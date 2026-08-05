Правителството засече неоторизиран достъп до административни мрежи

Правителство е установило неоторизиран достъп, който засяга определени административни мрежи. Проблемът е открит при работата по внедряването на нова национална система за киберсигурност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

Провежда се мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на неоторизираната дейност. Събраните към момента данни сочат са дългогодишна активност, уточни news.bg.

Същевременно се извършва и всеобхватна координирана работа на институциите по укрепване на цифровата защита и гарантиране на сигурността на националната цифрова среда.

МИДТ посочва още, че ще предостави допълнителна информация, когато разполага с нови установени факти по случая. Граждани, институции и организации с конкретни въпроси могат да се обръщат към министерството чрез имейл адрес [email protected].