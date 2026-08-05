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Русия все повече разчита на Северна Корея за въоръжение и ракети

Русия все повече разчита на Северна Корея за въоръжение и ракети

5 Август, 2026 16:36, обновена 5 Август, 2026 16:41 631 55

  • русия-
  • северна корея-
  • въоръжение-
  • ракети

Украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че Северна Корея се подготвя да изпрати до 30 000 допълнителни военнослужещи и персонал в Русия

Русия все повече разчита на Северна Корея за въоръжение и ракети - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили са станали силно зависими от доставките на отбранително оборудване от Северна Корея, като въпреки увеличеното производство на тактически балистични ракети в страната, вносът от Пхенян придобива все по-голямо значение за поддържането на руските сухопътни сили, съобщава MWM, предава Фокус.

Според информацията Русия разчита на севернокорейски доставки, включително на тактически балистични ракети. Украинското военно разузнаване твърди, че в западната част на Русия е започнало разполагане на севернокорейска ракетна част, с която Москва цели да засили балистичните удари срещу Украйна.

Представителят на Главното разузнавателно управление към Украинското министерство на отбраната Андрей Черняк заяви, че разполагането включва шест ракетни установки и до 120 балистични ракети. По думите му Северна Корея вече е доставила на Русия първоначална партида от 40 ракети с малък обсег KN-23 и KN-24, както и свързан с тях персонал.

Твърденията идват след информация от украински източници в края на юли, според която Пхенян е възобновил доставките на тактически балистични ракети за руските фронтови части, което е поредна стъпка в задълбочаващото се военно сътрудничество между двете държави.

Украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че Северна Корея се подготвя да изпрати до 30 000 допълнителни военнослужещи и персонал в Русия.

Ракетата KN-23 има значителни сходства с руската система „Искандер-М“, но според анализатори севернокорейската програма е разработила по-широк набор от варианти и използва по-разнообразни пускови установки.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 златен кенеф

    16 7 Отговор
    Що бе зеления не разчитали на НАТО и ЕС

    Коментиран от #14, #35

    16:42 05.08.2026

  • 2 СЮЛЕЙМАН

    7 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #20, #44

    16:43 05.08.2026

  • 3 СЮЛЕЙМАН

    7 6 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    16:43 05.08.2026

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    3 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #7

    16:43 05.08.2026

  • 5 СЮЛЕЙМАН

    4 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:43 05.08.2026

  • 6 Иван

    3 5 Отговор
    Ционисткият боклук Доналд Тръмп се моли на Катар.

    16:44 05.08.2026

  • 7 Дръндрън

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "СЮЛЕЙМАН":

    Добре де, щом сте избили почти всички Украинци, що още клечите пред Константиновка ?!

    Що ТРидневната ви СВО продължава вече ПЕТ години ?!

    Коментиран от #12, #25

    16:46 05.08.2026

  • 8 СЮЛЕЙМАН

    3 3 Отговор
    Ха ха, предава фокус. Знаем ги що за стока са

    16:46 05.08.2026

  • 9 ООООО ЯКА КАРТЕЧНИЦАААААА

    0 2 Отговор
    По КОЙ ЛИ ША СТРЕЛЯ.....

    16:46 05.08.2026

  • 10 Хасковски каунь

    7 4 Отговор
    Абе юнаци украински,
    НАТО и барем още 20 държави си изпразниха складовете си с джапане за да съществувате още
    Ама краят наближава

    16:46 05.08.2026

  • 11 Повече

    2 2 Отговор
    накъде няма!

    16:47 05.08.2026

  • 12 СЮЛЕЙМАН

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Дръндрън":

    Путин ясно обясни в началото на сво каква е целта. Ако не могеш го разбереш си е твой проблем

    16:47 05.08.2026

  • 13 МАГУЧАЯ

    8 3 Отговор
    СЕ ОКАЗА
    ЧЕ СА СКАПАНА ПАСМИНА
    ОТ ПИЯНДУРНИЦИ
    И ЗАТВОРНИЦИ.

    ТОТАЛЕН ЛЕШ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ВЪРХОВНИЯТ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ

    ПЪК

    МНОГОХОДОВ КРЕ.ТЕН.

    Коментиран от #43

    16:48 05.08.2026

  • 14 Ама

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "златен кенеф":

    виж ги на картата!

    16:48 05.08.2026

  • 15 ФАКТ

    8 2 Отговор
    ПУШИЯ приклу4и.. изпуЩИ

    16:48 05.08.2026

  • 16 ФАКТ

    4 2 Отговор
    КРАИ с ПУШИЯ

    16:49 05.08.2026

  • 17 Биби

    5 4 Отговор
    Путилифонът скимтейщио гласец на бат Пунде каза каде нема мине доста време и ромсийската федерациа че почне коли да фнаса од северокорея!

