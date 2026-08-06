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Сияна и Стоянов от Big Brother се разделиха

Сияна и Стоянов от Big Brother се разделиха

6 Август, 2026 12:58 1 711 13

  • двойка-
  • риалити-
  • биг брадър-
  • раздяла-
  • сияна славова-
  • стефан стоянов

Двойката, която се залюби в Къщата на големия брат, е премахнала всички следи от връзката си онлайн

Сияна и Стоянов от Big Brother се разделиха - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сияна Славова и Стефан Стоянов, част от последния сезон на Big Brother, се разделиха.

Това разкриха близки до бившата вече двойка пред „Телеграф“. Двамата вече не се следват в социалните мрежи и са изтрили всичките си общи снимки и клипове, с които радваха своите фенове.

Почитателите на Сияна и Стоянов са разочаровани от раздялата, тъй като двамата се превърнаха в една от любимите двойки със забавното съдържание, което споделяха в мрежата ежедневно. Към момента Стефан е с приятели на морето, където снимат клипове, а в тяхната компания е и певицата Диона. Сияна пък също прекарва времето си по женски с друга риалити звезда – Симона Манолова от предаването Hell’s Kitchen.

Любовната искра между мачото и красавицата пламна в Къщата на Големия брат. В началото на годината Сияна се обясни в любов на Стефан и написа в Инстаграм: „Господ ми изпрати теб – най-голямата ми любов. След всички неволи, които преживях, ти ме събра отново. Ти ми даде любов, която е най-ценното нещо, което някога съм получавала. Благодаря на Господ и на теб, че те има“.

Това не е първа раздяла за брадърите, които много се ревнуваха един друг. Феновете се надяват скоро двамата отново да се съберат.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    19 0 Отговор
    Марийче, намери си нормална работа!

    13:04 06.08.2026

  • 2 Цеко

    24 1 Отговор
    Стоянов бил "мачо", ахахаха! Тоя ако беше в казармата, щеше да е булка на ротата...

    Коментиран от #7, #9

    13:07 06.08.2026

  • 3 урко

    22 0 Отговор
    Пратете новината и към CNN, сигурно ще я пуснат в централната емисия

    13:07 06.08.2026

  • 4 Хората

    11 0 Отговор
    Които се обичат, не се разделят лесно! А тези които правят от любовта шоу, никога не са се обичали!

    13:13 06.08.2026

  • 5 Лопата Орешник

    4 1 Отговор
    Е изкараха известно време! Ако беше само за шоуто щеше да се случи доста по рано. Опитали са, не станало! Случва се на безброй двойки!

    13:17 06.08.2026

  • 6 ха ха Хо

    15 0 Отговор
    С какви глупости само занимавате аудиторията.

    13:19 06.08.2026

  • 7 Да , и тя

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Цеко":

    била красавица 🤔 .

    13:22 06.08.2026

  • 8 Анонимен

    13 0 Отговор
    Време е за лятна отпуска на сайта. Починете си, че вече съвсем се побъркахте. Как може да ни занимавате с това?

    13:34 06.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Тия пък плъхове кои са ?

    14:33 06.08.2026

  • 12 в кратце

    2 0 Отговор
    4-тия,Прав си,точно така е,правилно написано! Любовта между обичащите се хора е мощна! Дълбоко съм съгласен с мнението ти.

    14:54 06.08.2026

  • 13 ТААА СААМО В УСТАТАША Я ПЕРА

    0 0 Отговор
    ГЛЕЙ КВО УСТИЩЕ...ЯКООООО

    18:31 06.08.2026