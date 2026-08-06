Сияна и Стоянов от Big Brother се разделиха

Сияна Славова и Стефан Стоянов, част от последния сезон на Big Brother, се разделиха.
Това разкриха близки до бившата вече двойка пред „Телеграф“. Двамата вече не се следват в социалните мрежи и са изтрили всичките си общи снимки и клипове, с които радваха своите фенове.
Почитателите на Сияна и Стоянов са разочаровани от раздялата, тъй като двамата се превърнаха в една от любимите двойки със забавното съдържание, което споделяха в мрежата ежедневно. Към момента Стефан е с приятели на морето, където снимат клипове, а в тяхната компания е и певицата Диона. Сияна пък също прекарва времето си по женски с друга риалити звезда – Симона Манолова от предаването Hell’s Kitchen.
Любовната искра между мачото и красавицата пламна в Къщата на Големия брат. В началото на годината Сияна се обясни в любов на Стефан и написа в Инстаграм: „Господ ми изпрати теб – най-голямата ми любов. След всички неволи, които преживях, ти ме събра отново. Ти ми даде любов, която е най-ценното нещо, което някога съм получавала. Благодаря на Господ и на теб, че те има“.
Това не е първа раздяла за брадърите, които много се ревнуваха един друг. Феновете се надяват скоро двамата отново да се съберат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Директора👨✈️
13:04 06.08.2026
2 Цеко
Коментиран от #7, #9
13:07 06.08.2026
3 урко
13:07 06.08.2026
4 Хората
13:13 06.08.2026
5 Лопата Орешник
13:17 06.08.2026
6 ха ха Хо
13:19 06.08.2026
7 Да , и тя
До коментар #2 от "Цеко":била красавица 🤔 .
13:22 06.08.2026
8 Анонимен
13:34 06.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ШЕФА
14:33 06.08.2026
12 в кратце
14:54 06.08.2026
13 ТААА СААМО В УСТАТАША Я ПЕРА
18:31 06.08.2026