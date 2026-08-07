Путин може да тества решимостта на НАТО с ограничено нападение срещу съюзническа страна

Нови оценки на американското разузнаване показват, че руският президент Владимир Путин може да се опита да тества решимостта на НАТО с ограничено нападение срещу съюзническа страна в близките години, пише днес в. “Уолстрийт Джърнъл”, предаде БТА в прегледа на печата.
Докладите очертават възможни сценарии - от кибератака до разполагане на необозначени въоръжени групи или малки по мащаби нахлувания на територията на страни от НАТО по Източния фланг.
По-рано американските оценки прогнозираха, че Путин ще избягва да провокира страна от алианса, докато продължава войната в Украйна.
Това мнение се промени по-рано тази година, тъй като Русия е изправена пред нарастващ натиск.
Украински дронове причиняват нарастващи щети към руските сили и петролната индустрия, докато руските части постигат само ограничен напредък на фона на тежки жертви.
Според оценките Путин, притиснат на бойното поле и под вътрешен натиск да постигне победа, може да стане по-опасен, когато бъде притиснат в ъгъла.
Потенциалната цел на руския президент при подобно действие, дори докато войната в Украйна продължава, би била да разедини НАТО, твърди американското разузнаване.
Скорошните действия на Москва вече предизвикват тревога. Руска крилата ракета падна в Полша, а дронове навлязоха в румънското въздушно пространство, включително един, който се разби в жилищен блок, припомня “Уолстрийт Джърнъл”.
Разузнаването определя възможния срок за подобен руски ход между тази есен и 2029 г.
Вероятността за ограничено сухопътно нахлуване остава ниска, но се увеличава в с времето, се посочва в актуализираните оценки.
В. “Вашингтон пост” от своя страна коментира, че дронът с експлозиви, открит в Лайпциг е „нова форма на заплаха“.
Въпреки че германските власти не са обвинили официално Русия за този случай, западните страни смятат Москва за отговорна за провеждането на кампания за саботаж и разрушения в цяла Европа с цел подкопаване на подкрепата за Украйна и дестабилизиране на европейските държави.
Русия е обвинявана в организиране на заговори за палежи на складове, насочване на дронове и опити за убийства на врагове в чужбина, както и за кражба на отбранителни технологии и извършване на кибератаки срещу критична европейска инфраструктура, припомня изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Все ми е на ума
Коментиран от #13, #15, #21, #51, #102
10:24 07.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Анализатор съм
Акълът ми е море, главата шамандура.
10:25 07.08.2026
4 Витя
10:27 07.08.2026
5 да бе да
10:27 07.08.2026
6 СЛЪНЧАСАЛ
10:27 07.08.2026
7 Владимир Путин, президент
Веднаж стига 👆
Коментиран от #98, #103
10:27 07.08.2026
8 Пич
Коментиран от #39
10:27 07.08.2026
9 Мнение
10:28 07.08.2026
10 Направо да пали танка и да идва
10:28 07.08.2026
11 Хахахаха
10:28 07.08.2026
12 Само питам
Коментиран от #17, #31
10:29 07.08.2026
13 Блядимир Шутин
До коментар #1 от "Все ми е на ума":За 5 хиляди евро заплата знаеш ли колко навити ще има да биодеградират русофили? Ще ставате на салата, фарш и миш-маш.
Коментиран от #18, #53
10:29 07.08.2026
14 Пък
10:30 07.08.2026
15 Хахахаха
До коментар #1 от "Все ми е на ума":За копеизаж, наистина не е нужно някой да умира. За това е важно да се гласува на референдум, дали България ще е в НАТО и ЕС или извън НАТО и ЕС. За да не си дава някой живота заради руски предатели.
Коментиран от #27
10:30 07.08.2026
16 Бесен - Язовец
10:30 07.08.2026
17 Хахахаха
До коментар #12 от "Само питам":Офффф горкия. Забравих да ти кажа, че копчето за ЯО е в Си Дзин Пин.