    16:49 05.08.2026

  • 18 Ким

    3 2 Отговор
    Първите 40 кози,умряха....

    16:49 05.08.2026

  • 19 666666

    2 3 Отговор
    Така всяка страна си тества технологиите и ги усъвършенства.Няма нищо по добро от реални бойни действия.

    16:49 05.08.2026

  • 20 ФАКТ

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "СЮЛЕЙМАН":

    слдващата ваина ще емегду мен и.. МЯКА ти

    16:50 05.08.2026

  • 21 Е, тя Украйна нали

    5 3 Отговор
    побеждаваше, зеления кво плаче?

    Коментиран от #24

    16:50 05.08.2026

  • 22 Сатана Z

    4 7 Отговор
    6 000 000 севернокорейски доброволци чакат команда за бой срещу Украинския нацистки режим подкрепян от 55+ държави.
    Слава на Русия и Северна Корея

    Коментиран от #34

    16:51 05.08.2026

  • 23 Няма край руският позор

    7 4 Отговор
    Няма.

    16:51 05.08.2026

  • 24 За Украйна

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Е, тя Украйна нали":

    победа е,да не загуби!

    16:51 05.08.2026

  • 25 Руснаци

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Дръндрън":

    Константиновка е превзета от месец хахахах, те вече наполовина превземат дружовка, а падне ли тя почва финалната битка за Донбас с хахахах, по твойта логика укрите твърдят че са избили всеки ден по 2000 войници ама не виждам клипчета да са си върнали дори едно село хахахах, такъв погром който руските доброволци нанасят над укрите не съм виждал в нито една война

    16:51 05.08.2026

  • 26 А не бива

    4 3 Отговор
    На Кимчо всичко му е дефектно.
    Една годна ракета годишно пролет не прави.
    Пари на вятъра.

    16:51 05.08.2026

  • 27 Комара

    3 1 Отговор
    помага на слона ,срещу мишката!

    16:52 05.08.2026

  • 28 аz СВО Победа 81

    5 3 Отговор
    Накратко:
    Руските загуби на фронта за месец юли 2026 година.
    42 680 .Не всички са убити!Има и ранени. .

    16:54 05.08.2026

  • 29 Разчита

    1 4 Отговор
    И има стабилен съюзник а не като лицемерите от нато и всеки със собствено мнение затова са слаби и несъстоятелни

    16:54 05.08.2026

  • 30 А КОРЕЙКАТА

    6 1 Отговор
    ТАТЯНА КИМ

    НА КОГО РАЗЧИТА?

    16 СКЛАДА ЗА 2 СЕДМИЦИ.

    КОЙТО ПОДКРЕПЯ ДВИЖУХАТА

    НА БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ

    УБАВО НЯМА ДА ВИДИ.

    16:54 05.08.2026

  • 31 Поръчвате

    5 0 Отговор
    ли си джаджи във Валдберис?

    16:54 05.08.2026

  • 32 БТР-56

    4 2 Отговор
    "Великите" пияни московски говеда затъват все повече и зависят от севернокорейските циркаджии. Но украинците скоро ще пуснат серийно балистичните ракети и тогава в Московията ще стане мътно и кърваво!

    Коментиран от #47

    16:54 05.08.2026

  • 33 Сатана Z

    2 3 Отговор
    През нощта Киев беше подложен на един от най-масираните удари в последно време.

    Според украинските медии атаката е продължила няколко часа, докато противовъздушната отбрана е била практически неактивна.

    Според руското Министерство на отбраната са били ударени следните цели:

    👁 Логистичен център "MLP-Чайка", използван за съхранение и сглобяване на далекобойни безпилотни летателни апарати на ВВС;

    👁 Складове "Транс-Логистик", съдържащи военни доставки;

    👁 Терминали "Нова Поща", използвани за военна логистика;

    👁 Логистичен център "Новус", където са се съхранявали безпилотни летателни апарати и техните компоненти;

    👁 Складове, принадлежащи на "Силпо Фууд", "Айс Логистик", Рабен и други, използвани за съхранение на оръжие;

    👁 Складов терминал "Розетка", съдържащ военни доставки;

    👁 Складове в логистичния център "Калиновка" в Киевска област.

    16:55 05.08.2026

  • 34 Хахахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    Що има още да чакат.

    Кучетата за ядене
    В Русия
    Няма толкова.

