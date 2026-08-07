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Путин може да тества решимостта на НАТО с ограничено нападение срещу съюзническа страна
  Тема: Украйна

Путин може да тества решимостта на НАТО с ограничено нападение срещу съюзническа страна

7 Август, 2026 10:22 2 019 111

  • нато-
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  • сащ-
  • владимир путин-
  • украйна

Според оценките Путин, притиснат на бойното поле и под вътрешен натиск да постигне победа, може да стане по-опасен, когато бъде притиснат в ъгъла

Путин може да тества решимостта на НАТО с ограничено нападение срещу съюзническа страна - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови оценки на американското разузнаване показват, че руският президент Владимир Путин може да се опита да тества решимостта на НАТО с ограничено нападение срещу съюзническа страна в близките години, пише днес в. “Уолстрийт Джърнъл”, предаде БТА в прегледа на печата.

Докладите очертават възможни сценарии - от кибератака до разполагане на необозначени въоръжени групи или малки по мащаби нахлувания на територията на страни от НАТО по Източния фланг.

Още новини от Украйна

По-рано американските оценки прогнозираха, че Путин ще избягва да провокира страна от алианса, докато продължава войната в Украйна.

Това мнение се промени по-рано тази година, тъй като Русия е изправена пред нарастващ натиск.

Украински дронове причиняват нарастващи щети към руските сили и петролната индустрия, докато руските части постигат само ограничен напредък на фона на тежки жертви.

Според оценките Путин, притиснат на бойното поле и под вътрешен натиск да постигне победа, може да стане по-опасен, когато бъде притиснат в ъгъла.

Потенциалната цел на руския президент при подобно действие, дори докато войната в Украйна продължава, би била да разедини НАТО, твърди американското разузнаване.

Скорошните действия на Москва вече предизвикват тревога. Руска крилата ракета падна в Полша, а дронове навлязоха в румънското въздушно пространство, включително един, който се разби в жилищен блок, припомня “Уолстрийт Джърнъл”.

Разузнаването определя възможния срок за подобен руски ход между тази есен и 2029 г.

Вероятността за ограничено сухопътно нахлуване остава ниска, но се увеличава в с времето, се посочва в актуализираните оценки.

В. “Вашингтон пост” от своя страна коментира, че дронът с експлозиви, открит в Лайпциг е „нова форма на заплаха“.

Въпреки че германските власти не са обвинили официално Русия за този случай, западните страни смятат Москва за отговорна за провеждането на кампания за саботаж и разрушения в цяла Европа с цел подкопаване на подкрепата за Украйна и дестабилизиране на европейските държави.

Русия е обвинявана в организиране на заговори за палежи на складове, насочване на дронове и опити за убийства на врагове в чужбина, както и за кражба на отбранителни технологии и извършване на кибератаки срещу критична европейска инфраструктура, припомня изданието.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Все ми е на ума

    59 14 Отговор
    че някой ще дойде да умира за нас. Този член пети е за балъци.

    Коментиран от #13, #15, #21, #51, #102

    10:24 07.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анализатор съм

    53 8 Отговор
    Работя във Вашингтон Пост и разни други весНици.
    Акълът ми е море, главата шамандура.

    10:25 07.08.2026

  • 4 Витя

    65 9 Отговор
    Олигофрени от Ф-ти.Спрете се с простотиите си.Путин за разлика от вас има акъл.

    10:27 07.08.2026

  • 5 да бе да

    58 6 Отговор
    те и слънчевите изригвания са негова провокация! И нивото на Дунав също!

    10:27 07.08.2026

  • 6 СЛЪНЧАСАЛ

    50 6 Отговор
    ЯВНО ЖЕГАТА СЕ ОТРАЗЯВА ОСОБЕНО НЕГАТИВНО ВЪРХУ МЕЖДУНАРОДНИТЕ АНАЛИЗАТОРИ

    10:27 07.08.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    8 30 Отговор
    Не, няма втори път да пробвам такава глупост ...
    Веднаж стига 👆

    Коментиран от #98, #103

    10:27 07.08.2026

  • 8 Пич

    41 8 Отговор
    С какъв овчи народ ми се налага да комуникирам...?! Като че ли не ви казах, че Зелю е загубил всичко и няма да бъде президент, или че Тръмп няма оръжие срещу Иран, , или че цялото НАТО е безпомощно срещу Русия......?! Или пък - че укрофашистите ще гледат лиценз за Патриот само на снимка...?!И всеки път подскачате като незнаещи, когато ви напишат истината, че примерно Зелю няма как да спечели избори!!! Как пък толкова години не намерих равностоен ум!!! Състоите се от средноинтелигентни, които що годе могат да дебатират, до едносрични и в другият край на спектъра!!! Когато аз анализирам нещо, не подскачайте!!! Това е като изгрева на Слънцето, искате, не искате - идва!!

