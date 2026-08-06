Италия обяви червен код за опасни горещини в цялата страна

Италианското правителство издаде най-високата степен на предупреждение за горещо време - червен код - за всички 27 големи града, наблюдавани от Министерството на здравеопазването. Причината са продължаващите екстремни температури, които в много райони надхвърлят 35 градуса по Целзий, съобщи ДПА, цитирана от БТА.
Червен код се обявява, когато високите температури се комбинират с повишена влажност и създават сериозен риск за здравето не само на възрастни хора и уязвими групи, но и на здрави и физически активни граждани.
Предупреждението обхваща цялата страна - от северния град Болцано в Южен Тирол до Палермо на остров Сицилия. В редица населени места се очакват температури над 35 градуса, а за Флоренция и Рим прогнозите са за стойности над 40 градуса.
Продължителните горещини и сушата вече оказват влияние върху водните ресурси на Италия. Нивото на река По - най-дългата река в страната - е значително по-ниско от обичайното за този период от годината. Езерото Маджоре в Северна Италия също се приближава до исторически ниски стойности.
По адриатическото крайбрежие в северната част на страната температурите надхвърлиха 30 градуса, а метеоролозите предупреждават, че горещата вълна ще продължи до средата на август.
Очаква се известно понижение на температурите в северните райони още в петък, но екстремните условия ще останат в сила в голяма част от Италия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
12:54 06.08.2026
2 Банален
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не ти ли омръзна една и съща глупост да пишеш ?Не е само това причината .
12:56 06.08.2026
3 Проф. Фелация Удрикалинкова
13:02 06.08.2026