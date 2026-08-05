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Инцидент с дрон на летището в Лайпциг. Какво се знае?

Инцидент с дрон на летището в Лайпциг. Какво се знае?

5 Август, 2026 17:06 1 634 34

  • дронове-
  • лайпциг-
  • германия-
  • летище-
  • антонов

Модифициран дрон с “детонатор” е открит на летището в Лайпциг тази нощ. Въздушният трафик временно е бил преустановен.

Инцидент с дрон на летището в Лайпциг. Какво се знае? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Германската полиция разследва инцидент на летището в Лайпциг от тази нощ. Разследване на германските медии NDR, WDR и "Зюддойче Цайтунг" показва, че служители на летището са открили модифициран дрон, за който се предполага, че се е намирал в непосредствена близост до транспортен самолет "Антонов".

Поверителен полицейски доклад, с който журналистите са се запознали, съобщава, че към летателния апарат е било прикачено "неидентифицирано вещество” - най-вероятно става дума за експлозив. В доклада се казва още, че веществото имало "детонатор". Говорител на НАТО потвърди, че самолетът, до който се е намирал дронът, е бил украински. Първата информация за този инцидент дойде от германския таблоид "Билд". Извършена е контролирана експлозия от сапьори, за да бъде обезвреден дрона, а работата на летището временно е била спряна.

Самолет се е сблъскал с друг обект

Полицейският доклад съобщава още, че на летището е имало и още един инцидент, пише АРД. Товарен самолет, който не е могъл да кацне на летището в Лайпциг заради временно преустановената му работа, се е сблъскал с друг обект на няколкостотин метра височина в близост до летището. Самолетът е кацнал в Хановер, където полицията е установила, че на корпуса на самолета е нанесена щета.

Полицията на Долна Саксония класифицира случая като възможно престъпление срещу държавната сигурност, съобщава германската обществена медия. Говорител на DHL съобщи, че самолет се е сблъскал с "обект".

Летището в Лайпциг се счита за транспортен център за пренасяне военно оборудване, включително такова за Украйна. Само преди две години имаше друг сериозен инцидент на същото летище - в логистичен център на DHL пакет, предназначен за Великобритания, се възпламени. Разследването установи, че става дума за операция на руските спецслужби. В Литва в момента тече съдебен процес срещу петима души, обвинени, че са членове на предполагаема саботажна мрежа, извършвала тези престъпления.

Все повече инциденти с дронове

От началото на руската агресивна война срещу Украйна и в Германия се наблюдават все повече инциденти с дронове, както и се увеличават случаите на шпионаж срещу критична инфраструктура и военни обекти. Само през първата половина на годината Германската служба за контрол на въздушното движение регистрира 145 случая на прекъсване на работата на и около германските летища, причинени от неразрешени полети с дронове. В повечето случаи властите не успяват да установят самоличността на пилотите на дроновете.

През юли в Бавария беше задържан 37-годишен молдовец, заподозрян, че е шпионирал оръжейно предприятие с дрон. Мъжът е бил арестуван след сигнали от граждани, докато се е намирал в близост до територията на фирмата. Главната прокуратура в Мюнхен води разследване, а според източници от службите за сигурност заподозряният вероятно е действал по поръчка на руските служби.

Автори: Йорг Дил (WDR) | Флориан Фладе (WDR) | Роман Лебергер (WDR)


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    33 3 Отговор
    Немците много обичат да си играят на война.Това стана.

    17:08 05.08.2026

  • 2 Рашките не могат ли да печелят

    6 30 Отговор
    честно? Поне веднъж.
    Ей тъй, за имидж.

    Коментиран от #6, #28

    17:10 05.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кагебейци,

    4 18 Отговор
    сър. Нищо ново.

    17:12 05.08.2026

  • 6 Путин многоходовия

    2 16 Отговор

    До коментар #2 от "Рашките не могат ли да печелят":

    Сорос ни каза да сме "многоходови" и ще ме остави още да трепя орки и да трупа ммилиарди, ако съм "многоходов"

    Коментиран от #22

    17:12 05.08.2026

  • 7 Българин

    16 2 Отговор
    Руски е,има сърп и чук,а ние ще сме наковалнята

    17:15 05.08.2026

  • 8 Само,

    20 2 Отговор
    че Осрайна НЯМА Антонов.

    17:15 05.08.2026

  • 9 Само

    29 2 Отговор
    Докато четеш: "вещество, вероятно, предполага се" , никакви факти. Някакво вещество по самолет, препикан от бездомно куче , залепнала муха на него идентифицирана като детонатор... И накрая вечния виновник - руснаците, които даже нямат достъп до ЕС, но някак си са се оказали на летище за военни товари! Охраната на летището или по границите на ЕС ли са некадърни или всичко е една измислица?