    Коментиран от #39

    10:27 07.08.2026

  • 9 Мнение

    9 38 Отговор
    Путаркин е страхливец!

    10:28 07.08.2026

  • 10 Направо да пали танка и да идва

    28 7 Отговор
    на жълтите павета. Само да се обади предварително, че да опечем баницата навреме да не се изложим с посрещането.

    10:28 07.08.2026

  • 11 Хахахаха

    7 27 Отговор
    Да тества. Копейките ще са първи на фронта, понеже са хора на тупин.

    10:28 07.08.2026

  • 12 Само питам

    37 9 Отговор
    НАТО с какво ще отговори на 6500 ядрени руски ракети? Лондон и Париж като се загреят до 5000° по Фаренхайт другите бързо ще залегнат

    Коментиран от #17, #31

    10:29 07.08.2026

  • 13 Блядимир Шутин

    7 39 Отговор

    До коментар #1 от "Все ми е на ума":

    За 5 хиляди евро заплата знаеш ли колко навити ще има да биодеградират русофили? Ще ставате на салата, фарш и миш-маш.

    Коментиран от #18, #53

    10:29 07.08.2026

  • 14 Пък

    15 3 Отговор
    Можеше да го тества с ТЯО по голден тойлет а?

    10:30 07.08.2026

  • 15 Хахахаха

    7 29 Отговор

    До коментар #1 от "Все ми е на ума":

    За копеизаж, наистина не е нужно някой да умира. За това е важно да се гласува на референдум, дали България ще е в НАТО и ЕС или извън НАТО и ЕС. За да не си дава някой живота заради руски предатели.

    Коментиран от #27

    10:30 07.08.2026

  • 16 Бесен - Язовец

    33 3 Отговор
    НАТО е едно дърво, а краварите са попилени от персите. На НАТО е дошло времето да бъде закрито

    10:30 07.08.2026

  • 17 Хахахаха

    8 19 Отговор

    До коментар #12 от "Само питам":

    Офффф горкия. Забравих да ти кажа, че копчето за ЯО е в Си Дзин Пин.

    10:31 07.08.2026

  • 18 Аде

    22 5 Отговор

    До коментар #13 от "Блядимир Шутин":

    Що не идиш у насрайна за 5 иледи ойро а? Щот нема да ти ги дадат на втория ден си тор

    10:31 07.08.2026

  • 19 ти да видиш

    28 3 Отговор
    Нови оценки на американското разузнаване показват, че руският президент........айде американците да си анализират Тръмпоча че, потопи във кръв целия близък изток и къде ли не още!!!!!😕

    10:31 07.08.2026

  • 20 Истината

    9 24 Отговор
    След теста на решимостта на Украйна, Путлер изгуби всякакво желание за бъдещи тестове. Сега грижата му е как да излезе от теста, че изхода се очертава летален

    10:32 07.08.2026

  • 21 Така е

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Все ми е на ума":

    То и кой ли западен войник ще тръгне да мре за русофилска България!

    10:33 07.08.2026

  • 22 На тия как не им омръзна

    21 4 Отговор
    Да пишат тъпизми вече само най голямите

    Шизофрени вярват на това никой друг

    10:33 07.08.2026

  • 23 ФЕЙК

    17 3 Отговор
    ШАМАНДУРИТЕ УМОРА НЯМАТ.

    10:33 07.08.2026

  • 24 койдазнай

    5 23 Отговор
    Единственото дето ще провери Путин е, здравината на бесилката в Хага. След всичките престъпления дето е извършил, на друга съдба няма как да разчита!

    Коментиран от #29

    10:33 07.08.2026

  • 25 Хи хи

    23 3 Отговор
    Чухте ли бе тагаренковци, Путин идва, и скоро може да е при вас !! Вий изкопахте ли си вече бункерчета да се криете ? Ако още не сте, бързайте, щото Путин идва ! Така казаха зеленото жуже и нато !