    16:55 05.08.2026

  • 35 Kaлпазанин

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "златен кенеф":

    То натюто фалира като укрия ,ресурси за ракети няма ,хора няма ,само джендъри

    16:56 05.08.2026

  • 36 оня с коня

    5 2 Отговор
    Уж Зеленски според русофилите щял да воюва до последния Укр. Войникпък се оказа че ПИЗДЮХИН вече свърши Русската редовна Армия,профукаи Чеченската войска,изтрепани бяха всички Затворници от Руските зандани,Мургави от Ю.Африка и Ю.Америка - тоже ги няма,Руските служби търсят като диви псета да мобилизират някой от улиците ама младите руснаци се разбягаха като пилци в Чужбина и кво правим сега?Ами теглим заем от Жива сила 5000 С.корейци- те свършиха,следва нов заем от 30 000,ама той е дългосрочен и засега ще пристигне само малка част!А иначе дядо Иван според Русофилските самораслеци е вече на Дунава но...пратил е само Снимка:)

    Коментиран от #39

    16:56 05.08.2026

  • 37 Копейка в шок

    6 1 Отговор
    Шокиран съм!!!!! Докъде я докара любимият ни вожд да опрем До гладните С.корейци.Ужас!!!!

    16:56 05.08.2026

  • 38 Българин

    4 0 Отговор
    А нас кво ни интересува блатната кочина?

    16:58 05.08.2026

  • 39 Убаво

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "оня с коня":

    В България толкова ли няма русодебили да се включат е помощ на карлика?

    17:00 05.08.2026

  • 40 хахаха

    2 2 Отговор
    е сега вече нато ще се засрами, ще си даде останалите ракети патриот и ще изпрати също 30 000 войници, ако успее да събере желаещи

    17:02 05.08.2026

  • 41 Пламен

    3 0 Отговор
    Каква стана тя...пета година, Киев за три дни и молби за помощ към северния кореец

    17:04 05.08.2026

  • 42 Извод:

    2 1 Отговор
    Могучая все по-малко разчита на себе си.
    Скапаняци!

    17:04 05.08.2026

  • 43 ВИДЯЛИ ЗАЩО Е МНОГОХОДОВ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "МАГУЧАЯ":

    ИЗМЕТАХА СКЛАДОВЕТЕ НА НАТУ И САМО С ФЪРЧИЛА ИЗКАТ ДА ПООЩИПЯТ МЕЧКАТА КОЯТО С ПОМОЩА НА БРАТСКИЯ КОРЕЙСКИ ЮМРУК В ЖИВА СИЛА ЩЕ РАЗМАЖЕ ФАШАГИТЕ ИЗТРЕПАЛИ В ОДЕСА 354 БЪЛГАРИ В ПРОФСЪЮЗНИЯ ДОМ

    17:05 05.08.2026

  • 44 ЧЕТЯЩ!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "СЮЛЕЙМАН":

    НИКЪДЕ НЯМА ТАКАВА МИСЪЛ НА ФИДЕЛ КАСТРО!!!

    Коментиран от #50, #52

    17:05 05.08.2026

  • 45 Ний ша Ва упрайм

    0 1 Отговор
    ракети, снаряди срещу нефт, уран, технология, суровини тука не важат хамериканските санкции

    17:07 05.08.2026

  • 46 Денацификация на нацисти фашисти

    0 1 Отговор
    Бандерол фашагите и еврофашагите биват избивани по план. Натювци също.

    17:08 05.08.2026

  • 47 Орк

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "БТР-56":

    Те нали са вече исползвали всички видове wunderwaffe засега, включително f16. И какво???

    17:10 05.08.2026

  • 48 Капейчо

    1 0 Отговор
    Гатов съм на всичко, само чичо Пу да спечели. Тате Капей се пропи от мъка.

    17:10 05.08.2026

  • 49 Путин

    0 0 Отговор
    се отказа да поставя срокове!

    17:12 05.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Просветен читател

    0 0 Отговор
    Ти си евро дебил и на тях им е забранено да четат Карл Маркс и Фидел Кастро. Тия книги са само за просветени! За дебилите само наставленията на мар шола фон!

    17:13 05.08.2026

  • 52 Просветен читател

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "ЧЕТЯЩ!":

    Ти си евро дебил и на тях им е забранено да четат Карл Маркс и Фидел Кастро. Тия книги са само за просветени! За дебилите само наставленията на мар шола фон!

    17:15 05.08.2026

  • 53 Глупости на търкалета

    0 0 Отговор
    От време на време Северна Корея им изпраща по някоя ракета от разработките си, за изпитание в реална обстановка и реакция срещу ПВО.
    И толкова.
    А колко военни изпращат за обучение и тренировки в Русия не му влиза в работата на зеления лузър, а и евролузърите.

    17:18 05.08.2026

  • 54 Ах ,ах

    0 0 Отговор
    Явно руснаците нещо много ,ама мноого са унищожили тези дни. Статия ,след статия срещу тях.
    Зе да пали самолетчето и при инператора. И това са преговори.

    17:18 05.08.2026

  • 55 А Зеленски

    0 0 Отговор
    оцелява, само на доставките от чужбина, но се кахъри за Русия и С.Корея..

    17:20 05.08.2026

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