания, който също е изразил недоволство от „мафиотските методи“ на организацията. „Футболът има нужда от честен разговор за финансирането, а не от схеми, които облагодетелстват тесен кръг администратори“, категоричен е Фиго.

В заключение, Луиш Фиго обвинява Инфантино в предателство към ценностите на играта и призовава за незабавна промяна на върха на световния футбол. „Той опетни името на ФИФА, предаде колегите си и на милионите, които обичат този спорт. Все още не е късно да спасим футбола, но е крайно време Инфантино да си тръгне. Сега!“, завършва емоционалното си послание Фиго.


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  • 1 Валерко

    3 1 Отговор
    И това го казва човек, който са го замервали със свински глави за предателство! Смятайте какъв предател е Инфантино!

    16:37 05.08.2026

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