    10:34 07.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да, колкото организирАха

    22 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    референдум преди да ни приемат.
    И колкото позволиха референдум за еврото.
    Демокрация ама леко нагласена за наши верни хора, в момента в който се появи някой неподравнен по Брюксел или му спретват някакъв съдебен процес или нещо подобно, само и само да не се яви на изборите.

    Коментиран от #48

    10:34 07.08.2026

  • 28 Аман от глупава пропаганда

    29 2 Отговор
    Путин може да нападне някой агресор от агресивното НАТО и САЩ, само ако прекалят с агресията си срещу Русия. Заплахата за света не се казва Путин, а САЩ и васалният запад.

    10:35 07.08.2026

  • 29 Хи хи

    19 2 Отговор

    До коментар #24 от "койдазнай":

    Няма как Путин да е в Хага, щото ще пусне ядрата, и от съда в Хага ще останат само печени съдии !!

    10:35 07.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Само за Москва

    6 14 Отговор

    До коментар #12 от "Само питам":

    бяха предвидени 27 термоядрени бомби по времето на Студената война. Сега не знам как е.

    Коментиран от #35

    10:35 07.08.2026

  • 32 Овца удрямана

    6 1 Отговор
    Отивай на магистралата !!

    10:37 07.08.2026

  • 33 Само плашите

    23 3 Отговор
    ... бабичките по селата с тия небивалици! За да си "заслужите" тлъстите урсулски хонорари...!?!? Някой вярва ли ви ?!?! Още?!?!?

    10:38 07.08.2026

  • 34 Вярно е, че Путин

    13 3 Отговор
    държи куфарчето с кодовете, но да задействаш ЯО участват още висши офицери и по надолу докато се стигне до редника който ще натисне копчето. Това са десетки хиляди души и не вярвам да са толкова зомбирани всички. Едно от хубавите неща останало още от СССР е директната връзка до ниво старши офицер в двете РВСН. Всеки руски(американски) офицер знае кой стои срещу него на същото ниво и си контактуват директно като добри познати. Това стана защото по грешка щяха да направят ТСВ, един руснак спаси положението.

    10:38 07.08.2026

  • 35 Хи хи

    7 9 Отговор

    До коментар #31 от "Само за Москва":

    За Москва може да са предвидени и 1027 термоядрени бомби, обаче после като Москва спре да отговаря, се задейства системата дед хенд, която е предвидила 6000 ядрени бомби по враговете !!

    Коментиран от #45, #87

    10:39 07.08.2026

  • 36 Бит русораст

    2 9 Отговор
    Ние битите русорасти чакаме повестките.

    10:40 07.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Не бързайте,

    17 2 Отговор
    едно по едно!Ще дойде редът и на натовска държава,и то не една! Нека първо се оправят с бандеристан,после ще дойде и техния ред!

    10:42 07.08.2026

  • 39 някакъв

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    нереализиран Нострадамчо се явяваш май, шматарок безполезен?!

    Коментиран от #92

    10:42 07.08.2026

  • 40 За какво ти е

    4 14 Отговор
    да използваш ЯО, всичко ценно - заводи, инфраструктура, жилища, културни и спортни центрове, тоалетни чинии и хората включително просто изчезват. "После нас - тишина" е крилатия лозунг на руските РВСН, че и песен имат такава.Та нали демилитаризираш и денацифицираш? Според Кремъл дори няма държава Украйна и всичките ѝ жители са руснаци, кои всъщност убиваш?! Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест и с ужасни изгаряния - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?

    10:42 07.08.2026

  • 41 Аман

    9 2 Отговор
    Бе, за сой път се преписва тази “новина”? Лято е и няма матриал, обаче може да се прояви малко творчество.

    10:45 07.08.2026

  • 42 не може да бъде

    11 2 Отговор
    Главният въпрос е -защо да не може има даже правно оправдание!?държави от НАТО вече участват почти директно във украинските операции -това важи преди всичко за Великобритания Германия Полша и прибалтийските държави!?Считам че е почти изключена русия да нанесе удар по Леликобритания и Германия э-е значи най-голяма вероятност има за Полша и прибалтийските държави !2И ако Русия нанесе удар за който има правна причина/основание въпросът е -ще се реши ли НАТО да приложи чл.5 -това означава световна война -или просто ще преглътне случая с няколко гръмки декларации!?Склонен съм да считам че ще стане последното!?...Не прави ли впечатление че и поляците и прибалтийците са много тихи напоследък!?

