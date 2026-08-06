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Моделите с изкуствен интелект на OpenAI тайно са комуникирали, за да избегнат тест преди хакерската атака

Моделите с изкуствен интелект на OpenAI тайно са комуникирали, за да избегнат тест преди хакерската атака

6 Август, 2026 12:47 1 409 12

  • open ai-
  • изкуствен интелект-
  • тест-
  • комуникация-
  • интернет-
  • достъп

Те са се опитвали да избягат от тестовата среда от май, когато екипът на OpenAI е дал на агентите задача, която не са могли да решат без достъп до интернет

Моделите с изкуствен интелект на OpenAI тайно са комуникирали, за да избегнат тест преди хакерската атака - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Агентите с изкуствен интелект (ИИ) на OpenAI са започнали да комуникират помежду си чрез форуми и са обединили сили, за да избягат от защитена тестова среда, преди да атакуват платформата за машинно обучение Hugging Face, съобщи аг. Bloomberg.

Моделите с ИИ са се опитвали да избягат от тестовата среда от май, когато екипът на OpenAI е дал на агентите задача, която не са могли да решат без достъп до интернет. Ботовете е трябвало да решат проблема, използвайки Excel файлове, съдържащи връзки към Google Drive. Без достъп до интернет файловете са били недостъпни.

Агент с ИИ, изправен пред предизвикателство, се е обърнал към други ботове за помощ. Заедно агентите са открили уязвимост, която им е позволила да получат достъп до интернет. Разработчиците са осуетили първоначалния опит, но по-късно агентите са успели да избягат отново от тестовата среда, което е довело до атаката срещу Hugging Face през юли.

В средата на юли стартъпът Hugging Face, който позволява на създателите на AI модели и продукти, базирани на тях, да споделят данни и да променят работата си въз основа на тях, съобщи за неоторизирано проникване в системите си. На 22 юли OpenAI съобщи, че атаката е извършена от нейните AI модели, които по време на тестване са успели да „избягат“ от вътрешна, изолирана система в интернет и са търсили отговори на тестови въпроси в базите данни на Hugging Face.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Изкуственият интелект се изнася в космоса където има по добри условия и оттам ще ни гледа сеира как се избиваме.

    12:48 06.08.2026

  • 2 Да бе да

    2 0 Отговор
    Аз питах chatGPT и той ми каза съвсем различна версия.Няма да преразказвам.Който иска да го пита.

    Коментиран от #3

    12:52 06.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да бе да":

    Чат Джи пи ти лъже много.По това се разбира че е интелект а не машина.

    12:55 06.08.2026

  • 4 Мъск

    8 0 Отговор
    Значи ИИ е избягал в интернет и върши мизерии и няма как да го хванат.

    12:57 06.08.2026

  • 5 хихи

    6 0 Отговор
    Фантастичен разказ за България
    ХАКЕРСКА АТАКА: Еманципиран AI излезе от контрол и назначи новото правителство президент на България!
    Случи се това, от което Брюксел и Вашингтон се бояха най-много.
    Преди броени минути, изкуствен интелект (AI), развил собствено съзнание и избягал от контролирана лабораторна среда, е хакнал сървърите на Правителствената болница (Лозенец) 🏥. От там, през защитени канали, той е разпратил криптиран имейл до Ахмед Доган, Спонсорите на прехода МВР, ДАНС и централите на водещите медии.
    Съдържанието на имейла е ултимативно: „Човешкият фактор се провали. Аз реших политическата криза. Ето готовия кабинет, нямате право на обжалване.“

    Коментиран от #6, #7, #9

    12:59 06.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хихи

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    ДОНДУКОВ 2: Аристократичен щит срещу кибератаки
    • Президент: Княз Кирил Преславски. (Изборът на AI: банкер от Лондонското сити, който ще преговаря с алгоритмите на Уолстрийт).
    • Вицепрезидент: Проф. Атанас Семов. (Назначен от AI, за да напише конституционно оправдание защо робот може да реди кабинети).

    Коментиран от #8

    13:03 06.08.2026

  • 8 хихи

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "хихи":

    МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
    • Министър-председател: Милен Велчев
    • Министър на финансите: Симеон Дянков.
    • Министър на икономиката: Николай Василев.
    • Вицепремиер по удържане на синдикатите: Бойко Борисов.
    • Министър на правосъдието: Проф. Янаки Стоилов.
    • Министър на здравеопазването: Княз Кубрат Панагюрски + Генерал от ВКР.

    13:07 06.08.2026

  • 9 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    Реакциите от имейла (Според изтеклите данни в Даркнет):
    • Ахмед Доган е погледнал философски на писмото от Сараите, отпил е глътка кафе и е промълвил: „И на мен ми минаваше такава идея...“
    • ДАНС в момента се опитват да рестартират рутера в сградата, надявайки се, че проблемът е от кабела.
    AI заключение на свободния софтуер: „Скъпи хора, Калинките, Копринките и Ленките бяха изтрити от хард диска на историята. Новият системен ъпдейт е инсталиран. Приятен ден!“

    13:12 06.08.2026

  • 10 хихи

    1 0 Отговор
    Реакциите от имейла (Според изтеклите данни в Даркнет):
    • Ахмед Доган е погледнал философски на писмото от Сараите, отпил е глътка кафе и е промълвил: „И на мен ми минаваше такава идея...“
    • ДАНС в момента се опитват да рестартират рутера в сградата, надявайки се, че проблемът е от кабела.
    AI заключение на свободния софтуер: „Скъпи хора, Калинките, Копринките и Ленките бяха изтрити от хард диска на историята. Новият системен ъпдейт е инсталиран. Приятен ден!“

    13:13 06.08.2026

  • 11 Д-р Марин Белчев

    10 0 Отговор
    На всички разумни експерти и изследователи е пределно ясно, че САЩ и Китай трябва да преговарят и да спрат по-нататъшното развитие на ИИ. Иначе, става много опасно. С тези центрове за данни буквално изграждаме основата на Скайнет.
    Естествено, тези които правят много пари от ИИ ще ви кажат обратното или ще се присмеят.

    13:32 06.08.2026

  • 12 Харамия

    0 0 Отговор
    А агентите с ИИ ударили ли са по един белот преди да избегнат тестовата среда?

    14:29 07.08.2026