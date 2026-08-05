Русия все повече разчита на Северна Корея за въоръжение и ракети

Руските въоръжени сили са станали силно зависими от доставките на отбранително оборудване от Северна Корея, като въпреки увеличеното производство на тактически балистични ракети в страната, вносът от Пхенян придобива все по-голямо значение за поддържането на руските сухопътни сили, съобщава MWM, предава Фокус.
Според информацията Русия разчита на севернокорейски доставки, включително на тактически балистични ракети. Украинското военно разузнаване твърди, че в западната част на Русия е започнало разполагане на севернокорейска ракетна част, с която Москва цели да засили балистичните удари срещу Украйна.
Представителят на Главното разузнавателно управление към Украинското министерство на отбраната Андрей Черняк заяви, че разполагането включва шест ракетни установки и до 120 балистични ракети. По думите му Северна Корея вече е доставила на Русия първоначална партида от 40 ракети с малък обсег KN-23 и KN-24, както и свързан с тях персонал.
Твърденията идват след информация от украински източници в края на юли, според която Пхенян е възобновил доставките на тактически балистични ракети за руските фронтови части, което е поредна стъпка в задълбочаващото се военно сътрудничество между двете държави.
Украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че Северна Корея се подготвя да изпрати до 30 000 допълнителни военнослужещи и персонал в Русия.
Ракетата KN-23 има значителни сходства с руската система „Искандер-М“, но според анализатори севернокорейската програма е разработила по-широк набор от варианти и използва по-разнообразни пускови установки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 златен кенеф
Коментиран от #14, #35
16:42 05.08.2026
2 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #20, #44
16:43 05.08.2026
3 СЮЛЕЙМАН
16:43 05.08.2026
4 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #7
16:43 05.08.2026
5 СЮЛЕЙМАН
16:43 05.08.2026
6 Иван
16:44 05.08.2026
7 Дръндрън
До коментар #4 от "СЮЛЕЙМАН":Добре де, щом сте избили почти всички Украинци, що още клечите пред Константиновка ?!
Що ТРидневната ви СВО продължава вече ПЕТ години ?!
Коментиран от #12, #25
16:46 05.08.2026
8 СЮЛЕЙМАН
16:46 05.08.2026
9 ООООО ЯКА КАРТЕЧНИЦАААААА
16:46 05.08.2026
10 Хасковски каунь
НАТО и барем още 20 държави си изпразниха складовете си с джапане за да съществувате още
Ама краят наближава
16:46 05.08.2026
11 Повече
16:47 05.08.2026
12 СЮЛЕЙМАН
До коментар #7 от "Дръндрън":Путин ясно обясни в началото на сво каква е целта. Ако не могеш го разбереш си е твой проблем
16:47 05.08.2026
13 МАГУЧАЯ
ЧЕ СА СКАПАНА ПАСМИНА
ОТ ПИЯНДУРНИЦИ
И ЗАТВОРНИЦИ.
ТОТАЛЕН ЛЕШ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ВЪРХОВНИЯТ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ
ПЪК
МНОГОХОДОВ КРЕ.ТЕН.
Коментиран от #43
16:48 05.08.2026
14 Ама
До коментар #1 от "златен кенеф":виж ги на картата!
16:48 05.08.2026
15 ФАКТ
16:48 05.08.2026
16 ФАКТ
16:49 05.08.2026
17 Биби
16:49 05.08.2026
18 Ким
16:49 05.08.2026
19 666666
16:49 05.08.2026
20 ФАКТ
До коментар #2 от "СЮЛЕЙМАН":слдващата ваина ще емегду мен и.. МЯКА ти
16:50 05.08.2026
21 Е, тя Украйна нали
Коментиран от #24
16:50 05.08.2026
22 Сатана Z
Слава на Русия и Северна Корея
Коментиран от #34
16:51 05.08.2026
23 Няма край руският позор
16:51 05.08.2026
24 За Украйна
До коментар #21 от "Е, тя Украйна нали":победа е,да не загуби!
16:51 05.08.2026
25 Руснаци
До коментар #7 от "Дръндрън":Константиновка е превзета от месец хахахах, те вече наполовина превземат дружовка, а падне ли тя почва финалната битка за Донбас с хахахах, по твойта логика укрите твърдят че са избили всеки ден по 2000 войници ама не виждам клипчета да са си върнали дори едно село хахахах, такъв погром който руските доброволци нанасят над укрите не съм виждал в нито една война
16:51 05.08.2026
26 А не бива
Една годна ракета годишно пролет не прави.