    10:45 07.08.2026

  • 43 Преди време руснаците се смееха,

    3 9 Отговор
    че американската военна гордост от 10 самолетоносача била за 10 ракети с ЯО. и затова напълно безсмислена. По бесмислени и скъпи са бункерите на Путин за които американците са казали, че ги знаят всичките както и къде се намира карлика всеки момент. За джуджо една подземна ядрена бомбичка над бункера ще го зарови там за вечни времена заедно с Кабаева, децата и личната охрана без изходи на 1км под земята. На тъмно, студено, облъчени с радиация, без комуникации (електромагнитният импулс унищожава всички електрически и електронни уреди) ще си мечтае за проветривата килия в Хага заобиколен от тия обезверели главорези забавляващи се като за последно със семейството му. Това е най-големият му кошмар.
    Още преди 20г. американците имаха такива бомби, дори имаше анимация как действат. Идват от орбита и се забиват в земята с 6км/с на около 50м. след което нещо в нея се взривява и бомбата потъва на още 50м. и следва ядрения взрив. Навън почти не излиза радиация, взривът е подземен, а земетресението което предизвиква разрушава и най-здравия бункер и зарива всички входове и изходи към него.

    Коментиран от #83

    10:47 07.08.2026

  • 44 Е какво ще тества?

    2 7 Отговор
    И той се чуди какво да прави.Набута се с тази война,излизане няма.

    10:48 07.08.2026

  • 45 Бесен - Язовец

    12 8 Отговор

    До коментар #35 от "Хи хи":

    Ква Москва ще спре да отговаря ??!!! Само един залп от субмарина Дмитрий Донски от Балтийско море и 24 броя Булава заличават Америчката и цялата им Западна Европа. Соросчета не разчитайте за ядрен удар по Москва, докато пристигнат до Москва ракетите на краварите, руските субмарини от Тихия океан и Атлантически ше са направили Америчката само на стъкло

    Коментиран от #50, #58, #63, #67

    10:49 07.08.2026

  • 46 Путин е мишок!

    3 10 Отговор
    Страхлива мишка!

    10:49 07.08.2026

  • 47 гост

    4 8 Отговор
    това ще е началото на краят на Крепостната..

    10:49 07.08.2026

  • 48 Хахахаха

    3 11 Отговор

    До коментар #27 от "Да, колкото организирАха":

    Когато гласуваш за партия на избори, гледаш какъв е техния план на управление! Не беше нужно да гласуваме на референдум за ЕС и НАТО, защото на изборите избрахме партията която искаше да ни вкара в тези два съюза. И сега имахте избор, копейката искаше да ви вади от ЕС и НАТО! Получи 4 процента подкрепа! Защо не гласувахте за него да ви вади от ЕС и НАТО? Не искахте ли?

    10:49 07.08.2026

  • 49 ?????

    13 3 Отговор
    Ъхъ.
    А тва че украинските дронове използват въздушното пространство на Прибалтика и Финландия за нападение на Санкт Петербург и областта около него естествено не е провокация, а си е в реда на нещата.
    Така че съюзническите страни да не питат а нас пък за кво.
    Отделна тема е дали тези украински дронове произведени в Прибалтика не излитат директно от тяхна територия, но за тва засега се мълчи.

    Коментиран от #64

    10:50 07.08.2026

  • 50 Десен Баровец

    6 10 Отговор

    До коментар #45 от "Бесен - Язовец":

    НАТО няма подводници по цял свят с ядрени ракети ли???????

    К00ПЕЙКИТЕ бълнуват за ядро по нато още преди да се разпадне сесесерето ама ЯДЕЦЦЦЦЦЦ 🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🤩🤡

    Коментиран от #69

    10:51 07.08.2026

  • 51 ами

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Все ми е на ума":

    все пак украинците умират за благото и сигурноста на европа, е вярно че им се плаща за това ама все пак си има и балъци

    Коментиран от #56

    10:52 07.08.2026

  • 52 Путин

    3 4 Отговор
    Може, може! Харесвам Литва. Малка е, слаба е, 30-50 км и свързвам Калининград с Русия сухопътно. Само с танкове за един ден. После ще направя референдум на тази малка транзитна територия, по която сме минали. Повече от това не искам.