10:31 07.08.2026
18 Аде
До коментар #13 от "Блядимир Шутин":Що не идиш у насрайна за 5 иледи ойро а? Щот нема да ти ги дадат на втория ден си тор
10:31 07.08.2026
19 ти да видиш
10:31 07.08.2026
20 Истината
10:32 07.08.2026
21 Така е
До коментар #1 от "Все ми е на ума":То и кой ли западен войник ще тръгне да мре за русофилска България!
10:33 07.08.2026
22 На тия как не им омръзна
Шизофрени вярват на това никой друг
10:33 07.08.2026
23 ФЕЙК
10:33 07.08.2026
24 койдазнай
Коментиран от #29
10:33 07.08.2026
25 Хи хи
10:34 07.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да, колкото организирАха
До коментар #15 от "Хахахаха":референдум преди да ни приемат.
И колкото позволиха референдум за еврото.
Демокрация ама леко нагласена за наши верни хора, в момента в който се появи някой неподравнен по Брюксел или му спретват някакъв съдебен процес или нещо подобно, само и само да не се яви на изборите.
Коментиран от #48
10:34 07.08.2026
28 Аман от глупава пропаганда
10:35 07.08.2026
29 Хи хи
До коментар #24 от "койдазнай":Няма как Путин да е в Хага, щото ще пусне ядрата, и от съда в Хага ще останат само печени съдии !!
10:35 07.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Само за Москва
До коментар #12 от "Само питам":бяха предвидени 27 термоядрени бомби по времето на Студената война. Сега не знам как е.
Коментиран от #35
10:35 07.08.2026
32 Овца удрямана
10:37 07.08.2026
33 Само плашите
10:38 07.08.2026
34 Вярно е, че Путин
10:38 07.08.2026
35 Хи хи
До коментар #31 от "Само за Москва":За Москва може да са предвидени и 1027 термоядрени бомби, обаче после като Москва спре да отговаря, се задейства системата дед хенд, която е предвидила 6000 ядрени бомби по враговете !!
Коментиран от #45, #87
10:39 07.08.2026
36 Бит русораст
10:40 07.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Не бързайте,
10:42 07.08.2026
39 някакъв
До коментар #8 от "Пич":нереализиран Нострадамчо се явяваш май, шматарок безполезен?!
Коментиран от #92
10:42 07.08.2026
40 За какво ти е
10:42 07.08.2026
41 Аман
10:45 07.08.2026
42 не може да бъде
10:45 07.08.2026
43 Преди време руснаците се смееха,
Още преди 20г. американците имаха такива бомби, дори имаше анимация как действат. Идват от орбита и се забиват в земята с 6км/с на около 50м. след което нещо в нея се взривява и бомбата потъва на още 50м. и следва ядрения взрив. Навън почти не излиза радиация, взривът е подземен, а земетресението което предизвиква разрушава и най-здравия бункер и зарива всички входове и изходи към него.
Коментиран от #83
10:47 07.08.2026
44 Е какво ще тества?
10:48 07.08.2026
45 Бесен - Язовец
До коментар #35 от "Хи хи":Ква Москва ще спре да отговаря ??!!! Само един залп от субмарина Дмитрий Донски от Балтийско море и 24 броя Булава заличават Америчката и цялата им Западна Европа. Соросчета не разчитайте за ядрен удар по Москва, докато пристигнат до Москва ракетите на краварите, руските субмарини от Тихия океан и Атлантически ше са направили Америчката само на стъкло
Коментиран от #50, #58, #63, #67
10:49 07.08.2026
46 Путин е мишок!
10:49 07.08.2026
47 гост
10:49 07.08.2026
48 Хахахаха
До коментар #27 от "Да, колкото организирАха":Когато гласуваш за партия на избори, гледаш какъв е техния план на управление! Не беше нужно да гласуваме на референдум за ЕС и НАТО, защото на изборите избрахме партията която искаше да ни вкара в тези два съюза. И сега имахте избор, копейката искаше да ви вади от ЕС и НАТО! Получи 4 процента подкрепа! Защо не гласувахте за него да ви вади от ЕС и НАТО? Не искахте ли?
10:49 07.08.2026
49 ?????
А тва че украинските дронове използват въздушното пространство на Прибалтика и Финландия за нападение на Санкт Петербург и областта около него естествено не е провокация, а си е в реда на нещата.
