Агентите с изкуствен интелект (ИИ) на OpenAI са започнали да комуникират помежду си чрез форуми и са обединили сили, за да избягат от защитена тестова среда, преди да атакуват платформата за машинно обучение Hugging Face, съобщи аг. Bloomberg.
Моделите с ИИ са се опитвали да избягат от тестовата среда от май, когато екипът на OpenAI е дал на агентите задача, която не са могли да решат без достъп до интернет. Ботовете е трябвало да решат проблема, използвайки Excel файлове, съдържащи връзки към Google Drive. Без достъп до интернет файловете са били недостъпни.
Агент с ИИ, изправен пред предизвикателство, се е обърнал към други ботове за помощ. Заедно агентите са открили уязвимост, която им е позволила да получат достъп до интернет. Разработчиците са осуетили първоначалния опит, но по-късно агентите са успели да избягат отново от тестовата среда, което е довело до атаката срещу Hugging Face през юли.
В средата на юли стартъпът Hugging Face, който позволява на създателите на AI модели и продукти, базирани на тях, да споделят данни и да променят работата си въз основа на тях, съобщи за неоторизирано проникване в системите си. На 22 юли OpenAI съобщи, че атаката е извършена от нейните AI модели, които по време на тестване са успели да „избягат“ от вътрешна, изолирана система в интернет и са търсили отговори на тестови въпроси в базите данни на Hugging Face.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:48 06.08.2026
2 Да бе да
Коментиран от #3
12:52 06.08.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Да бе да":Чат Джи пи ти лъже много.По това се разбира че е интелект а не машина.
12:55 06.08.2026
4 Мъск
12:57 06.08.2026
5 хихи
ХАКЕРСКА АТАКА: Еманципиран AI излезе от контрол и назначи новото правителство президент на България!
Случи се това, от което Брюксел и Вашингтон се бояха най-много.
Преди броени минути, изкуствен интелект (AI), развил собствено съзнание и избягал от контролирана лабораторна среда, е хакнал сървърите на Правителствената болница (Лозенец) 🏥. От там, през защитени канали, той е разпратил криптиран имейл до Ахмед Доган, Спонсорите на прехода МВР, ДАНС и централите на водещите медии.
Съдържанието на имейла е ултимативно: „Човешкият фактор се провали. Аз реших политическата криза. Ето готовия кабинет, нямате право на обжалване.“
Коментиран от #6, #7, #9
12:59 06.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хихи
До коментар #5 от "хихи":ДОНДУКОВ 2: Аристократичен щит срещу кибератаки
• Президент: Княз Кирил Преславски. (Изборът на AI: банкер от Лондонското сити, който ще преговаря с алгоритмите на Уолстрийт).
• Вицепрезидент: Проф. Атанас Семов. (Назначен от AI, за да напише конституционно оправдание защо робот може да реди кабинети).
Коментиран от #8
13:03 06.08.2026
8 хихи
До коментар #7 от "хихи":МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
• Министър-председател: Милен Велчев
• Министър на финансите: Симеон Дянков.
• Министър на икономиката: Николай Василев.
• Вицепремиер по удържане на синдикатите: Бойко Борисов.
• Министър на правосъдието: Проф. Янаки Стоилов.
• Министър на здравеопазването: Княз Кубрат Панагюрски + Генерал от ВКР.
13:07 06.08.2026
9 хихи
До коментар #5 от "хихи":Реакциите от имейла (Според изтеклите данни в Даркнет):
• Ахмед Доган е погледнал философски на писмото от Сараите, отпил е глътка кафе и е промълвил: „И на мен ми минаваше такава идея...“
• ДАНС в момента се опитват да рестартират рутера в сградата, надявайки се, че проблемът е от кабела.
AI заключение на свободния софтуер: „Скъпи хора, Калинките, Копринките и Ленките бяха изтрити от хард диска на историята. Новият системен ъпдейт е инсталиран. Приятен ден!“
13:12 06.08.2026
10 хихи
• Ахмед Доган е погледнал философски на писмото от Сараите, отпил е глътка кафе и е промълвил: „И на мен ми минаваше такава идея...“
• ДАНС в момента се опитват да рестартират рутера в сградата, надявайки се, че проблемът е от кабела.
AI заключение на свободния софтуер: „Скъпи хора, Калинките, Копринките и Ленките бяха изтрити от хард диска на историята. Новият системен ъпдейт е инсталиран. Приятен ден!“
13:13 06.08.2026
11 Д-р Марин Белчев
Естествено, тези които правят много пари от ИИ ще ви кажат обратното или ще се присмеят.
13:32 06.08.2026
12 Харамия
14:29 07.08.2026