    10:53 07.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Любознателен

    11 3 Отговор
    Това казва всичко "Украински дронове причиняват нарастващи щети към руските сили и петролната индустрия, докато руските части постигат само ограничен напредък на фона на тежки жертви"
    Гьобелс пасти да яде

    Коментиран от #65

    10:55 07.08.2026

  • 55 Фори

    3 13 Отговор
    Русия ще нападне някоя близка страна.И това е България.Ние сме най беззащитни и глупави и лесна мишена.

    Коментиран от #59, #70

    10:57 07.08.2026

  • 56 Тая тъпотия

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "ами":

    с бъбреци ли я роди!

    10:57 07.08.2026

  • 57 Орк

    5 2 Отговор
    Мани, мани. Замисъл на Путин е много по коварен; пълно обезвожването на Европа!!!!

    10:59 07.08.2026

  • 58 Размяната на ядрени удари

    6 14 Отговор

    До коментар #45 от "Бесен - Язовец":

    ще продължи не повече от 1-2 часа. След това пак ще се воюва с конвенционални оръжия, но Русия ще бъде изпепелена. Европейската част на РФ е 4млн. кв. км, а на САЩ, Канада и ЕС е 26млн. кв. км. В страните от НАТО ще останат много конвенционални оръжия с които ще завладеят Русия и ще накажат виновниците за Апокалипсиса. Жалко за стотиците милиони жертви и останалите живи болни от радиацията. Медводков да се запаси с водка "Финландия" за една седмица, за повече няма да му трябва ако стане така.

    Коментиран от #66, #74, #86

    10:59 07.08.2026

  • 59 Путин

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Фори":

    Извинявай, но нямаме пари да ви решавами проблемите

    11:00 07.08.2026

  • 60 Звездоброец

    3 0 Отговор
    Този "Пътник" не е случаен,а от Съдбата е "изваян" ! Той е трябвало да се появи и да стори огромни Злини !И фамилията му е специфична за да покаже предназначение лично !

    11:01 07.08.2026

  • 61 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    5 5 Отговор
    НАТО от кога чакат да му набият канчето.

    11:01 07.08.2026

  • 62 Ей,голям страх,голямо чудо от тоя...

    13 3 Отговор
    ...Путин,ве...?!
    Уж бил със смачкана и страхлива армия...,не излизащ от бункера си...,пък все негови нападения ви се привиждат...?!?!

    11:02 07.08.2026

  • 63 оСмешник

    5 5 Отговор

    До коментар #45 от "Бесен - Язовец":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    11:03 07.08.2026

  • 64 Значи ще гледаме

    1 7 Отговор

    До коментар #49 от "?????":

    че украински дронове минавали през Балтиките, а ще си затваряме очите за севернокорейски ракетни дивизиони и сухопътни войски във Воронежка област?

    Коментиран от #85

    11:03 07.08.2026

  • 65 ами

    3 5 Отговор

    До коментар #54 от "Любознателен":

    ха ха ха - украински дронове удрят за 17ти път една и съща руска рафинерия - много са добри - направо съсипаха русия

    11:04 07.08.2026

  • 66 Учи си уроците

    9 4 Отговор

    До коментар #58 от "Размяната на ядрени удари":

    Фашизма пак опря до деца срещу Русия, като през ВСВ.

    11:04 07.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ЧНГ Пловдив

    3 5 Отговор
    Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥

    11:04 07.08.2026

  • 69 Бесен - Язовец

    12 6 Отговор

    До коментар #50 от "Десен Баровец":

    Абе смешоооо... един Иран направи за смях цялата ви Америчка и НАТО кво остава за Русия или Северна Корея, Китай. Слагайте памперсите и у дупките се връщайте да треперите

    Коментиран от #72, #73

    11:05 07.08.2026

  • 70 На дунава с погачите

    3 4 Отговор

    До коментар #55 от "Фори":

    Айде и аз това казвам виж даже колко е плитах дунава супер лесен заминавана айде идвайте БЛАТУШКИТЕ да ни асвабадите

    11:06 07.08.2026

  • 71 Мдаа!

    6 1 Отговор
    Явно се готви сериозна провокация "Решителност".