Така че съюзническите страни да не питат а нас пък за кво.
Отделна тема е дали тези украински дронове произведени в Прибалтика не излитат директно от тяхна територия, но за тва засега се мълчи.
Коментиран от #64
10:50 07.08.2026
50 Десен Баровец
До коментар #45 от "Бесен - Язовец":НАТО няма подводници по цял свят с ядрени ракети ли???????
К00ПЕЙКИТЕ бълнуват за ядро по нато още преди да се разпадне сесесерето ама ЯДЕЦЦЦЦЦЦ 🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🤩🤡
Коментиран от #69
10:51 07.08.2026
51 ами
До коментар #1 от "Все ми е на ума":все пак украинците умират за благото и сигурноста на европа, е вярно че им се плаща за това ама все пак си има и балъци
Коментиран от #56
10:52 07.08.2026
52 Путин
10:53 07.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Любознателен
Гьобелс пасти да яде
Коментиран от #65
10:55 07.08.2026
55 Фори
Коментиран от #59, #70
10:57 07.08.2026
56 Тая тъпотия
До коментар #51 от "ами":с бъбреци ли я роди!
10:57 07.08.2026
57 Орк
10:59 07.08.2026
58 Размяната на ядрени удари
До коментар #45 от "Бесен - Язовец":ще продължи не повече от 1-2 часа. След това пак ще се воюва с конвенционални оръжия, но Русия ще бъде изпепелена. Европейската част на РФ е 4млн. кв. км, а на САЩ, Канада и ЕС е 26млн. кв. км. В страните от НАТО ще останат много конвенционални оръжия с които ще завладеят Русия и ще накажат виновниците за Апокалипсиса. Жалко за стотиците милиони жертви и останалите живи болни от радиацията. Медводков да се запаси с водка "Финландия" за една седмица, за повече няма да му трябва ако стане така.
Коментиран от #66, #74, #86
10:59 07.08.2026
59 Путин
До коментар #55 от "Фори":Извинявай, но нямаме пари да ви решавами проблемите
11:00 07.08.2026
60 Звездоброец
11:01 07.08.2026
61 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
11:01 07.08.2026
62 Ей,голям страх,голямо чудо от тоя...
Уж бил със смачкана и страхлива армия...,не излизащ от бункера си...,пък все негови нападения ви се привиждат...?!?!
11:02 07.08.2026
63 оСмешник
До коментар #45 от "Бесен - Язовец":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
ну паГади
11:03 07.08.2026
64 Значи ще гледаме
До коментар #49 от "?????":че украински дронове минавали през Балтиките, а ще си затваряме очите за севернокорейски ракетни дивизиони и сухопътни войски във Воронежка област?
Коментиран от #85
11:03 07.08.2026
65 ами
До коментар #54 от "Любознателен":ха ха ха - украински дронове удрят за 17ти път една и съща руска рафинерия - много са добри - направо съсипаха русия
11:04 07.08.2026
66 Учи си уроците
До коментар #58 от "Размяната на ядрени удари":Фашизма пак опря до деца срещу Русия, като през ВСВ.
11:04 07.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 ЧНГ Пловдив
11:04 07.08.2026
69 Бесен - Язовец
До коментар #50 от "Десен Баровец":Абе смешоооо... един Иран направи за смях цялата ви Америчка и НАТО кво остава за Русия или Северна Корея, Китай. Слагайте памперсите и у дупките се връщайте да треперите
Коментиран от #72, #73
11:05 07.08.2026
70 На дунава с погачите
До коментар #55 от "Фори":Айде и аз това казвам виж даже колко е плитах дунава супер лесен заминавана айде идвайте БЛАТУШКИТЕ да ни асвабадите
11:06 07.08.2026
71 Мдаа!
Коментиран от #81
11:06 07.08.2026
72 Козаристан и раша🐐🧌
До коментар #69 от "Бесен - Язовец":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме средния
11:06 07.08.2026
73 Десен Баровец
До коментар #69 от "Бесен - Язовец":Не съм рекъл не съм ти дошъл на гости за специална образователна информация
11:07 07.08.2026
74 Бесен - Язовец
До коментар #58 от "Размяната на ядрени удари":Квиии.... 2-3 часа от Тихия океан и Атлантическия руските ядрени ракети пристигат за 5 минути до целите после няма да ви има нито в Европа, нито в Америчката.
