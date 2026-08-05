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Правителството засече неоторизиран достъп до административни мрежи

Правителството засече неоторизиран достъп до административни мрежи

5 Август, 2026 17:02 1 450 28

  • хакер-
  • правителство-
  • пробив-
  • данни

Събраните към момента данни сочат са дългогодишна активност

Правителството засече неоторизиран достъп до административни мрежи - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правителство е установило неоторизиран достъп, който засяга определени административни мрежи. Проблемът е открит при работата по внедряването на нова национална система за киберсигурност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

Провежда се мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на неоторизираната дейност. Събраните към момента данни сочат са дългогодишна активност, уточни news.bg.

Същевременно се извършва и всеобхватна координирана работа на институциите по укрепване на цифровата защита и гарантиране на сигурността на националната цифрова среда.

МИДТ посочва още, че ще предостави допълнителна информация, когато разполага с нови установени факти по случая. Граждани, институции и организации с конкретни въпроси могат да се обръщат към министерството чрез имейл адрес [email protected].


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    ДАНС събира компромати за всички.

    Коментиран от #6, #26

    17:04 05.08.2026

  • 2 Достъпа !

    14 2 Отговор
    Сигурно Е !

    Вътрешен !

    Представя Се За Външен !

    17:08 05.08.2026

  • 3 Я Ги Друснете !

    3 0 Отговор
    Малко !

    17:15 05.08.2026

  • 4 А дали въобще има

    12 3 Отговор
    "административни мрежи" а? Или просто дрънкаме глупости

    17:16 05.08.2026

  • 5 Тече отвсякъде

    13 2 Отговор
    Върви разследване, но решили да информират какво са открили до момента. Абсолютни Мало умници

    17:21 05.08.2026

  • 6 Нищо ново

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Идеално го знам.Бъргарските служби използват Пегасус,преодолява всякакви антивирусни програми.Други държави също го използват.Службите управляват държава като България.

    17:26 05.08.2026

  • 7 Луд путинец

    2 4 Отговор
    умора няма.

    17:27 05.08.2026

  • 8 досега радев не иска

    1 2 Отговор
    да спре монопола на монополистите и повече няма да е на власт

    17:30 05.08.2026

  • 9 Мунчо

    3 4 Отговор
    предаде избирателите си и продаде България. Оставка и съд за некадърните престъпници.

    Коментиран от #25

    17:31 05.08.2026

  • 10 Кви административни мрежи бре

    16 1 Отговор
    Ти не можеш едно удостоверение за наследници дори да си изкараш и трябва да се разкарваш на 300 километра по адреса на починалия и тук ни дрънкат глупости за мрежи и пръдни.. Боже опази и ако трябва нещо от поземлени комисии копия да си извадиш ..... а пък що информация просто липсва в имотният регистър идея си нямате щото тъпунгерите не са я въвели служебно

    Коментиран от #14

    17:33 05.08.2026

  • 11 да излезе гълаба

    3 2 Отговор
    и да каже по колко разделиха с муньо за боташ и кога ще започват да борят мафията и кога ще започват да спират кражбите нали обещаха нов различен модел???

    17:38 05.08.2026

  • 12 Не думайте

    5 0 Отговор
    "Правителството засече..." Кой бре? Кой от правителството ?

    Коментиран от #13, #17

    17:39 05.08.2026

  • 13 мистър кеш

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Не думайте":

    как кой?

    17:39 05.08.2026

  • 14 Хайде да допълня

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кви административни мрежи бре":

    Вадиш някакъв хартиен документ, щото няма електронен от една служба или кметство и я прилагаш за да извадиш друг хартиен документ в същата служба или кметство.
    Страхотна иновация и дигитализация!

    17:42 05.08.2026

  • 15 крайно време беше

    4 0 Отговор
    правителството да засече нещо
    по-голямо от голяма муха

    17:43 05.08.2026

  • 16 Кво стана сега

    4 0 Отговор
    Пак ли се "бъгна" имотният регистър? А ? Пак ли дарения ще се превърнат в покупко-продажби? .. да не изчезнат изведнъж уния 411 имота на министърчето ?

    17:43 05.08.2026

  • 17 То правителството

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Не думайте":

    отдавна е засекло, тъпче на едно място

    17:44 05.08.2026

  • 18 Кадастъра във Варна не го ли доказва

    3 0 Отговор
    Или сме със специални потребности там в МС?

    17:48 05.08.2026

  • 19 мдаа

    4 0 Отговор
    А искат да въвеждат дигитално евро и електронно гласуване. Интересно ще стане като се събуди човек с празна дигитална сметка или с правителство на партия, която до момента не е минавала 1% от вота. Колкото по-дигитален става животът ни, толкова по несигурен е той.

    17:51 05.08.2026

  • 20 Дзак

    2 0 Отговор
    Добре че не са дали да се свързваме по Тик Ток!

    17:52 05.08.2026

  • 21 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Като знаем какви плащачи са в държавата, представете си какви специалисти работят в кибер сферата! Разграден двор е меко казано. Най вероятно всеки който има нужда от информация влиза и си я взима!

    17:57 05.08.2026

  • 22 Троян

    2 0 Отговор
    Всеки долу, горе, грамотен хакер знае как да влези във тъмната мрежа. Там пробвайте. Хах.

    Коментиран от #24

    18:03 05.08.2026

  • 23 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Питам ???? Защо в статиите с фотото на евреина Вигенин ,не може да се коментира

    Коментиран от #27

    18:07 05.08.2026

  • 24 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Троян":

    Даже се знае кой е хакера!

    18:12 05.08.2026

  • 25 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мунчо":

    Кой те тресна в тъпата Розова тиква бе гьотверен?

    18:38 05.08.2026

  • 26 ФБР

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не събира....

    18:39 05.08.2026

  • 27 защото

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Kaлпазанин":

    не иска да си припомня мнението на всички останали освен него докато си въобразява че е нещо

    18:39 05.08.2026

  • 28 Това Ми Хареса !

    1 0 Отговор
    Няма Държавата !

    Да Мародерства !

    Само Мен !

    Ха Да Видим !

    Дали Това И Хареса ?

    18:51 05.08.2026

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