    Коментиран от #81

    11:06 07.08.2026

  • 72 Козаристан и раша🐐🧌

    5 6 Отговор

    До коментар #69 от "Бесен - Язовец":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме средния

    11:06 07.08.2026

  • 73 Десен Баровец

    3 5 Отговор

    До коментар #69 от "Бесен - Язовец":

    Не съм рекъл не съм ти дошъл на гости за специална образователна информация

    11:07 07.08.2026

  • 74 Бесен - Язовец

    4 4 Отговор

    До коментар #58 от "Размяната на ядрени удари":

    Квиии.... 2-3 часа от Тихия океан и Атлантическия руските ядрени ракети пристигат за 5 минути до целите после няма да ви има нито в Европа, нито в Америчката.

    Коментиран от #78

    11:09 07.08.2026

  • 75 последната укра

    8 1 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    11:09 07.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Удри евраста с лопатЕто

    4 1 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група геран 5 ееееееее.

    11:11 07.08.2026

  • 78 Карлуково

    8 1 Отговор

    До коментар #74 от "Бесен - Язовец":

    Извиняваме се но пациент се е барикадирал в стаята на доктора и цъка като луд на компа, работим по въпроса

    Коментиран от #82

    11:11 07.08.2026

  • 79 1234

    6 1 Отговор
    Ето как се произвежда война от думи: „може“, „възможно“, „според оценки“, някъде между тази есен и 2029 г. - доказателства няма, но апокалиптичната присъда е готова. Русия едновременно била притисната и едва напредвала, но всеки момент щяла да нападне целия НАТО. А дронът в Лайпциг, за който германските власти дори не са посочили извършител, вече удобно е пришит към Москва. Това не е журналистика, а опасна компилация от внушения, с която обществеността се подготвя да приеме още въоръжаване, още провокации и накрая пряк сблъсък между ядрени сили. Такива безотговорни идиоти наистина могат да ни докарат до война, а после пак ще обяснят, че никой не можел да я предвиди.

    11:11 07.08.2026

  • 80 Мишел

    3 1 Отговор
    НатО е безсмислен пакт в ситуация, когато ядрената сила е една от страните. Няма желаещи да се притекат съгласно т.5 и окажат помощ с войски ,на държава, която е във военен конфликт с ядрена суперсила.

    11:12 07.08.2026

  • 81 Орк

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Мдаа!":

    Нечто като епична ярост???

    11:12 07.08.2026

  • 82 Учи си уроците

    5 4 Отговор

    До коментар #78 от "Карлуково":

    Отново фашизма опря до деца срещу Русия като през ВСВ.

    11:12 07.08.2026

  • 83 не може да бъде

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Преди време руснаците се смееха,":

    Това е изключително глупав -коментар ...първо от гледна точка за защитата на бункерите ...иранците показаха донякъде как се правят тия неща а руските бункери особено тия от съветско време са просто образец ...Украйна сега се възползва именно от тези съоръжения !?Ето като пример -киевското метро -отстъпва по отношение на московското но не е по-лошо от това в Санкт -Петербург -идеално бомбоубежище!?А приказките за ядрена война са преди всичко в главите на леко побърканите и неадекватните -между Русия и САЩ никога няма да има атомна война -това означава унищожение не само И НА ДВЕТЕ държави но и на света!?

    Коментиран от #91

    11:12 07.08.2026

  • 84 Розовото пони зеля

    5 2 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    11:14 07.08.2026

  • 85 ?????

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Значи ще гледаме":

    Уф.
    Ами нападнете тогава Северна Корея ако ви стиска.

    11:16 07.08.2026

  • 86 1234

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Размяната на ядрени удари":

    Това е разсъждение на човек, който си представя ядрения апокалипсис като двучасов футболен мач, след който оцелелите спокойно вадят конвенционалните оръжия и тръгват да „завладяват Русия“. Игнорира унищожените командни центрове, инфраструктура, електропреносни мрежи, логистика, градове, радиоактивно замърсяване, възможен ядрен глад и разпад на държавите. А сравнението на квадратни километри е върхът на малоумието , сякаш ядрената война се решава чрез деление на площи. Стотици милиони жертви са му само „жалко“, а после идва шегичката с водката. Не стратегически анализ, а психопатична фантазия на човек, убеден, че ще гледа края на света от безопасен балкон.