Коментиран от #78
11:09 07.08.2026
75 последната укра
11:09 07.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Удри евраста с лопатЕто
11:11 07.08.2026
78 Карлуково
До коментар #74 от "Бесен - Язовец":Извиняваме се но пациент се е барикадирал в стаята на доктора и цъка като луд на компа, работим по въпроса
Коментиран от #82
11:11 07.08.2026
79 1234
11:11 07.08.2026
80 Мишел
11:12 07.08.2026
81 Орк
До коментар #71 от "Мдаа!":Нечто като епична ярост???
11:12 07.08.2026
82 Учи си уроците
До коментар #78 от "Карлуково":Отново фашизма опря до деца срещу Русия като през ВСВ.
11:12 07.08.2026
83 не може да бъде
До коментар #43 от "Преди време руснаците се смееха,":Това е изключително глупав -коментар ...първо от гледна точка за защитата на бункерите ...иранците показаха донякъде как се правят тия неща а руските бункери особено тия от съветско време са просто образец ...Украйна сега се възползва именно от тези съоръжения !?Ето като пример -киевското метро -отстъпва по отношение на московското но не е по-лошо от това в Санкт -Петербург -идеално бомбоубежище!?А приказките за ядрена война са преди всичко в главите на леко побърканите и неадекватните -между Русия и САЩ никога няма да има атомна война -това означава унищожение не само И НА ДВЕТЕ държави но и на света!?
Коментиран от #91
11:12 07.08.2026
84 Розовото пони зеля
11:14 07.08.2026
85 ?????
До коментар #64 от "Значи ще гледаме":Уф.
Ами нападнете тогава Северна Корея ако ви стиска.
11:16 07.08.2026
86 1234
До коментар #58 от "Размяната на ядрени удари":Това е разсъждение на човек, който си представя ядрения апокалипсис като двучасов футболен мач, след който оцелелите спокойно вадят конвенционалните оръжия и тръгват да „завладяват Русия“. Игнорира унищожените командни центрове, инфраструктура, електропреносни мрежи, логистика, градове, радиоактивно замърсяване, възможен ядрен глад и разпад на държавите. А сравнението на квадратни километри е върхът на малоумието , сякаш ядрената война се решава чрез деление на площи. Стотици милиони жертви са му само „жалко“, а после идва шегичката с водката. Не стратегически анализ, а психопатична фантазия на човек, убеден, че ще гледа края на света от безопасен балкон.
Коментиран от #88
11:17 07.08.2026
87 Докато се стигне до системата
До коментар #35 от "Хи хи":"Периметър" вече ще са изстреляни по-голямата част от стратегическите ракети от съществуващите командни центрове, никой от тях няма да ги "икономисва" защото щели да потрябват на "Периметър" след като те бъдат унищожени. Друга част ще бъдат унищожени от американците както са в силозите, самолети,подводници и кораби.В системата няма да участват ядрените оръжия на подводниците, на ВКС, в подвижните ядрени оръжия тъй като там без хора не може. Остават неунищожените стационарни силози които все още не са изстреляли ракетите си и не са унищожени. Смешно звучи "дайте да не изстрелваме всички ракети защото като ни унищожат няма кой да отмъсти за нас". Една част от ракетите няма да излетят, няма да улучат целта, друга част ще бъдат свалени или няма да детонират поради стар ядрен заряд. Голяма част от силозите ще бъдат унищожени с високоточни неядрени ракети според американската военна доктрина. За "Периметър" ще останат малко ракети, ако въобще останат някакви и те също ще бъдат сваляни доколкото е възможно.
