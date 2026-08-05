Правителството засече неоторизиран достъп до административни мрежи

Правителство е установило неоторизиран достъп, който засяга определени административни мрежи. Проблемът е открит при работата по внедряването на нова национална система за киберсигурност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).
Провежда се мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на неоторизираната дейност. Събраните към момента данни сочат са дългогодишна активност, уточни news.bg.
Същевременно се извършва и всеобхватна координирана работа на институциите по укрепване на цифровата защита и гарантиране на сигурността на националната цифрова среда.
МИДТ посочва още, че ще предостави допълнителна информация, когато разполага с нови установени факти по случая. Граждани, институции и организации с конкретни въпроси могат да се обръщат към министерството чрез имейл адрес [email protected].
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #26
17:04 05.08.2026
2 Достъпа !
Вътрешен !
Представя Се За Външен !
17:08 05.08.2026
3 Я Ги Друснете !
17:15 05.08.2026
4 А дали въобще има
17:16 05.08.2026
5 Тече отвсякъде
17:21 05.08.2026
6 Нищо ново
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Идеално го знам.Бъргарските служби използват Пегасус,преодолява всякакви антивирусни програми.Други държави също го използват.Службите управляват държава като България.
17:26 05.08.2026
7 Луд путинец
17:27 05.08.2026
8 досега радев не иска
17:30 05.08.2026
9 Мунчо
Коментиран от #25
17:31 05.08.2026
10 Кви административни мрежи бре
Коментиран от #14
17:33 05.08.2026
11 да излезе гълаба
17:38 05.08.2026
12 Не думайте
Коментиран от #13, #17
17:39 05.08.2026
13 мистър кеш
До коментар #12 от "Не думайте":как кой?
17:39 05.08.2026
14 Хайде да допълня
До коментар #10 от "Кви административни мрежи бре":Вадиш някакъв хартиен документ, щото няма електронен от една служба или кметство и я прилагаш за да извадиш друг хартиен документ в същата служба или кметство.
Страхотна иновация и дигитализация!
17:42 05.08.2026
15 крайно време беше
по-голямо от голяма муха
17:43 05.08.2026
16 Кво стана сега
17:43 05.08.2026
17 То правителството
До коментар #12 от "Не думайте":отдавна е засекло, тъпче на едно място
17:44 05.08.2026
18 Кадастъра във Варна не го ли доказва
17:48 05.08.2026
19 мдаа
17:51 05.08.2026
20 Дзак
17:52 05.08.2026
21 Лопата Орешник
17:57 05.08.2026
22 Троян
Коментиран от #24
18:03 05.08.2026
23 Kaлпазанин
Коментиран от #27
18:07 05.08.2026
24 Дзак
До коментар #22 от "Троян":Даже се знае кой е хакера!
18:12 05.08.2026
25 Ха ХаХа
До коментар #9 от "Мунчо":Кой те тресна в тъпата Розова тиква бе гьотверен?
18:38 05.08.2026
26 ФБР
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не събира....
18:39 05.08.2026
27 защото
До коментар #23 от "Kaлпазанин":не иска да си припомня мнението на всички останали освен него докато си въобразява че е нещо
18:39 05.08.2026
28 Това Ми Хареса !
Да Мародерства !
Само Мен !
Ха Да Видим !
Дали Това И Хареса ?
18:51 05.08.2026