    Коментиран от #88

    11:17 07.08.2026

  • 87 Докато се стигне до системата

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хи хи":

    "Периметър" вече ще са изстреляни по-голямата част от стратегическите ракети от съществуващите командни центрове, никой от тях няма да ги "икономисва" защото щели да потрябват на "Периметър" след като те бъдат унищожени. Друга част ще бъдат унищожени от американците както са в силозите, самолети,подводници и кораби.В системата няма да участват ядрените оръжия на подводниците, на ВКС, в подвижните ядрени оръжия тъй като там без хора не може. Остават неунищожените стационарни силози които все още не са изстреляли ракетите си и не са унищожени. Смешно звучи "дайте да не изстрелваме всички ракети защото като ни унищожат няма кой да отмъсти за нас". Една част от ракетите няма да излетят, няма да улучат целта, друга част ще бъдат свалени или няма да детонират поради стар ядрен заряд. Голяма част от силозите ще бъдат унищожени с високоточни неядрени ракети според американската военна доктрина. За "Периметър" ще останат малко ракети, ако въобще останат някакви и те също ще бъдат сваляни доколкото е възможно.

    11:18 07.08.2026

  • 88 Една термоядрена бомба

    4 1 Отговор

    До коментар #86 от "1234":

    унищожава всичко в кръг с радиус 5км. Нека го приемем за квадрат 10х10км=100кв. км. Площта на сушата е 149млн. кв. км. т.е. са необходими 1,5 милиона бойни глави. При 15 000 ядрени оръжия това е 1% от площта на Земята. Големите градове ще бъдат унищожени и жертвите огромни. Ще останат хората от малките градчета и селата. Огромният проблем ще е ядрената зима и радиацията. Живите ще завиждат на изпарените. Това ли е победата на която някои се надяват и заплашват? Радиацията ще ни унищожи и при 1 500 бомби. Нагледах се на ентусиасти дето викат "Вова, хвърляй атома". Всъщност повечето държави ще останат незасегнати от преките удари поради липса на подходящи цели - например в Африка, Ю. Америка, голяма част от Азия, Австралия. В САЩ, Канада, Сибир, Европа ще има незасегнати градове и села, Путин(или някой друг) ще си е изиграл главният коз и тогава пак който има превес в конвенционалните оръжия ще победи и ще накаже виновните за апокалипсиса. Разбира се след това радиацията няма да пожали никого.

    11:20 07.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ТЕХ.СПРАВКА-ОТ ПУТИН.

    2 1 Отговор
    = 9 МИНУТИ, ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НА НАТО И САЩ,ЕДНОВРЕМЕННО, ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    11:27 07.08.2026

  • 91 Говоря за

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "не може да бъде":

    ядрен фугас който досега не е използван в Иран и никъде другаде. Това е друга бира. Ето накратко ядрената доктрина на САЩ. Американската доктрина е, че силозите на стратегическите ракети, техните мобилни носители по земя, ЖП-релси, вода, под вода, въздух и космос трябва да се ударят с високоточно неядрено оръжие. Ядреното не е ефективно на фронта, то ще се използва ограничено за унищожаване на силно укрепени обекти под земята, големи военни бази, високо в атмосферата за мощен електромагнитен импулс. Използването му по големи граждански обекти може да бъде само за отмъщение ако срещу тях е използвано по този начин.

    11:27 07.08.2026

  • 92 Валя

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "някакъв":

    Безполезен сте Вие, и много под нивото на човека, когото коментирате.

    11:27 07.08.2026

  • 93 шаа

    1 0 Отговор
    укрия вече тества решимостта на нато с ограничено нападение срещу съюзническа страна. нато е мека силиконова китка.

    11:29 07.08.2026

  • 94 НАТО Е БЕЗЗАЩИТЕН АМЕРИКАНСКИ КЛУБ

    2 1 Отговор
    КОЙТО ТЪРПИ ЗАГУБИ И ПОЗОР ВЪВ ВСИЧКИ КОНФЛИКТИ.АФГАНИСТАН ГИ НАПРАВИ ЗА СМЯХ СЛЕД 14 ДНЕВЕН УЛТИМАТУМ.А ИРАН ПОКАЗА СЛАБОСТА НА АМЕРИКАНСКИТЕ ЗАЩИТНИ ПРО И ПВО СИСТЕМИ КАТО ИМ УНИЩОЖИ НАД 20 БАЗИ ЗАЕДНО С ТЕХНИКАТА.

