Инцидент с дрон на летището в Лайпциг. Какво се знае?

Германската полиция разследва инцидент на летището в Лайпциг от тази нощ. Разследване на германските медии NDR, WDR и "Зюддойче Цайтунг" показва, че служители на летището са открили модифициран дрон, за който се предполага, че се е намирал в непосредствена близост до транспортен самолет "Антонов".

Поверителен полицейски доклад, с който журналистите са се запознали, съобщава, че към летателния апарат е било прикачено "неидентифицирано вещество” - най-вероятно става дума за експлозив. В доклада се казва още, че веществото имало "детонатор". Говорител на НАТО потвърди, че самолетът, до който се е намирал дронът, е бил украински. Първата информация за този инцидент дойде от германския таблоид "Билд". Извършена е контролирана експлозия от сапьори, за да бъде обезвреден дрона, а работата на летището временно е била спряна.

Самолет се е сблъскал с друг обект

Полицейският доклад съобщава още, че на летището е имало и още един инцидент, пише АРД. Товарен самолет, който не е могъл да кацне на летището в Лайпциг заради временно преустановената му работа, се е сблъскал с друг обект на няколкостотин метра височина в близост до летището. Самолетът е кацнал в Хановер, където полицията е установила, че на корпуса на самолета е нанесена щета.

Полицията на Долна Саксония класифицира случая като възможно престъпление срещу държавната сигурност, съобщава германската обществена медия. Говорител на DHL съобщи, че самолет се е сблъскал с "обект".

Летището в Лайпциг се счита за транспортен център за пренасяне военно оборудване, включително такова за Украйна. Само преди две години имаше друг сериозен инцидент на същото летище - в логистичен център на DHL пакет, предназначен за Великобритания, се възпламени. Разследването установи, че става дума за операция на руските спецслужби. В Литва в момента тече съдебен процес срещу петима души, обвинени, че са членове на предполагаема саботажна мрежа, извършвала тези престъпления.

Все повече инциденти с дронове

От началото на руската агресивна война срещу Украйна и в Германия се наблюдават все повече инциденти с дронове, както и се увеличават случаите на шпионаж срещу критична инфраструктура и военни обекти. Само през първата половина на годината Германската служба за контрол на въздушното движение регистрира 145 случая на прекъсване на работата на и около германските летища, причинени от неразрешени полети с дронове. В повечето случаи властите не успяват да установят самоличността на пилотите на дроновете.

През юли в Бавария беше задържан 37-годишен молдовец, заподозрян, че е шпионирал оръжейно предприятие с дрон. Мъжът е бил арестуван след сигнали от граждани, докато се е намирал в близост до територията на фирмата. Главната прокуратура в Мюнхен води разследване, а според източници от службите за сигурност заподозряният вероятно е действал по поръчка на руските служби.

Автори: Йорг Дил (WDR) | Флориан Фладе (WDR) | Роман Лебергер (WDR)