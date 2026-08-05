Инцидент с дрон на летището в Лайпциг. Какво се знае?

Германската полиция разследва инцидент на летището в Лайпциг от тази нощ. Разследване на германските медии NDR, WDR и "Зюддойче Цайтунг" показва, че служители на летището са открили модифициран дрон, за който се предполага, че се е намирал в непосредствена близост до транспортен самолет "Антонов".
Поверителен полицейски доклад, с който журналистите са се запознали, съобщава, че към летателния апарат е било прикачено "неидентифицирано вещество” - най-вероятно става дума за експлозив. В доклада се казва още, че веществото имало "детонатор". Говорител на НАТО потвърди, че самолетът, до който се е намирал дронът, е бил украински. Първата информация за този инцидент дойде от германския таблоид "Билд". Извършена е контролирана експлозия от сапьори, за да бъде обезвреден дрона, а работата на летището временно е била спряна.
Самолет се е сблъскал с друг обект
Полицейският доклад съобщава още, че на летището е имало и още един инцидент, пише АРД. Товарен самолет, който не е могъл да кацне на летището в Лайпциг заради временно преустановената му работа, се е сблъскал с друг обект на няколкостотин метра височина в близост до летището. Самолетът е кацнал в Хановер, където полицията е установила, че на корпуса на самолета е нанесена щета.
Полицията на Долна Саксония класифицира случая като възможно престъпление срещу държавната сигурност, съобщава германската обществена медия. Говорител на DHL съобщи, че самолет се е сблъскал с "обект".
Летището в Лайпциг се счита за транспортен център за пренасяне военно оборудване, включително такова за Украйна. Само преди две години имаше друг сериозен инцидент на същото летище - в логистичен център на DHL пакет, предназначен за Великобритания, се възпламени. Разследването установи, че става дума за операция на руските спецслужби. В Литва в момента тече съдебен процес срещу петима души, обвинени, че са членове на предполагаема саботажна мрежа, извършвала тези престъпления.
Все повече инциденти с дронове
От началото на руската агресивна война срещу Украйна и в Германия се наблюдават все повече инциденти с дронове, както и се увеличават случаите на шпионаж срещу критична инфраструктура и военни обекти. Само през първата половина на годината Германската служба за контрол на въздушното движение регистрира 145 случая на прекъсване на работата на и около германските летища, причинени от неразрешени полети с дронове. В повечето случаи властите не успяват да установят самоличността на пилотите на дроновете.
През юли в Бавария беше задържан 37-годишен молдовец, заподозрян, че е шпионирал оръжейно предприятие с дрон. Мъжът е бил арестуван след сигнали от граждани, докато се е намирал в близост до територията на фирмата. Главната прокуратура в Мюнхен води разследване, а според източници от службите за сигурност заподозряният вероятно е действал по поръчка на руските служби.
Автори: Йорг Дил (WDR) | Флориан Фладе (WDR) | Роман Лебергер (WDR)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
17:08 05.08.2026
2 Рашките не могат ли да печелят
Ей тъй, за имидж.
Коментиран от #6, #28
17:10 05.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кагебейци,
17:12 05.08.2026
6 Путин многоходовия
До коментар #2 от "Рашките не могат ли да печелят":Сорос ни каза да сме "многоходови" и ще ме остави още да трепя орки и да трупа ммилиарди, ако съм "многоходов"
Коментиран от #22
17:12 05.08.2026
7 Българин
17:15 05.08.2026
8 Само,
17:15 05.08.2026
9 Само
17:16 05.08.2026
10 Путин
Вие ватите ще ги биете, де. Аз съм в бункерчето. Тук е спокойно, аз на фронта не съм стъпвал от началото на 3-дневната ахахахха
17:16 05.08.2026
11 ФАКТ
Коментиран от #19
17:18 05.08.2026
12 Остър ум
До коментар #3 от "Путин":Акълът на Путин е като на Роналдо и Мбапе. Даже като на Гонзо
Коментиран от #14
17:20 05.08.2026
13 Янко
17:22 05.08.2026
14 Но за
До коментар #12 от "Остър ум":разлика от теб те не си изкарват парите, като анонимни ботове
17:22 05.08.2026
15 Ама
17:22 05.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Лопата Орешник
17:23 05.08.2026
18 Шерлок Холмс
Сега ще обявят Алтернативата за терористическа и готово.
Като 1923 година. Кой запали Райхстага?
17:26 05.08.2026
19 оня с коня
До коментар #11 от "ФАКТ":да ти се връща двойно
17:26 05.08.2026
20 И Киев е Руски
17:28 05.08.2026
21 Очото
17:29 05.08.2026
22 Щом казваш
До коментар #6 от "Путин многоходовия":Изглежда разбираш от тези "неща".. навътре си.. в нещата..
17:31 05.08.2026
23 Тити на Кака
Това е нивото в зелника на Дойчето🤣🤣🤣
Коментиран от #26, #27
17:31 05.08.2026
24 Дудов
17:32 05.08.2026
25 Тестват
17:33 05.08.2026
26 От кога
До коментар #23 от "Тити на Кака":руски самолети в ЕС ?
17:35 05.08.2026
27 Знамето
До коментар #23 от "Тити на Кака":На опашката казва всичко 🤣
17:36 05.08.2026
28 могат си рашките..
До коментар #2 от "Рашките не могат ли да печелят":А теб май ти стягат прашките..?
17:42 05.08.2026
29 ФЛАГМАН ЛЪЖЕЦА
17:44 05.08.2026
30 Kaлпазанин
17:49 05.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ТЪполев
18:03 05.08.2026
33 ТЪполев
18:05 05.08.2026
34 Соломон
18:32 05.08.2026