11:18 07.08.2026
88 Една термоядрена бомба
До коментар #86 от "1234":унищожава всичко в кръг с радиус 5км. Нека го приемем за квадрат 10х10км=100кв. км. Площта на сушата е 149млн. кв. км. т.е. са необходими 1,5 милиона бойни глави. При 15 000 ядрени оръжия това е 1% от площта на Земята. Големите градове ще бъдат унищожени и жертвите огромни. Ще останат хората от малките градчета и селата. Огромният проблем ще е ядрената зима и радиацията. Живите ще завиждат на изпарените. Това ли е победата на която някои се надяват и заплашват? Радиацията ще ни унищожи и при 1 500 бомби. Нагледах се на ентусиасти дето викат "Вова, хвърляй атома". Всъщност повечето държави ще останат незасегнати от преките удари поради липса на подходящи цели - например в Африка, Ю. Америка, голяма част от Азия, Австралия. В САЩ, Канада, Сибир, Европа ще има незасегнати градове и села, Путин(или някой друг) ще си е изиграл главният коз и тогава пак който има превес в конвенционалните оръжия ще победи и ще накаже виновните за апокалипсиса. Разбира се след това радиацията няма да пожали никого.
11:20 07.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 ТЕХ.СПРАВКА-ОТ ПУТИН.
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
11:27 07.08.2026
91 Говоря за
До коментар #83 от "не може да бъде":ядрен фугас който досега не е използван в Иран и никъде другаде. Това е друга бира. Ето накратко ядрената доктрина на САЩ. Американската доктрина е, че силозите на стратегическите ракети, техните мобилни носители по земя, ЖП-релси, вода, под вода, въздух и космос трябва да се ударят с високоточно неядрено оръжие. Ядреното не е ефективно на фронта, то ще се използва ограничено за унищожаване на силно укрепени обекти под земята, големи военни бази, високо в атмосферата за мощен електромагнитен импулс. Използването му по големи граждански обекти може да бъде само за отмъщение ако срещу тях е използвано по този начин.
11:27 07.08.2026
92 Валя
До коментар #39 от "някакъв":Безполезен сте Вие, и много под нивото на човека, когото коментирате.
11:27 07.08.2026
93 шаа
11:29 07.08.2026
94 НАТО Е БЕЗЗАЩИТЕН АМЕРИКАНСКИ КЛУБ
11:30 07.08.2026
95 Орк
До коментар #89 от "димитър":В отличие по полудял запад, Русия има отговорност към човечеството. Но ще отговори с пълна сила ако ще се наложи. Засега решава всичко и постига целите си без да упира в атома.
Коментиран от #99
11:31 07.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Краварите нещо били казали,
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":трябваше да прочета първото изречение за да не се спирам на статията въобще.
11:35 07.08.2026
99 Само "отговорната РФ"
До коментар #95 от "Орк":заплашва с ЯО целия свят. Медводков не пропуска да заплашва с ЯО когато е трезвен, добре е, че много рядко му се случва. Ето две ядрени държави нападнаха Иран и никоя не води такава кампания. От всички ядрени държави само РФ и водородният Кимчо заплашват с него.
11:39 07.08.2026
100 стоян георгиев
Коментиран от #101
11:59 07.08.2026
101 Бъбреците
До коментар #100 от "стоян георгиев":стават за тролене!
12:01 07.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Да то само един път ще е
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":достатъчен,за втори няма да има смисъл,защото всичко ще е пеплище
12:11 07.08.2026
104 Инна
След това следва статия за това как Русия е изчерпала ракетите и бомбите си и е принудена да разчита на помощ от Северна Корея.
И накрая, статия за това как Русия ще атакува страна от НАТО.
Уважаеми редактори!
Нуждаете се от незабавна медицинска помощ.
12:12 07.08.2026
105 Залужни
Украйна никога няма да влезе в НАТО.
Всички видове оръжия и доктрини са използувани, но ВСУ търпи загуби на бойното поле.
Украйна не може да достигне дори половината от нивото на отбрана на Русия.
А тук твърдят, че Путин бил Притиснат?
Коментиран от #107
12:18 07.08.2026
106 Супер
13:07 07.08.2026
107 Инна
До коментар #105 от "Залужни":Междувременно цяла Русия очаква нови гръмки изявления от Зеленски. Може би вече е готов нов 40-дневен план за „принуждаване“ на Русия към мир? Първият току-що изтече.
13:41 07.08.2026
108 стоян
14:13 07.08.2026
109 Олга
14:21 07.08.2026
110 Факт
14:33 07.08.2026
111 Пиночет
15:34 07.08.2026