Пари на вятъра.
16:51 05.08.2026
27 Комара
16:52 05.08.2026
28 аz СВО Победа 81
Руските загуби на фронта за месец юли 2026 година.
42 680 .Не всички са убити!Има и ранени. .
16:54 05.08.2026
29 Разчита
16:54 05.08.2026
30 А КОРЕЙКАТА
НА КОГО РАЗЧИТА?
16 СКЛАДА ЗА 2 СЕДМИЦИ.
КОЙТО ПОДКРЕПЯ ДВИЖУХАТА
НА БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ
УБАВО НЯМА ДА ВИДИ.
16:54 05.08.2026
31 Поръчвате
16:54 05.08.2026
32 БТР-56
Коментиран от #47
16:54 05.08.2026
33 Сатана Z
Според украинските медии атаката е продължила няколко часа, докато противовъздушната отбрана е била практически неактивна.
Според руското Министерство на отбраната са били ударени следните цели:
👁 Логистичен център "MLP-Чайка", използван за съхранение и сглобяване на далекобойни безпилотни летателни апарати на ВВС;
👁 Складове "Транс-Логистик", съдържащи военни доставки;
👁 Терминали "Нова Поща", използвани за военна логистика;
👁 Логистичен център "Новус", където са се съхранявали безпилотни летателни апарати и техните компоненти;
👁 Складове, принадлежащи на "Силпо Фууд", "Айс Логистик", Рабен и други, използвани за съхранение на оръжие;
👁 Складов терминал "Розетка", съдържащ военни доставки;
👁 Складове в логистичния център "Калиновка" в Киевска област.
16:55 05.08.2026
34 Хахахахаха
До коментар #22 от "Сатана Z":Що има още да чакат.
Кучетата за ядене
В Русия
Няма толкова.
16:55 05.08.2026
35 Kaлпазанин
До коментар #1 от "златен кенеф":То натюто фалира като укрия ,ресурси за ракети няма ,хора няма ,само джендъри
16:56 05.08.2026
36 оня с коня
Коментиран от #39
16:56 05.08.2026
37 Копейка в шок
16:56 05.08.2026
38 Българин
16:58 05.08.2026
39 Убаво
До коментар #36 от "оня с коня":В България толкова ли няма русодебили да се включат е помощ на карлика?
17:00 05.08.2026
40 хахаха
17:02 05.08.2026
41 Пламен
17:04 05.08.2026
42 Извод:
Скапаняци!
17:04 05.08.2026
43 ВИДЯЛИ ЗАЩО Е МНОГОХОДОВ
До коментар #13 от "МАГУЧАЯ":ИЗМЕТАХА СКЛАДОВЕТЕ НА НАТУ И САМО С ФЪРЧИЛА ИЗКАТ ДА ПООЩИПЯТ МЕЧКАТА КОЯТО С ПОМОЩА НА БРАТСКИЯ КОРЕЙСКИ ЮМРУК В ЖИВА СИЛА ЩЕ РАЗМАЖЕ ФАШАГИТЕ ИЗТРЕПАЛИ В ОДЕСА 354 БЪЛГАРИ В ПРОФСЪЮЗНИЯ ДОМ
17:05 05.08.2026
44 ЧЕТЯЩ!
До коментар #2 от "СЮЛЕЙМАН":НИКЪДЕ НЯМА ТАКАВА МИСЪЛ НА ФИДЕЛ КАСТРО!!!
Коментиран от #50, #52
17:05 05.08.2026
45 Ний ша Ва упрайм
17:07 05.08.2026
46 Денацификация на нацисти фашисти
17:08 05.08.2026
47 Орк
До коментар #32 от "БТР-56":Те нали са вече исползвали всички видове wunderwaffe засега, включително f16. И какво???
17:10 05.08.2026
48 Капейчо
17:10 05.08.2026
49 Путин
17:12 05.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Просветен читател
17:13 05.08.2026
52 Просветен читател
До коментар #44 от "ЧЕТЯЩ!":Ти си евро дебил и на тях им е забранено да четат Карл Маркс и Фидел Кастро. Тия книги са само за просветени! За дебилите само наставленията на мар шола фон!
17:15 05.08.2026
53 Глупости на търкалета
И толкова.
А колко военни изпращат за обучение и тренировки в Русия не му влиза в работата на зеления лузър, а и евролузърите.
17:18 05.08.2026
54 Ах ,ах
Зе да пали самолетчето и при инператора. И това са преговори.
17:18 05.08.2026
55 А Зеленски
17:20 05.08.2026