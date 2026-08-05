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Унгария избира нов президент на 11 август

Унгария избира нов президент на 11 август

5 Август, 2026 16:56 582 7

  • унгария-
  • президент-
  • август

Изборът на президент е част от по-широката програма на премиера Петер Мадяр за реформиране на държавните институции.

Унгария избира нов президент на 11 август - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Управляващата в Унгария партия „Тиса“ предложи парламентът да избере нов държавен глава на 11 август, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на информация от официалния сайт на унгарския парламент, предава News.bg.

Изборът на президент е част от по-широката програма на премиера Петер Мадяр за реформиране на държавните институции. Според него смяната на държавния глава и изработването на нова конституция са ключови стъпки за ограничаване на влиянието, изградено по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан.

Президентският пост остана вакантен след предсрочното прекратяване на мандата на Тамаш Шуйок. Той първоначално отказа да подаде оставка по настояване на новото правителство, но парламентът, в който партия „Тиса“ разполага с конституционно мнозинство, прие промени в основния закон, с които мандатът му беше прекратен.

Шуйок впоследствие подписа поправките, но ги определи като злоупотреба с политическа власт. След влизането им в сила президентските му правомощия бяха прекратени.

Петер Мадяр защити решението с аргумента, че Шуйок е бил назначен по време на управлението на Виктор Орбан и не е действал като политически независим държавен глава.

От своя страна бившият президент и партията ФИДЕС на Орбан оспориха законността на процедурата и я определиха като политически мотивирана.


Унгария
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  • 1 Сатана Z

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    Както е тръгнАло, Петър Мадяр ще докара жълтопаветните маджари до просешка тояга и ще ровят в контейнерите като Софийските лумпени за манджа.

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  • 3 Варна 3

    1 1 Отговор
    Петер Мадяр (Петър Маджаров) ще издига предидент, т.е. президент от партия ТИСА.

    17:06 05.08.2026

  • 4 Мадяр -предателят

    5 1 Отговор
    Петер Мадяр - обикновен васал на англосаксонците , Израел и Турция .(Накратко -алианса ) С политически номера слага ярема на Унгария . Вече забрани обществените телевизии . Очаквах унгарците да му се противопоставят , но явно вече са зомбирани от западната пропаганда .

    17:08 05.08.2026

  • 5 ОРБАН ТЪПАНА

    0 0 Отговор
    КЪДЕ Е ?

    ЩЕ ПРАВИ ПРЕВРАТ ЛИ ?

    17:27 05.08.2026

  • 6 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН

    0 0 Отговор
    ЗВЪНИ ЛИ ОЩЕ
    НА
    ХЪЯРТО
    ДА МУ СНАСЯ
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    ИЛИ ВЕЧЕ НЯМА НУЖДА

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    17:29 05.08.2026

  • 7 Българин

    0 0 Отговор
    Ели ма чедо мое,защо не ми каза че днес сме 12.08.2026 г.,че на моя развален комп ми показва 05.08,пък то и президента вече избрали хуните,а я съм незналл

    18:06 05.08.2026

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