    17:16 05.08.2026

  • 10 Путин

    5 14 Отговор
    Нека си летят самолетоте... ние пак ще ги бием украинците ахаххаа.

    Вие ватите ще ги биете, де. Аз съм в бункерчето. Тук е спокойно, аз на фронта не съм стъпвал от началото на 3-дневната ахахахха

    17:16 05.08.2026

  • 11 ФАКТ

    3 21 Отговор
    Пуслер е злокачествен тумор за Бензиностанцията и нейн подмолен разрушител.

    Коментиран от #19

    17:18 05.08.2026

  • 12 Остър ум

    2 18 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Акълът на Путин е като на Роналдо и Мбапе. Даже като на Гонзо

    Коментиран от #14

    17:20 05.08.2026

  • 13 Янко

    11 2 Отговор
    Ако дрона е бил с червена глава значи е руски

    17:22 05.08.2026

  • 14 Но за

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Остър ум":

    разлика от теб те не си изкарват парите, като анонимни ботове

    17:22 05.08.2026

  • 15 Ама

    16 1 Отговор
    дойчезеле не са ли видяли Путин как се крие зад оградата на летището и управлява дронът ?!

    17:22 05.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лопата Орешник

    11 3 Отговор
    И пак мисирки в еуфория, все едно на някой му пука какво се знае! Знае се , че едни хора се бъзикат с Русия и няма да спят спокойно никога!

    17:23 05.08.2026

  • 18 Шерлок Холмс

    10 0 Отговор
    Елементарно е.
    Сега ще обявят Алтернативата за терористическа и готово.

    Като 1923 година. Кой запали Райхстага?

    17:26 05.08.2026

  • 19 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "ФАКТ":

    да ти се връща двойно

    17:26 05.08.2026

  • 20 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Няма какво да го мислите веднага да се задейства ЧЛЕН 5ти.Циркаджии

    17:28 05.08.2026

  • 21 Очото

    2 4 Отговор
    Кремльовски терористи?

    17:29 05.08.2026

  • 22 Щом казваш

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Путин многоходовия":

    Изглежда разбираш от тези "неща".. навътре си.. в нещата..

    17:31 05.08.2026

  • 23 Тити на Кака

    8 0 Отговор
    Много интересно е, че украинският самолет е визуализиран като машина на компанията "Volga-Dnepr Airlines", която наистина оперира със самолети Ан-124 "Руслан" и е 100% руска.
    Това е нивото в зелника на Дойчето🤣🤣🤣

    Коментиран от #26, #27

    17:31 05.08.2026

  • 24 Дудов

    9 3 Отговор
    Поредната тъпотия на тъпи мозъци. Украинските тъ пунгери не осъзнават колко лесно е да им се видят мискинлъците. Дано скоро да им закрият западналата държава

    17:32 05.08.2026

  • 25 Тестват

    0 0 Отговор
    новите руски войски!

    17:33 05.08.2026

  • 26 От кога

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тити на Кака":

    руски самолети в ЕС ?

    17:35 05.08.2026

  • 27 Знамето

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тити на Кака":

    На опашката казва всичко 🤣

    17:36 05.08.2026

  • 28 могат си рашките..

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рашките не могат ли да печелят":

    А теб май ти стягат прашките..?

    17:42 05.08.2026

  • 29 ФЛАГМАН ЛЪЖЕЦА

    4 0 Отговор
    ВИЖДА СЕ ЯСНО, ЧЕ САМОЛЕТЪТ Е РУСКИ, А ТАКИВА НА ЛЕТИЩЕТО ИМА ОЩЕ НЯКОЛКО КОИТО СТОЯТ ОТДАВНА, ЗАДЪРЖАНИ ОТ ГЕРМАНИЯ !!! ТАКА,ЧЕ НЕ ЛЪЖЕТЕ ХОРАТА.

    17:44 05.08.2026

  • 30 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Нищо не се знае ,руски е

    17:49 05.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ТЪполев

    3 0 Отговор
    Украинските самолети Ан-124 „Руслан“, оперирани от държавната авиокомпания Antonov Airlines, в момента се базират на Летище Лайпциг/Хале (LEJ) в Германия. Нормално е бандерките да импровизират провокация

    18:03 05.08.2026

  • 33 ТЪполев

    3 0 Отговор
    За снимката ...ми толкова си могат тука и Долче Зеле

    18:05 05.08.2026

  • 34 Соломон

    2 0 Отговор
    Знае се, че нищо не се знае! И да се знае, се трае!!!

    18:32 05.08.2026

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