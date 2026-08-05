Унгария избира нов президент на 11 август

Управляващата в Унгария партия „Тиса“ предложи парламентът да избере нов държавен глава на 11 август, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на информация от официалния сайт на унгарския парламент, предава News.bg.

Изборът на президент е част от по-широката програма на премиера Петер Мадяр за реформиране на държавните институции. Според него смяната на държавния глава и изработването на нова конституция са ключови стъпки за ограничаване на влиянието, изградено по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан.

Президентският пост остана вакантен след предсрочното прекратяване на мандата на Тамаш Шуйок. Той първоначално отказа да подаде оставка по настояване на новото правителство, но парламентът, в който партия „Тиса“ разполага с конституционно мнозинство, прие промени в основния закон, с които мандатът му беше прекратен.

Шуйок впоследствие подписа поправките, но ги определи като злоупотреба с политическа власт. След влизането им в сила президентските му правомощия бяха прекратени.

Петер Мадяр защити решението с аргумента, че Шуйок е бил назначен по време на управлението на Виктор Орбан и не е действал като политически независим държавен глава.

От своя страна бившият президент и партията ФИДЕС на Орбан оспориха законността на процедурата и я определиха като политически мотивирана.