Русия все повече разчита на Северна Корея за въоръжение и ракети

Руските въоръжени сили са станали силно зависими от доставките на отбранително оборудване от Северна Корея, като въпреки увеличеното производство на тактически балистични ракети в страната, вносът от Пхенян придобива все по-голямо значение за поддържането на руските сухопътни сили, съобщава MWM, предава Фокус.

Според информацията Русия разчита на севернокорейски доставки, включително на тактически балистични ракети. Украинското военно разузнаване твърди, че в западната част на Русия е започнало разполагане на севернокорейска ракетна част, с която Москва цели да засили балистичните удари срещу Украйна.

Представителят на Главното разузнавателно управление към Украинското министерство на отбраната Андрей Черняк заяви, че разполагането включва шест ракетни установки и до 120 балистични ракети. По думите му Северна Корея вече е доставила на Русия първоначална партида от 40 ракети с малък обсег KN-23 и KN-24, както и свързан с тях персонал.

Твърденията идват след информация от украински източници в края на юли, според която Пхенян е възобновил доставките на тактически балистични ракети за руските фронтови части, което е поредна стъпка в задълбочаващото се военно сътрудничество между двете държави.

Украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че Северна Корея се подготвя да изпрати до 30 000 допълнителни военнослужещи и персонал в Русия.

Ракетата KN-23 има значителни сходства с руската система „Искандер-М“, но според анализатори севернокорейската програма е разработила по-широк набор от варианти и използва по-разнообразни пускови установки.