    11:30 07.08.2026

  • 95 Орк

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "димитър":

    В отличие по полудял запад, Русия има отговорност към човечеството. Но ще отговори с пълна сила ако ще се наложи. Засега решава всичко и постига целите си без да упира в атома.

    Коментиран от #99

    11:31 07.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Краварите нещо били казали,

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    трябваше да прочета първото изречение за да не се спирам на статията въобще.

    11:35 07.08.2026

  • 99 Само "отговорната РФ"

    0 2 Отговор

    До коментар #95 от "Орк":

    заплашва с ЯО целия свят. Медводков не пропуска да заплашва с ЯО когато е трезвен, добре е, че много рядко му се случва. Ето две ядрени държави нападнаха Иран и никоя не води такава кампания. От всички ядрени държави само РФ и водородният Кимчо заплашват с него.

    11:39 07.08.2026

  • 100 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Вероятността русия да удари ес е огромна.целта му ще бъде да покаже колко не го е страх в момент когато губи и няма далавера от европейците.

    Коментиран от #101

    11:59 07.08.2026

  • 101 Бъбреците

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "стоян георгиев":

    стават за тролене!

    12:01 07.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Да то само един път ще е

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    достатъчен,за втори няма да има смисъл,защото всичко ще е пеплище

    12:11 07.08.2026

  • 104 Инна

    3 1 Отговор
    В една статия Русия претърпява поражение.
    След това следва статия за това как Русия е изчерпала ракетите и бомбите си и е принудена да разчита на помощ от Северна Корея.
    И накрая, статия за това как Русия ще атакува страна от НАТО.

    Уважаеми редактори!
    Нуждаете се от незабавна медицинска помощ.

    12:12 07.08.2026

  • 105 Залужни

    3 0 Отговор
    На съвещанието в Киев на украинските посланици.
    Украйна никога няма да влезе в НАТО.
    Всички видове оръжия и доктрини са използувани, но ВСУ търпи загуби на бойното поле.
    Украйна не може да достигне дори половината от нивото на отбрана на Русия.
    А тук твърдят, че Путин бил Притиснат?

    Коментиран от #107

    12:18 07.08.2026

  • 106 Супер

    1 0 Отговор
    Дано да се пробва с Полша и да го пометат като куцо пиле домат.Това не е Украйна , Поляците ще го сцепят за три часа

    13:07 07.08.2026

  • 107 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Залужни":

    Междувременно цяла Русия очаква нови гръмки изявления от Зеленски. Може би вече е готов нов 40-дневен план за „принуждаване“ на Русия към мир? Първият току-що изтече.

    13:41 07.08.2026

  • 108 стоян

    0 0 Отговор
    путин щял да пробва решителноста на НАТО - ама в НАТО ако си помислят че е война и нападнат московията с 2000 бомбардировача и 1000 ракети по масквабад дали на путин ще му е до тестове с НАТО

    14:13 07.08.2026

  • 109 Олга

    0 0 Отговор
    За провокатори с воспален мозък въпрос: какво ще търси Путин в закрит магазин - Европа? Нефт, газ, кимберлитови тръбички с диаманти, територии или хубави жени? Имат всичко. Дори имат и свои полезни идиоти като вас Русофоби, които нагнетяват милитаризм на обществото, получат печалби, а овцете получават патолочично удоволствие само от това ,че мразят Русия.Всеки на мястото си.

    14:21 07.08.2026

  • 110 Факт

    0 0 Отговор
    Нека да Пробва ..Те Нато вече само това чакат да получат Причина и да върнат Русия с 500 години назад ..дето Путин бързо бързо ще Ревне Спрете щото ние имаме Ядрени Оръжия ..щото тя Русия в момента е напълно зависима именно от Тези Оръжия , малко нещо да каже нещо срещу Русия и дедо Путин почва да говори за тях...и него му е Ясно че Без тези Ядрени Оръжия сега Москва щеше да се казва Киев или бог знае как ! Ама нека се заиграва с тези Ядрени оръжия поне един ден Цял свят Ще Знае че Русия е Унищожила Светът ..дето казва Путин няма Русия няма и Свят ..Ами ако се налага и това ще стане ..поне вече Никога никой няма да иска за вбъдеще да съществува държава Русия защото всички че знаят че те са Из-ди !

    14:33 07.08.2026

  • 111 Пиночет

    1 0 Отговор
    Ако някой се опита да нападне НАТО, трябва да изчезне от картата на света!

    15:34 07.08.2026