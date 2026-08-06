Италия обяви червен код за опасни горещини в цялата страна

Италианското правителство издаде най-високата степен на предупреждение за горещо време - червен код - за всички 27 големи града, наблюдавани от Министерството на здравеопазването. Причината са продължаващите екстремни температури, които в много райони надхвърлят 35 градуса по Целзий, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Червен код се обявява, когато високите температури се комбинират с повишена влажност и създават сериозен риск за здравето не само на възрастни хора и уязвими групи, но и на здрави и физически активни граждани.

Предупреждението обхваща цялата страна - от северния град Болцано в Южен Тирол до Палермо на остров Сицилия. В редица населени места се очакват температури над 35 градуса, а за Флоренция и Рим прогнозите са за стойности над 40 градуса.

Продължителните горещини и сушата вече оказват влияние върху водните ресурси на Италия. Нивото на река По - най-дългата река в страната - е значително по-ниско от обичайното за този период от годината. Езерото Маджоре в Северна Италия също се приближава до исторически ниски стойности.

По адриатическото крайбрежие в северната част на страната температурите надхвърлиха 30 градуса, а метеоролозите предупреждават, че горещата вълна ще продължи до средата на август.

Очаква се известно понижение на температурите в северните райони още в петък, но екстремните условия ще останат в сила в голяма част от Италия.